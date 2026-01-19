נתניהו ולוין מקדמים הצעת חוק שתעניק לממשלה סמכות כמעט מלאה למנות ולפטר בכירים • כהונת רמטכ"ל, מפכ"ל, ראש השב"כ והיועמ"שית תסתיים אוטומטית תוך 100 יום מהקמת ממשלה חדשה | הקואליציה מתכוונת לקדם עוד לפני הבחירות (פוליטי)
כיסאות ריקים וטונים צורמים בכנסת: בזמן שהאופוזיציה מחרימה את האולם, יו"ר ועדת החוקה הבהיר כי חקירת המחדל לא תהיה מונופול של אף גורם | האם אנחנו בדרך לוועדת חקירה פוליטית או לתיקון היסטורי? | כל הפרטים מהדיון הסוער (חדשות, פוליטי)
יוזם החוק להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית ח"כ אריאל קלנר, עלה לדוכן כדי להציג את החוק לפני ההצבעה, חברי הכנסת של אופוזיציה ומשפחות שכולות שהגיעו למשכן - הפנו את הגב לקלנר, ח"כים מהאופוזיציה הוצאו החוצה (חדשות כנסת)
"זו תהיה ועדת חקירה שוויונית. לשום צד לא יהיה שום יתרון במינוי חברי הוועדה", הסביר ראש הממשלה נתניהו על הקמת הוועדה החדשה לחקירת השביעי באוקטובר שאושרה היום בוועדת השרים | צפו בדבריו ובפנייה שלו לראשי האופוזיציה (חדשות בארץ)
וועדת השרים לחקיקה אישרה את המתווה של ח"כ אריאל קלנר מהליכוד להקמת ועדת חקירה "ממלכתית-לאומית" ל-7 באוקטובר | ההצעה תעלה לקריאה טרומית במליאת הכנסת ביום רביעי | השר היחיד שהתנגד - זאב אלקין | הציטוטים המלאים (פוליטי)
צומת דרכים פוליטי בכנסת ובממשלה: ועדת השרים לענייני חקיקה תדון במתווה להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לאירועי השבעה באוקטובר, תוך עקיפת המסלול של ועדה ממלכתית. במקביל, שר הביטחון כ"ץ יביא לשולחן הממשלה את הצעת סגירת תחנת הרדיו הצבאית (פוליטי, מדיני)