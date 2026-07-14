אירוע חריג: נערה בת 15 הגיעה לחדר מיון בגלל החטיף הפופולארי

אירוע חריג בחטיף הפופולארי: נערה בת 15 תושבת יקיר הגיעה לחדר המיון בבית החולים בילינסיון בעקבות חתיכות קשות דמויות זכוכית בתוך שקית תפוצ'יפס. המארז נקנה בסניף רמי לוי באריאל, כשלטענתה הגיע לביתה כשהוא סגור לחלוטין. כך דווח הערב (שלישי) ב-ynet.

היא סיפרה כי החטיף הגיע במארז של כמה חטיפי תפוצ'יפס. "פתחתי את השקית ואכלתי ממנה והרגשתי משהו מוזר וקשה", כך לדבריה. "המשכתי לאכול. ופתאום אני מבינה שאני אוכלת משהו שנראה כמו חתיכות זכוכית. הן ממש מצופות בפתיתי תפוצ'יפס כך שקשה להבחין בזה. תארי לך ילד קטן היה אוכל מזה, חשוב להזהיר את הציבור".

אמא של הנערה שצוטטה בדיווח סיפרה: "נסענו למיון בבי"ח בילינסון. עשינו צילום רנטגן וגסטרוסקופיה ולא מצאו כלום, ברוך השם. זה עדיין כואב לה מאוד ושרט אותה".

על פי הדיווח, בחברה מעריכים שלא מדובר בזכוכית אלא בעמילן שהתגבש והתקשה. אם אכן כך, בכל זאת מדובר בתקלה לכאורה, שעלולה לסכן בבליעה ובלעיסה. משטראוס נמסר שהממצא ייאסף לבדיקה.