ראש הישיבה מסר את מספרו האישי לבחורים: ״אם נעצרתם, תתקשרו אליי״

ברקע החשש הגובר בעולם הישיבות ממעצרם של בחורי ישיבות והסגרתם למשטרה הצבאית, ראש ישיבת עטרת שלמה, רבי שלום בער סורוצקין, נקט בצעד חריג ומסר לתלמידי הישיבה הגדולה שבראשותו את מספר הטלפון האישי שלו.

ל״כיכר השבת״ נודע כי ראש הישיבה הבהיר לבחורים כי במקרה שבו אחד מהם נעצר או נקלע לאירוע מול המשטרה, על רקע החשש מהסגרה למשטרה הצבאית, הם יכולים ליצור עמו קשר באופן ישיר ולעדכן אותו במתרחש.

הבחור נעצר, ראש הישיבה התקשר ל״צבע שחור״

בימים האחרונים עמדה ההיערכות למבחן. אחד מבחורי הישיבה נעצר באחת הערים החרדיות בעקבות עבירת תנועה, ובמהלך ההסתבכות יצר קשר עם ראש הישיבה ועדכן אותו כי הוא מעוכב בידי המשטרה.

הגרש״ב סורוצקין התקשר בעצמו למערכת ״צבע שחור״, הזדהה בשמו וביקש להזעיק בחורים למקום, מחשש שתלמיד הישיבה יוסגר לידי המשטרה הצבאית.

כעבור דקות אחדות הסתיים האירוע. הבחור שוחרר מהמקום לאחר שקיבל דו״ח תנועה, ולא הוסגר למשטרה הצבאית.

האירוע החריג ממחיש את ההיערכות בתוך עולם הישיבות לנוכח גל המעצרים והחשש מהסגרת בחורי ישיבות למשטרה הצבאית, כאשר במקרה הזה ראש הישיבה עצמו היה מעורב בזמן אמת ופעל להזעקת בחורים למקום.