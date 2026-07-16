ממצא מדאיג התגלה היום (חמישי) באזור יער ליפתא שבירושלים, כאשר עובר אורח שסייר במקום נתקל בשרידי גופת אדם בתוך מערה. האזרח הזעיק מיד את כוחות הביטחון, ומשטרת ישראל פתחה בחקירה מקיפה לבירור נסיבות המקרה.

בעקבות הדיווח, כוחות משטרה גדולים מתחנת לב הבירה הגיעו במהירות לזירה יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי (מז"פ). השוטרים סגרו את השטח באופן מיידי וחסמו את הגישה למערה ולסביבתה, במטרה לשמור על שלמות הממצאים ולמנוע שיבוש של זירת האירוע.

פעולות חקירה נרחבות בשטח

חוקרי המז"פ החלו באיסוף קפדני של הממצאים שנמצאו במערה, ובכלל זה גולגולת ועצמות נוספות. הצוותים ביצעו סריקה מדוקדקת של המערה והסביבה הקרובה, באיתור ראיות נוספות שעשויות לסייע בחקירה.

השרידים שנאספו יועברו בהקדם למכון לרפואה משפטית לבדיקות פורנזיות מקיפות. המטרה העיקרית של הבדיקות היא לקבוע את זהות האדם שגופתו נמצאה, את נסיבות המוות, ואת משך הזמן שחלף מאז הפטירה.

בשלב זה, המשטרה בוחנת את כלל כיווני החקירה האפשריים. בין היתר, נבדק קשר אפשרי לתיקי נעדרים פתוחים מהשנים האחרונות, במטרה לזהות את הנפטר ולהבין את הנסיבות שהובילו לגילוי השרידים במקום.

יצוין כי אזור יער ליפתא, הממוקם בסמוך לכניסה לירושלים, מהווה אזור טבע פתוח המושך אליו מטיילים רבים. הגילוי המדאיג מעורר שאלות רבות, והמשטרה פועלת במרץ לבירור מלא של המקרה.

בשעות הקרובות צפויים להתקבל ממצאים ראשוניים מהבדיקות הפורנזיות, שיסייעו לחוקרים להתקדם בחקירה ולהבין את התמונה המלאה של האירוע. המשטרה קוראת לכל מי שיש בידיו מידע רלוונטי להתקשר למוקד 100 או לתחנת לב הבירה.