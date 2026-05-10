הממשלה תשלוט על מינוי רמטכ"ל, מפכ"ל וראש השב"כ

ועדת השרים לענייני חקיקה, בראשות סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין, אישרה היום (ראשון) את הצעת החוק של ח"כ שלום דנינו (הליכוד) להסדרת המינויים בשירות המדינה. ההצעה מעניקה לממשלה סמכות כמעט מלאה למנות ולפטר בכירים במערכות המדינה, במטרה לאפשר לה לקדם את המדיניות שלשמה נבחרה.

על פי ההצעה, הממשלה תוכל למנות ולפטר שורה ארוכה של בעלי תפקידים מרכזיים: רמטכ"ל, מפכ"ל המשטרה, ראש השב"כ, ראש המוסד, נציב שירות בתי הסוהר, נציב שירות המדינה, היועצת המשפטית לממשלה ומשנה לה, מנהל מחלקת הבג"צים, מנכ"לי משרדי ממשלה, משנים למנכ"לים וכל משרה שהמינוי לה דורש אישור ממשלה.

כהונה שתסתיים אוטומטית

החלק המשמעותי ביותר בהצעת החוק קובע כי כהונתם של בכירים אלו תסתיים באופן אוטומטי בתוך 100 ימים מהקמת ממשלה חדשה, אלא אם הממשלה תחליט במפורש להאריך את כהונתם עם כינונה. בנוסף, הממשלה תוכל לפטר נושאי משרה בכל עת, ללא צורך בהליכים מיוחדים.

ח"כ שלום דנינו, יוזם החוק, הסביר את הרציונל מאחורי המהלך: "מטרת הצעת החוק היא לקבוע הליך סדור למינוי בכירים. מדובר בבעלי תפקידים המשתייכים לרשות המבצעת, וסמכות הפיטורים היא חלק אינהרנטי מסמכותה החוקתית של הממשלה לנהל את המנגנון הממשלתי".

לדבריו, "האחריות הציבורית המוטלת על הממשלה מחייבת לאפשר לה שליטה אפקטיבית על הדרג הביצועי, אחרת יישבר הקשר בין אחריות לבין סמכות". בסביבת ראש הממשלה מסרו כי הם "יילכו עם ההצעה עד הסוף", כאשר המטרה היא להשלים את החקיקה עוד לפני שהכנסת תתפזר לקראת הבחירות.

היועמ"שית מזהירה: שינוי משטרי

מוקדם יותר היום הגישה היועצת המשפטית לממשלה את חוות דעתה לשר המשפטים, בניסיון לעצור את הליכי החקיקה של החוק. המשנה ליועמ"שית, גיל לימון, הזהיר במסמך כי החוק המתוכנן יביא לשינוי משטרי שיכפיף את כלל מערכי הביטחון, האכיפה והמנהל הציבורי לדרג הפוליטי.

הייעוץ המשפטי הביע התנגדות נחרצת וטען כי מדובר ב"פגיעה בעצמאות שומרי הסף". יצוין כי המהלך נועד, לפי יוזמיו, להבטיח כי נושאי המשרה הבכירים יקדמו את מדיניות הממשלה הנבחרת ולא יפעלו בניגוד לה.

לאחרונה התקיימו שיחות עם ראשי הקואליציה בנושא, והודגשה החשיבות בקידום ההצעה בזמן הקצר שנותר עד לפיזור הכנסת. ההצעה צפויה לעלות בקרוב לקריאה טרומית במליאת הכנסת.