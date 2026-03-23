לראשונה בתולדות הבית ברחוב קצנלבוגן, מאפיית מצות הוקמה בתוך מעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך • למרות חולשתו הרבה, הפוסק פיקח מקרוב והשתתף בכל שלבי האפייה – מהלישה ועד ה'רעדלער' – עבור ישיבת 'עטרת שלמה' • צפו בתיעוד המיוחד (חרדים)
שבוע טוב ומבורך! זיידל'ע בעוד מדור עם חן יהודי מהרגעים המיוחדים של השבוע האחרון במחוזות החרדיים בארץ ובעולם | מי הנגיד שנחת במסוק פרטי מהשמיים, איזה אדמו"ר נצפה בשיא הפשטות באולם שמחות, למה נשרו "פעקלאך" מהתקרה בביהמ"ד הגדול בירושלים, ומי העסקן שקנה טלית בלי קשר לסערה? כל התשובות, כל התיעודים וכל הנייעס שחם יותר מהמצות – בפנים! (חרדים)
בבעקיטשע פרחוני מוזהב עם קטיפה בשרוולים וחלות ענקיות המפארות את השולחן, קיבל היום הגאון רבי שלום בער סורוצקין, ראש מוסדות 'עטרת שלמה', את פני ההמונים שעלו למעונו להתברך ביום הפורים | בין העולים נצפו המוני בחורי ישיבות שזכו להינצל מהכלא ומגזירת הגיוס, המצטופפים בהודיה בצל ראש הישיבה (חרדים)
הגאון רבי שלום בער סורוצקין, ראש מוסדות 'עטרת שלמה', קם מה'שבעה' על פטירת אמו ע"ה, וכבר בערב אמש (שלישי) נצפה רוקד בחתונת תלמידו | בנוסף, הוא רקד עם אריאל שמאי, שוחרר מהכלא הצבאי בזמן הלווייתה של אימו של ראש הישיבה | צפו (חרדים)
בחור הישיבה - אולי המפורסם ביותר שנעצר בעוון לימוד תורה - אריאל שמאי, שוחרר מוקדם יותר היום מכלא 10 | הראשון שמיהר לברך אותו, הוא חבר הכנסת משה גפני, שאף ביקר אותו בכלא הצבאי | ב'עטרת שלמה', מתכננים 'מסיבת שחרור' לבחור - הערב (חדשות חרדים)
ברוך דיין האמת: בבית החולים שיבא נפטרה לבית עולמה הרבנית הצדקנית מרת לאה פייגא סורוצקין ע"ה, אמו של הגאון רבי שלום בער סורוצקין ראש מוסדות 'עטרת שלמה', והיא בת שמונים בפטירתה לאחר מחלה קשה | המנוחה הלכה לעולמה כשהיא מותירה אחריה מורשת רבנים מפוארת (דיין האמת)
הראשון לציון, חכם רבי יצחק יוסף, התייחס בשיעורו השבועי לשאלת ביאת המשיח לפני סוף העולם | הרב הסביר כי "מקסימום בעוד 15 שנה יבוא המשיח, ובעוד 215 שנה יסתיים העולם". לדבריו, יש להעמיד על דיוקם את מי שטוענים כי העולם עתיק בהרבה (חרדים, מדע)
ראש מוסדות עטרת שלמה, ראש הישיבה הגרש"ב סורוצקין, ערך משא ומתן קשוח בימים האחרונים עם ראשי 'העדה החרדית', על מנת שישתתפו בעצרת המיליון בירושלים, מגעים שלבסוף צלחו | כך נראית חוברת התפילה שהוציא הגרש"ב סורוצקין ויוחלק בעצרת (חדשות חרדים)
בהוראתו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש הגיעו אלפי תלמידי החיידרים של מוסדות 'עטרת שלמה', לעצרת מחאה מול כלא 10, בעקבות מעצרו של בן הישיבה אריאל שמאי | התלמידים קראו תהילים, אמרו סליחות והשתתפו במעמד קבלת על מלכות שמיים | הגרש"ב סורוצקין הקריא בפני אלפי הילדים את מכתבו של הבחור הכלוא כפי שכתב מתוך הכלא לחבריו | תיעוד (חרדים)
בהיכלה של ישיבת עטרת שלמה בראשון לציון, נערכה שמחת בית השואבה מרכזית בהשתתפות רבבות, עם תזמורת מורחבת | השיא היה בעת שראש הישיבה הגאון רבי שלום בער סורוצקין, הקפיץ את הקהל כשנעמד על הבמה ושר | תיעוד מרהיב (עולם הישיבות)
למעלה מ-1,000 תלמידי ישיבת "עטרת שלמה" בראשון לציון, שוקדים מאז תחילת השבוע על תלמודם, עם פתיחת 'זמן אלול' | הצלם שלומי כהן ביקר שוב בהיכל הישיבה ותיעד את קול השטייגען האדיר שממלא את הלב ומרעיד את הנשמה | צפו (עולם הישיבות)
הגרש"ב סורוצקין נשא בסוף זמן קיץ נאום מיוחד בהיכל ישיבתו, שם אמר: "אנחנו הולכים לעבור תקופה קשה - אך אפשר לקחת את זה ברוממות ובליצנותא דעבודה זרה - אני לא אחראי על כלל ישראל אבל אהיה אחראי על כל אחד ואחד מכם - תסמכו עלי" | בהמשך התייחס ל'ניצחון בקרב' והבהיר כי הניצחון יכול להיות רק על ידי התורה הקדושה | צפו בשיחה המלאה (חדשות חרדים)
כמעט 40 שנים לאחר מלחמתו העזה של מרן הגראמ"מ שך זצ"ל בחב"ד, לצד מכתביו החריפים ביותר נגדם - נרשם עוד פיוס היסטורי והתקרבות בינם לבין המיינסטרים הליטאי | היה זה כאשר משלחת רבני חב"ד ביקרה בהיכל הישיבה הליטאית לאחר טקס חנוכת ארון הקודש המפואר (חרדים)
תיעוד היסטורי ומקורי: בפעם הראשונה - הוקמה מאפיית מצות שלמה ומפוארת בתוך חדר לימודו הקדוש של המשגיח הגאון הצדיק רבי דן סגל בירושלים, לצורך מעמד אפיית מצות לנדיבי ישיבת "עטרת שלמה" בראשות ראש הישיבה הגרש"ב סורוצקין | המעמד כלל גם הופעה מיוחדת של הילדים הזכים | תיעוד וסיקור (חדשות חרדים)