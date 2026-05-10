ניסיון נוסף לפגוע בקיום מצוות ברית המילה באירופה הגיע בימים אלו לפרקליטות במחוז ציריך שבשוויץ.

לפי דיווח שהגיע ל'כיכר השבת' תלונה פלילית הוגשה על ידי אדם בשם משה אריה פרידמן, דמות המוכרת בקהילות היהודיות כמי שעמד מאחורי הליכים דומים בווינה ובאנטוורפן, אשר הובילו בעבר למתיחות דיפלומטית ומשפטית.

​התלונה, שנבחנת כעת על ידי הרשויות, מתמקדת בטענות לביצוע בריתות מילה בתנאים שאינם הולמים ובשימוש במנהג המציצה בפה, כפי שנמסר למשה בסיני.

המתלונן היהודי טוען כי מדובר בפרקטיקות המסכנות את בריאות התינוקות ודורש מהרשויות לבחון רישומי אשפוז בבתי חולים ולפסוק פיצויים למי שימצאו כנפגעים מההליך היהודי.

​מנגד, מזכ"ל הפדרציה של הקהילות היהודיות בשוויץ, יונתן קרויטנר, הבהיר כי ברית המילה היא חלק בלתי נפרד מחיי כמעט כל המשפחות היהודיות במדינה. לדבריו, הקהילות עצמן אחראיות על ניהול הטקסים, תוך שהפדרציה ממליצה על קיום הבריתות תחת פיקוח והקפדה על כללי ההיגיינה הנדרשים להגנה מפני מחלות זיהומיות.

​חבר הפרלמנט הבלגי מיכאל פרייליך, היהודי היחיד בבית המחוקקים של המדינה, שעקב מקרוב אחר פעילותו של המתלונן בבלגיה, מסר בשיחה עם 'כיכר': "משה פרידמן הוא מכחיש שואה ידוע, שקרן סדרתי ומקורב לנשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינז'אד, שקרא בגלוי למחיקת ישראל מהמפה. למרות זאת, הוא הצליח לשכנע חלקים מהתקשורת ופוליטיקאים רבים שהוא מייצג קול אמין בתוך הקהילה היהודית".

​פרייליך הוסיף והמליץ לקהילה בשוויץ לגבש קונצנזוס מאוחד אל מול האיום: "באנטוורפן היו חמש קבוצות שונות, שכל אחת מהן נקטה באסטרטגיה משלה, עם מעט תיאום ולעיתים קרובות מחלוקת גלויה. זה אפילו הגיע לנקודה שבה, עד לפני כשנה, קהילה גדולה אחת התעקשה שאין כל איום על ברית המילה וחסמה ניסיונות להבטיח פתרון משפטי באופן יזום".

​לדבריו, על שוויץ לאמץ את המודל המקובל בגרמניה, שם קיים חוק המתיר את המילה באופן מפורש כאשר היא מבוצעת על ידי מוהל מוכר ומיומן תחת תנאים רפואיים נאותים. "אם שוויץ תאמץ מסגרת חוקית דומה, ניתן יהיה לשמור על ברית המילה כראוי, והקהילה היהודית תקבל סימן ברור שהיא נותרת רצויה במדינה", סיכם חבר הפרלמנט בשיחה עם כיכר השבת.