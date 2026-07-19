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האברכים נדהמו: הרב שיינברג ערך לחיים בגלל ניצחון היאנקיז | מעייריב

המהומות ב'תורה בתפארתה': תלמידים נדרסו במחאה על קדושת השבת | דרמה בעיריית בבני ברק: משבר הפיצויים ושיחת ההרגעה | סוער בגור: האם אלפי החסידים יגיעו שוב להפגין מול כלא 10? | רבבות עלו לקברו של האר"י הקדוש לתפילת רבים לישועה ורחמים | הסוד של הגרח"פ שיינברג וה'לחיים' בגלל ה'יאנקיז' (מעייריב)

מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה
מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה| צילום: ויקיפדיה, שמואל חן, יהודה פרקוביץ', ידיעות בני ברק, קובי ישראל, פלאש 90, יהודה וייס

נחצה קו אדום

האווירה באלעד בוערת. מה שהחל כמחאה שקטה על קדושת השבת, הפך לזירת דמים כואבת כשנהג רכב פגע במכוון בתלמידי ישיבה, והצית גל של עימותים אלימים שלא שוכך גם בחלוף היממה. צפו במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם בהגשת , עם כל הפרטים מהסאגה שלעת עתה נדמה כי תלווה אותנו גם בזמן אלול.

נפרצו חומות העיריה

יום מתוח במיוחד עובר על עיריית . בזמן שרחובות העיר נמצאים תחת אש ביקורת מצד רשות המסים, נחשפו הבוקר מראות קשים בבניין העירייה שנפרץ בסוף השבוע. כעת, כל העיניים נשואות לפגישה המכרעת בין מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', לראש העיר , בניסיון לפתור את משבר האמון שאיים לעצור את פעילות הרשות בעיר. הפרטים המלאים בהרחבה - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו.

עיניים לגור

הדריכות ב מגיעה לשיאה, והשאלה שמעסיקה את הרחוב החרדי היא האם רבבות החסידים יחזרו למחות מול שערי כלא 10. לפי בדיקת בבלי, התשובה לשאלה זו מסתמנת כחיובית, והאפשרות הזו בהחלט מונחת על השולחן. כל הפרטים על המתרחש מאחורי הקלעים בחסידות הגדולה והחזקה בישראל - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו.

ה' מנ"א בצפת

עם שקיעת החמה במוצאי השבת, החלו אלפי מתפללים מכל רחבי הארץ לעשות את דרכם אל עבר בית העלמין העתיק, בחיפוש אחר חיבור רוחני ביום הילולת האר"י הקדוש. גם בשעות אלו מגיעים אל העיר רבבות בני ישראל, המבקשים לפקוד את הציון ולהעתיר בתפילה ביום המסוגל. בין הקהל הרב שגדש את המקום, בלט בנוכחותו חבר מועצת חכמי התורה, הרב הגאון רבי ראובן אלבז, שהצטרף למעגלי התפילה במקום. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים.

סיפור מטלטל

את הסיפור הזה קיבלנו מעד ראיה שנכח במקום, ואימתנו אותו תוך הצלבת מידע מכמה וכמה גורמים. זהו סיפור בלתי ייאמן על גדלותו של ענק הרוח, מארזי הלבנון ומגדולי ראשי הישיבות בדור האחרון - מרן זכר צדיק וקדוש לברכה.

הסיפור המטלטל הזה, השוזר את סיפור חייו של הילד האמריקאי, שחקן הבייסבול שהפך לגדול הדור ועמד בראשות הישיבה וכולל ה "" בשכונת מטרסדורף בירושלים. לשמוע, לקרוא ולא להאמין. צפו במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם עם הסיפור המלא.

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