כיסאות ריקים וטונים צורמים בכנסת: בזמן שהאופוזיציה מחרימה את האולם, יו"ר ועדת החוקה הבהיר כי חקירת המחדל לא תהיה מונופול של אף גורם | האם אנחנו בדרך לוועדת חקירה פוליטית או לתיקון היסטורי? | כל הפרטים מהדיון הסוער (חדשות, פוליטי)
שרים, חברי כנסת ומשפחות חטופים התכנסו בכנס מיוחד בכנסת לגיבוש האסטרטגיה ל"יום שאחרי" • בין ההצעות: שליטה ביטחונית קבועה ומניעת התעצמות • השר לוין וראשי 'תקומה' הציגו חזון לביטחון ארוך טווח • במוקד: פדוי השבי איתן מור בשיחה עם איילה חסון (פוליטי, מדיני)
מליאת הכנסת אישרה סופית את התיקון ל'חוק החוזים' שיזמו השר יריב לוין וח"כ שמחה רוטמן, המבטל את 'הלכת אפרופים' של אהרן ברק | מעתה, פרשנות חוזה תיעשה בדרך שיקבעו הצדדים לחוזה, ואם לא קבעו, על פי לשון החוזה (חדשות)
עימות סוער פרץ היום בין חברי סיעת 'עוצמה יהודית' בין חברי סיעת האחות 'הציונות הדתית', וזאת על רקע התיעודים הכואבים מפינוי המאחזים בגוש עציון, שנעשו בתמיכת שר האוצר בצלאל סמוטריץ' | במקביל, סמוטריץ' אמר כי הוא "לא אוהב את בן גביר" - אבל לא פוסל התמודדות משותפת בבחירות הקרובות (פוליטי)
הכנסת דנה בשעה זו בנוגע לניגודי העניינים בחקירת הפצ"רית בפרשת 'שדה תימן', היועמ"שית וראש אגף החקירות נעדרו מהדיון | "הם חושבים שהדיון לא מעניין ולאזרחי ישראל לא מגיעות תשובות, המכתב שקיבלנו מהם מעיד כאלף עדים - על ניגודי העניינים ושיבוש החקירה המתקיים ברגעים אלו ממש" (חדשות)
הקבינט המדיני־ביטחוני צפוי לאשר את העסקה לשחרור החטופים ולאחר מכן תתקיים ישיבת ממשלה מורחבת. רוב השרים צפויים להצביע בעד, סמוטריץ’ ובן גביר יתנגדו במחאה על שחרורם של מאות מחבלים. הערכה שהשניים לא צפויים לפרוש מהממשלה (פוליטי)
בעקבות ביטול הויזה האוסטרלית לחבר הכנת שמחה רוטמן הודיע שר החוץ גדעון סער על סנקציות דומות נגד נציגי המדינה העוינת לישראל השוהים ברצועת עזה |בנוסף, הינחה שר החוץ את שגרירות ישראל בקנברה לבחון היטב כל בקשת אשרה רשמית אוסטרלית לכניסה לישראל (מדיני)
עימות חריג וסוער פרץ בין נשיא העליון, השופט עמית, לבין השופט מינץ, לאחר שעמית קבע 'במקרה' דיון חוזר בנושא טעון פוליטית, ליום אחרי פרישתו מכס השיפוט של השופט אלרון, שנחשב לשמרן | השופט מינץ התרעם על ההחלטה והשניים ניהלו לפחות שתי שיחות צעקניות וסוערות באופן ניכר (משפט)
לאחר החשש במפלגות החרדיות מחוק העמותות החדש, שמטרתו למסות 80% מהתרומות של ארגוני שמאל שהם מקבלים מחו"ל, ועלול היה להשפיע על העמותות החרדיות המבוססות על תרומות מחו"ל, הערב דווח כי החוק לא צפוי לחול על עמותות חרדיות המקבלות תרומות זרות (חרדים)