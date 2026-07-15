דרמה נוספת בחסידות גור בעקבות מעצרו של תלמיד ישיבת "שפת אמת", שמצא את עצמו היום בכלא אחרי שנכנס ללשכת גיוס כדי להסדיר מעמדו מול הצבא - וזאת בניגוד להנחיות המפורשות של גדולי ישראל ולהבדיל גם של ארגוני הסיוע לעריקים החרדים לפיהם אין להתייצב בכלל בלשכות הגיוס. הפרטים המלאים במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ.

חוסים תחת מטריות

השמש הקופחת של ראש חודש אב לא הצליחה להרגיע את הרוחות, אלא רק להדגיש את הניגודיות הבלתי נתפסת: בעוד השוטרים מזיעים תחת השמש בקרבות בלימה מול אלפי מוחים, עשרות נגידים שהתגייסו למען המפגינים החרדים מימנו חלוקת מטריות המונית, שיצרה מגן אנושי נגד השמש והפכה את זירת המאבק למחזה ויזואלי יוצא דופן.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים מזירות ההפגנות הסוערות בירושלים ותל השומר.

שלטון יחיד

הכירו את ראש ממשלת ישראל - כבוד השופט עופר גרוסקופף. הניצחון הפוליטי של הימים האחרונים התפוגג ברגע אחד. הכנסת עוד לא הספיקה להירגע מהדרמה של אתמול, והיום כבר הגיעה התגובה המוחצת מבית המשפט העליון.

השופט עופר גרוסקופף הוציא צו ארעי המשהה את כניסתו לתוקף של "חוק הקפאת מעצר עריקים", שהיה אמור להיות קו ההגנה המרכזי של החרדים מאימת המשטרה הצבאית. צפו במהדורה המלאה עם כל הפרטים.

מרן בא אליי בחלום

מאות פעילים ותומכים התכנסו אמש לאירוע פוליטי מעניין עם השקת תנועת "אחי" – המפלגה החדשה שמבקשת לטלטל את המפה הספרדית.

מדובר בתנועה המזוהה עם תלמידיו של הרב חיד"א אברג'ל. בנאום המרכזי של הערב, הבהיר הרב חיד"א אברג'ל כי הכניסה למגרש הפוליטי אינה מונעת משיקולים אישיים, אלא מתוך צורך אמיתי לתת מענה לציבורים שמרגישים שהקול שלהם לא נשמע.

אנחנו כמובן נעקוב לראות איפה זה יפגוש את ש"ס ומה יהיו המשמעויות ברחוב החרדי אבל מה שברור - שמפלגת החלומות עוד עשויה להתנפץ לרסיסים הרבה לפני הבחירות בשל עננת החשדות הכבדה המרחפת על הרב כשהחשד להפצת העננה נופל כמובן על אלו שעשויים להנזק מהמפלגה. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים מכינוס היסוד של מפלגת אחי.

חרב נקם ברית

ברקע המערכה האדירה נגד עולם התורה, המשפיע הגאון רבי ברוך רוזנבלום מתפרץ מדם ליבו על עצם העובדה שיהודים נלחמים בתורה, ומבטיח - מי שיילחם את מלחמתה של התורה זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו.

דבריו של הרב ברוך רוזנבלום הפכו ויראליים ואנשי תקשורת מהמגזר הכללי פרסמו את הדרשה החריפה שעוררה עניין רב גם בקרב הציבור הכללי. דבריו המלאים של הגר"ב רוזנבלום - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפיה מהנה.