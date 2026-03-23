המאפייה הארעית שהוקמה בחצר ביתו של הגר"מ שטרנבוך בשכונת 'הר נוף' | צפו

לראשונה בתולדות הבית ברחוב קצנלבוגן, מאפיית מצות הוקמה בתוך מעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך • למרות חולשתו הרבה, הפוסק פיקח מקרוב והשתתף בכל שלבי האפייה – מהלישה ועד ה'רעדלער' – עבור ישיבת 'עטרת שלמה' • צפו בתיעוד המיוחד (חרדים)

הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: נתי אלבר)

תכונה רבה שררה בשבוע האחרון ברחוב קצנלבוגן בשכונת הר נוף בירושלים, עם הקמתה של מאפיית מצות ארעית בתוך מעונו של הפוסק, .

המעמד, שנערך כחלק ממסורת האפייה של ישיבת "עטרת שלמה" בבתי גדולי ישראל, נחשב להיסטורי שכן זו הפעם הראשונה בה מוקמת מאפייה בתוך ביתו של הפוסק.

למרות חולשתו בתקופה האחרונה, ניאות הגר"מ שטרנבוך לשנות מסדריו הקבועים ולהשתתף בתהליך האפייה מראשיתו ועד סופו. בחדרי הבית הוקמו עמדות מיוחדות ל'מים' ול'קמח', והגר"מ ליווה מקרוב את כל שלבי המלאכה.

עם תחילת האפייה, עסק הפוסק בלישה ובהכנת הבצק, המשיך ברידוד המצות והעברת ה'רעדלער', ופיקח באופן אישי על העוסקים במלאכה כדי לוודא שאין שיהוי והכל נעשה לפי כל דקדוקי ההלכה. לאחר הוצאת המצות מהתנור, בדק אותן הגר"מ שטרנבוך בקפידה ולאחר מכן ערך הפרשת חלה בחדר לימודו.

בסיום המעמד התבטא הפוסק בסיפוק ואמר: "כל המצות האלו, הכל נעשה כהלכתו באופן המהודר בלי שיהוי עם ההידורים". רגעים של התעלות נרשמו כאשר הפוסק פצח בשירה יחד עם הנוכחים לכבוד המצווה, כשעל החלק המוזיקלי הופקדו בעל המנגן יענקי דסקל ומקהלת 'מלכות'.

הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: דניאל נפוסי)
הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: דניאל נפוסי)
הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: דניאל נפוסי)
הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: דניאל נפוסי)
הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: דניאל נפוסי)
הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: דניאל נפוסי)
הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: דניאל נפוסי)
הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: דניאל נפוסי)
הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: דניאל נפוסי)
הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: דניאל נפוסי)
הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: דניאל נפוסי)
הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: דניאל נפוסי)
הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: דניאל נפוסי)
הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: דניאל נפוסי)
הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: דניאל נפוסי)
הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: דניאל נפוסי)
הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: דניאל נפוסי)
הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: דניאל נפוסי)
הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: דניאל נפוסי)
הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: דניאל נפוסי)
הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: דניאל נפוסי)
הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: דניאל נפוסי)
הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: דניאל נפוסי)
הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: דניאל נפוסי)
הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: דניאל נפוסי)
הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: דניאל נפוסי)
הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: דניאל נפוסי)
הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: דניאל נפוסי)
הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: דניאל נפוסי)
הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: דניאל נפוסי)
הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: דניאל נפוסי)
הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: דניאל נפוסי)
הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: דניאל נפוסי)
הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: דניאל נפוסי)
הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: דניאל נפוסי)
הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: דניאל נפוסי)
הגר"מ שטרנבוך באפיית מצות (צילום: דניאל נפוסי)

