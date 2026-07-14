למרות התנגדות הרמטכ"ל והייעוץ המשפטי, הקואליציה הצליחה להעביר ברוב דחוק של 58 תומכים מול 54 מתנגדים את חוק המעצרים של דרעי שאמור להפסיק את מעצרי העריקים החרדים בתקופה הקרובה. במקביל, האופוזיציה עתרה לבג"ץ נגד החוק בעוד ראש הממשלה נתניהו כלל לא נכח במליאה בזמן ההצבעה הקריטית והגורלית.

ביש עתיד וישראל ביתנו מיהרו להודיע כי הם הגישו עתירה לבג"ץ, במטרה לעצור את יישומו בפועל. באופוזיציה תקפו את נתניהו על היעדרותו מהמליאה ברגע ההצבעה, וקראו לעברו "בושה" בזמן הדיונים הסוערים אבל בסביבת נתניהו טוענים שההיעדרות של ראש הממשלה מההצבעה הקריטית קשורה בכלל להתרחשויות הביטחוניות והמדיניות במפרץ הפרסי - ולראיה, הם שולפים את העובדה שנתניהו הובהל לכנסת מהדרום במסוק. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ.

גפני מתחרט

רימון רסס התפוצץ בחניון, המרדף המשטרתי גלש לתוך העיר החרדית נחמן שטרנהרץ | 18:33

יושב ראש ישראל ביתנו חבר הכנסת אביגדור ליברמן תוקף היום בראיון סוער לעיתונאי ישי כהן את מתווה איזנקוט וחושף שיחה דרמטית מאחורי הקלעים עם גפני, שהודה כי הוא מתחרט על הפלת חוק הגיוס ב-2018. הציטוטים המלאים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

בשר בתשעת הימים? תחקיר מטלטל

לאחר שנים של ניסיונות כושלים להסדיר את מערך השחיטה, איגוד השוחטים והבודקים שובר את הכלים ופונה לערכאות. העתירה לבג"ץ נגד הרבנות והשר לשירותי דת חושפת מחדל ניהולי קשה שמונע הסמכת שוחטים חדשים ומסכן את יציבות הכשרות בישראל. הפרטים המלאים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

שמחות בשלושת השבועות?

חשיפת ערוץ 13 אתמול בערב - עיצומם של ימי בין המצרים האסורים בחתונות, על כך שרבני בני ברק יוזמים מהלך של הפרדה בין גברים לנשים במדרכות רחובות שלמה המלך ועזרא בבני ברק - או בקיצור מתחם האולמות, עוררה סערה תקשורתית. נדגיש, כי למרות החשיפה בערוץ 13, בעיריית בני ברק מבהירים כי לא מדובר בהנחיה רשמית אלא ביוזמה דתית ופנימית בלבד לרווחת התושבים. הפרטים המלאים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

מקלב שובר שיאים

שנה לאחר פרישת דגל התורה מהממשלה, נחשפים נתוני הנוכחות המפתיעים בכנסת. חבר הכנסת אורי מקלב מדגל התורה כובש את המקום הראשון בפער עצום, עם מעל 2,100 שעות במשכן הכנסת. גם חברת הכנסת מירב כהן מיש עתיד וחבר הכנסת וינון אזולאי מש"ס בצמרת, אבל איש לא מתקרב למקלב - השיאן הבלתי מעורער. המספרים המלאים, הפיקנטריה ועוד פרטים - בהרחבה במהדורת מעייריב שלפניכם.

שוברת את השיאים של עצמה

פוניבז' - הישיבה שכל שנה מחדש שוברת את השיאים של עצמה רשמה, הצליחה להסעיר את עולם הישיבות עם החלטה לקבל לישיבה 480 בחורים, מתוכם 477 תלמידי ישיבות קטנות בישראל, מתוך למעלה מ-650 בחורים שנרשמו לישיבה.

ישיבת הרבנים המפורסמת של פוניבז' נערכה אתמול בביתו של נשיא הישיבה הגאון רבי אליעזר כהנמן ונכחו בה כל רבני הישיבה ובראשם ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי שגם נשא דברים במהלך הישיבה. הישיבה ארכה כ-9 שעות ארוכות בסיומן התבשרו תלמידי הישיבה על כך שהישיבה ממשיכה במסורת הצמיחה הבלתי הגיונית עם קבלת 480 תלמידים לשיעור א'.

פוניבז' היא מהישיבות הבודדות ואולי היחידה שגורל הבחורים שנבחנו במהלך תקופת הרישום והמבחנים, נקבע בישיבה אחת בהשתתפות כל צוות הישיבה, בעוד ברוב עולם הישיבות הליך הקבלה נמשך טיפין טיפין ומתפרש על פני תקופת הרישום.

מסורת הצמיחה של פוניבז' התחילה כ-6 שנים אחרי שהישיבה התפלגה באופן רשמי ומעשי. בשנת תשע"א הישיבה חצתה את רף ה-100 תלמידים בשיעור א' עם 120 בחורים שהתקבלו לישיבה.

במהלך עשור וחצי, הישיבה הגדילה את מספר הבחורים המתקבלים מידי שנה בעשרים בחורים מידי שנה, עד השנה שעברה - אז הישיבה גדלה ב-30 בחורים וקיבלה 430 תלמידים לשיעור א', כשבשנה הקודמת הקבלו 400 תלמידים.

השנה הישיבה מגדילה את כמות הבחורים ב-50 תלמידים נוספים - ואולי יש קשר לפסק חשין שהפנה את כל משאבי הגבעה לטובת הישיבה, אבל עד שהשופטת יהודית שבח לא תיתן את הכרעתה האם להעניק תוקף משפטי לפסק חשין - אף אחד לא יכול להמר בוודאות על פינוי הצד הצפוני של הגבעה בט"ו באב. צפו במהדורת מעייריב המלאה.