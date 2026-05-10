בית המשפט הסורי שולל זכויות אזרח מבשאר ומאהר אסד

נשיא סוריה לשעבר בשאר אסד ( צילום: shuterstock )

בית המשפט הפלילי הרביעי בדמשק קיים אתמול (ראשון) ישיבה היסטורית בה הואשם בריגדיר גנרל עאטף נג'יב, ראש ענף הביטחון המדיני במחוז דרעא בשנת 2011, ברצח המוני שיטתי. במקביל, שלל ראש בית המשפט את זכויותיהם האזרח משמונה מנהיגי המשטר הקודם, כולל נשיא סוריה לשעבר בשאר אל-אסד ואחיו מאהר.

הישיבה, שהתקיימה בארמון המשפט בדמשק ושודרה בתקשורת, מסמנת את תחילתו של תהליך הצדק המעברי בסוריה החדשה. ראש בית המשפט הגיש נגד נג'יב מספר אישומים חמורים, ביניהם "רצח המוני שיטתי, מעצר שרירותי והשתתפות בטבח מסגד עומארי" - אירועים שהיוו את תחילתה של המהפכה הסורית. שלילת זכויות אזרח והעברת רכוש במסגרת ההחלטה ההיסטורית, שלל בית המשפט את זכויותיהם האזרח של שמונה מנהיגי המשטר לשעבר: בשאר אל-אסד, אחיו מאהר, פאהד אל-פרייג', מוחמד עיוש, לואי אל-עלי, קוסאי מהיוב, וופיק נאצר וטלאל אל-אסימי. כחלק מההחלטה, הועבר רכושם המטלטל והמקרקעין לניהול ממשלתי. כידוע, בשאר ומאהר אסד נמלטו לרוסיה עם התמוטטות המשטר בדצמבר 2024, ונשפטים שלא בפניהם. לעומתם, עאטף נג'יב הוא הבכיר היחיד שנעצר והופיע בגופו לדיון ההכנה, כשהוא עומד פנים אל פנים מול קורבנותיו.

בן דודו של הרודן במשפט ראווה בדמשק ( צילום: ד"ש )

הליך משפטי בסטנדרטים גבוהים

הישיבה החלה בפומבי, כאשר הוגשו כתבי אישום נגד נג'יב. התובע הציבורי הגיש הצהרה לאישור הפשעים שביצעו נג'יב ומנהיגי שירותי הביטחון במחוז דרעא. לאחר מכן הופסקה הישיבה כדי לאפשר לתקשורת לעזוב ולעדים להעיד, על מנת לשמר את הליכי המשפט.

במושב נכחו קרובי משפחה של הקורבנות, מספר חברים בוועדה הלאומית לצדק מעברי, ונציגים של ארגונים משפטיים והומניטריים בינלאומיים. מקור זכויות אדם סורי מסר כי משפטו של עאטף נג'יב מתנהל בהתאם לסטנדרטים המשפטיים הגבוהים ביותר.

על פי המקור, "משפטו של עאטף נגיב יסתיים בתוך 3 המושבים הקרובים, ומשפט עתידי ייפתח לסמלי המשטר, כולל אנשי צבא וביטחון, אשר ישיג התקדמות של צדק מעברי על ידי מתן פיצוי לקורבנות".

המשפט הראשון מסוגו

משפטו של ראש ענף הביטחון המדיני בדרעא הוא המשפט הראשון של דמויות מהמשטר הקודם, והחל ב-26 באפריל. נג'יב הוא האיש שבשנת 2011 הורה על מעצרם ועינויים של נערים שריססו גרפיטי נגד הממשלה על קיר בית ספר בדרעא - אירוע שהפך לנפץ המחאה ההמונית ואת מלחמת האזרחים בת 14 השנים.

