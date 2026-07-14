הגאון רבי דוד לוי בשיעור כללי בישיבת פוניבז' ( צילום: יצחק ורדי )

רבים נוטים לחשוב כי עונת הרישום לישיבות הגדולות מסתיימת עם נעילת ישיבת הרבנים בגבעת ישיבת פוניבז' - שם נסגרת רשימת התלמידים שיזכו להסתופף בזמן אלול הקרוב באם כל הישיבות. טעות בידם.

עבור ישיבות רבות, נעילת ישיבת הרבנים היא פתיחת המירוץ האחרון של עונת הרישום שלהם. המרדף אחר כל בחור שקיבל תשובה שלילית הופך לאמוציונלי, מהיר ולעיתים אכזרי. כדי לעשות לכם סדר - נתחיל מהתחלה. עונת הרישום לישיבות הגדולות נפתחת רשמית אחרי ל"ג בעומר. אמרנו "רשמית" כי מבחינה מעשית, עבודת החריש של הרשמים - קרי, אנשי השיווק האמונים לשווק את הישיבה ששכרה אותם בעונת הרישום הספציפית בקרב תלמידי שיעור ג' בישיבות הקטנות, מתחילה כבר בעיצומו של החורף. גם את עבודת השטח של הרשמים ניתן לראות לעיתים בשלהי חודש אדר הנועל את זמן חורף, אם כי לא בגלוי ממש בשל האיסור הגורף שמטילים בד"כ ראשי ומשגיחי הישיבות הקטנות על התלמידים הצעירים, שבמקרים רבים ששים לשוחח עם הרשמים, ולו בשביל להרגיש קצת את חוויית עונת הרישום שתיפתח רשמית אחרי ל"ג בעומר. בלעדי ב'מעייריב': כך נראה 'שוק חברותות' בעולם הישיבות תשפ"ז איצלה כץ | 08.07.26 2 לא ימנע מעצרים ולא ישיב תקציבים: חוק לימוד תורה הוא הישג - וזו הסיבה | מעייריב איצלה כץ | 02.07.26 1 עונת הרישום עצמה מתנהלת בשיאה, במרבית הישיבות - על פני תקופה של חודשיים, מי המקדים ומי המאחר, בשבעה עשר בתמוז תמונת מפת עולם הישיבות של שנה"ל הבאה כבר מתבהרת. הישיבות שנועלות את עונת הרישום הרשמית הן ישיבת תפרח בראשותו של חבר המועצת הגאון רבי אביעזר פילץ, וישיבת פוניבז' בנשיאותו של הגר"א כהנמן - שם מתנהלת מידי שנה ישיבת הרבנים המפורסמת, החורצת גורלות של מאות בחורים מידי שנה.

בחור ישיבה ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

הנפילים

אלא שמתחת לפני השטח, קיימות ישיבות רבות, הממתינות לנפילים. "הנפילים" אלו אותם בחורים, איכותיים ומצויינים שלא עמדו ברף הקשוח שמציבה ישיבת פוניבז' בפני המתדפקים על דלתותיה, ובמרבית המקרים מדובר בבחורים מהשורה הראשונה של עולם הישיבות, כשהפער בינם לבין חברם לישיבה שכן התקבל - עשוי להיות זניח עד לא קיים.

זו הסיבה, שישיבות רבות "שומרות מקום" מלכתחילה, עבור אותם נפילים, במטרה שיבואו לישיבה שלהם "מלכתחילה". מדובר בישיבות איכותיות - אם כי לא מהשורה הראשונה ממש. ישיבות מהשורה הראשונה "ממש" סוגרות את הרישום בראשית חודש תמוז בואכה אמצעו, בניגוד לאותן ישיבות איכותיות הממתינות להזדמנות לשכנע את נפילי פוניבז' לבוא בשעריהן.

הדרך להגיע לאותם נפילים - אינה סוגה בשושנים. ראשית, על הרשם להשיג את המידע - וכמה שיותר מוקדם. בעיקר בשל העובדה, שממש בשעה שאותו רשם מנסה להשיג את שמות הנפילים, מנסים הקולגות מהישיבות המתחרות להשיג את אותה רשימה בדיוק...

המשמעות היא אכזרית: בשל המצוקה של הבחור, שגילה לחרדתו כי ישיבת פוניבז' לא קיבלה אותו - ועוד בתאריך כל כך מאוחר, הרשם הראשון שיפנה אליו עם הצעה מכובדת עשוי לקבל מהבחור ומהוריו תשובה חיובית.

וכאן מתחיל מרדף של ממש: כבר אמרנו - ככל שהרשם ממהר להשיג את המידע, קרי; שמו של תלמיד שלא התקבל לפוניבז' וכעת מחפש ישיבה חלופית, כך סיכוייו (של הרשם) להצליח הולכים וגוברים. וזאת עליכם לדעת: למרבית "הנפילים" יש פלאן בי (תכנית מגירה) מוכנה מבעוד מועד למקרה שהנורא מכל יקרה ופוניבז' תחזיר תשובה שלילית בסיום ישיבת הרבנים.

זהו אירוע לגיטימי שרשמים "סוגרים" עם הבחור המדובר עמוק בתוך עונת הרישום. זה עובד כך: מגיע רשם לתלמיד המעוניין ללמוד בפוניבז', משכנע אותו להגיע לישיבה שלו - במידה ואותו תלמיד אכן לא יתקבל חלילה. במקרה שכזה - לבחור ישנה תחושת אכזבה מהתשובה השלילית, אבל דאגה וחרדה באשר לעתידו אין לו.

פתיחת זמן קיץ בפוניבז' - צילום: יצחק ורדי פתיחת זמן קיץ בפוניבז' | צילום: צילום: יצחק ורדי 10 10 0:00 / 0:08

כעת, על הרשם לעשות את ההבחנה בין "נפיל" שביטח את עצמו מבעוד מועד לאפשרות הזו, לבין "נפיל" מופתע - שעד הרגע האחרון היה משוכנע כי הוא "בפנים" וכעת עליו להתמודד עם מציאות בה עונת הרישום במרבית הישיבות נסגרה כבר, ולאתר את הישיבות הממתינות לו ולשאר הנפילים. אל דאגה - עוד בטרם יאתר הוא אותם - יאתרו הם אותו. הזמן הוא פקטור משמעותי - כבר אמרנו?

המאבק על כל "שם" של נפיל מתנהל למעשה במשך ימים ספורים. לישיבת פוניבז' - הישיבה הגדולה ביותר בישראל ששוברת שיאים כל שנה מחדש עם מאות נרשמים ומאות תלמידים חדשים לשיעור א' מידי שנה, לוקח מספר ימים לעדכן את הורי הבחורים ואת צוות הישיבה הקטנה בה לומד תלמיד שאינו מתקבל.

כאן המפתח הוא נייעס... פשוט כך. כל רשם שמכבד את עצמו, ממהר ליצור קשר עם חבר הלומד בישיבת פוניבז'. ככל שהחבר יותר "חברהמן", שלא לומר "מקושר" (מערבב בלע"ז) - כך יש ביכולתו להביא את מידע הזהב במהירות הגבוהה יותר.

המירוץ אם כן, בשיאו ממש ברגעים אלו, ואם יש לכם מידע - מהרו להביאו לרשם אותו אתם מכירים, ומי יודע, אולי תזכו אפילו לצ'ופר כלשהו...