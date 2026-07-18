אירוע דריסה בישיבה הליטאית: תלמיד אחד פונה - חברו טופל בזירה

פרסום ראשון: תלמיד ישיבת 'תורה בתפארתה' נדרס בליל שבת במהלך מחאות נגד חילולי השבת בכניסה לאלעד. לדברי תלמידים בישיבה ששוחחו עם 'בבלי', בשבועות האחרונים החלה תופעת חילולי שבת בליל שבת מצד נערי שוליים.

בשל מיקומה האסטרטגי של הישיבה בכניסה לעיר, הישיבה סובלת מחילולי השבת, שכן אותם צעירים מחנים את רכבם סמוך לישיבה בשל חששם מנסיעות בתוך העיר החרדית.

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בשבועות האחרונים, יצאו תל מידי הישיבה כדי למנוע בגופם את חילול קדושת השבת והתפתחו עימותים נקודתיים בין מספר נערי שוליים לבין תלמידי הישיבה ותושבים נוספים שהצטרפו למחאות השבת.

אלא שהשבת נחצו קווים אדומים: אחד הנערים המתגורר בסמיכות ממש לישיבה, פתח בנביעה לכיוונם של התלמידים ודרס 2 מהם. אחד מהם פונה באמבולנס בעיצומה של השבת.

האירוע המקומם הסעיר את תלמידי הישיבה, והערב, מוצ"ש התחדשו העימותים בין תלמידי הישיבה לבין מספר נערי שולים שהחלו ליידות אבנים לכיוון הבחורים. לטענת תלמידי הישיבה - ישנם מספר נפגעים במקום. כוחות משטרה הוזעקו לזירה.