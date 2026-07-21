בהופעה ציבורית ראשונה מזה כחודשיים, הכריז נשיא ניקרגואה דניאל אורטגה (80) כי בכוונתו לבטל כליל את הבחירות במדינה. המהלך הדרמטי מיועד למנוע מסיעות האופוזיציה כל אפשרות לשוב למסדרונות השלטון במדינה המרכז-אמריקנית.

במסגרת טקס המציין את נפילת הדיקטטורה המשפחתית של אנסטסיו סומוסה ב-1979, הבהיר אורטגה כי ימיה של התמודדות פוליטית חופשית תמו. "תשכחו מזה. לא יתקיימו כאן עוד בחירות שבהן ינסו לתפוס את השלטון והממשלה", הצהיר. בהתייחסו ליריביו הדגיש שלוש פעמים: "לעולם לא".

אורטגה הודיע כי יפעל מול האספה הלאומית - הפרלמנט המקומי הנשלט לחלוטין על ידי נאמניו - כדי להעביר חוקים שיציבו "חומה בצורה" בפני יריביו, אותם תיאר כ"בוגדים" ו"מארגני הפיכות" הפועלים מטעם ארצות הברית.

מלוחם חופש לעריץ כל-יכול

אירוניה היסטורית מלווה את סגירת הגולל על הדמוקרטיה במדינה: אורטגה עלה לגדולה כמנהיג "החזית הסנדיניסטית לשחרור לאומי", תנועת גרילה מרקסיסטית שהפילה לפני 47 שנים את משטר סומוסה הדיקטטורי. הוא הנהיג את המדינה בשנות ה-80, וכאשר הפסיד בבחירות ב-1990 לויולטה צ'אמורו - פינה את מקומו.

אלא מאז שחזר לשלטון ב-2007, ביצר אורטגה את מעמדו באופן שיטתי: בתי המשפט, הקונגרס והצבא הוכפפו כולם למרות הנשיא. מגבלת הכהונות בוטלה, ולאחרונה הוארכה משך הכהונה מחמש לשש שנים.

בתחילת 2025 אושרו תיקונים חוקתיים שהעניקו לרעייתו, רוסאריו מוריו, מעמד רשמי של "נשיאה משותפת" המיועדת לרשת אותו בבוא העת. השלטון הזוגי הפך לעובדה חוקתית.

טיהור פוליטי ומיליון פליטים

הודעת אורטגה אינה אלא אבן דרך נוספת בדיכוי שנמשך שנים. קו התפנית התרחש ב-2018, כאשר גל מחאות נרחב נגד קיצוץ בפנסיות הדרדר להתקוממות עממית. כוחות המשטר דיכאו את ההפגנות באלימות קשה, שהביאה למותם של למעלה מ-350 בני אדם.

מאז, הטיהור הפוליטי שובר שיאים: לקראת בחירות 2021 נעצרו כמעט כל המועמדים הפוטנציאליים מול אורטגה. מעל 5,600 ארגונים לא-ממשלתיים, מוסדות דת, כלי תקשורת ואוניברסיטאות נסגרו. למעלה מ-500 אזרחים נותרו ללא אזרחות ורכושם הוחרם.

התוצאה: למעלה מ-935 אלף תושבים נמלטו מאימת המשטר. מנגד, באופוזיציה הגולה מפרשים את הצעד דווקא כסימן לחולשה. פליקס מרדיאגה, יריב פוליטי שנכלא וגורש לארה"ב, קבע כי דברי אורטגה אינם הפגנת עוצמה אלא "הודאה בפחד" מפני רצון העם.

ברית עם איראן וניתוק מישראל

לצד הדיכוי הפנימי, סטה אורטגה מהציר המערבי. הממשל האמריקני ומוסדות האו"ם הגדירו את ממשלו כדיקטטורה אוטוריטרית, וארה"ב הטילה הגבלות כניסה וסנקציות על מעל 2,350 פקידים ובני משפחותיהם.

בתגובה לבידוד מהמערב, הידק המשטר את קשריו עם רוסיה, סין, קובה ואיראן. במסגרת קו זה, באוקטובר 2024 ניתקה ניקרגואה את יחסיה הדיפלומטיים עם מדינת ישראל, תוך שהיא מאשימה אותה ב"רצח עם" ומביעה תמיכה גלויה בטהרן ובגרורותיה באזור.

הבחירות הבאות במדינה היו אמורות להתקיים בנובמבר 2027. אורטגה לא פירט אם יבוטלו כליל או שמא יורשו להתמודד רק מפלגות חסות, אך הבהיר כי המערכת המשפטית והתחוקתית תתאים את עצמה להנחיותיו. "הימים שבהם מפלגות שנתמכו על ידי היאנקים והסומוסיסטים יכלו לחזור לשלטון הסתיימו - זה לעולם לא יקרה שוב", הצהיר.