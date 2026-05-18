ח"כ יוליה מלינובסקי, יוזמת החוק להעמדת מחבלי טבח שמחת תורה לדין, פרסמה הערב (רביעי) קריאה חריפה לחברי הכנסת מהקואליציה והאופוזיציה להשבית את כל ההצבעות במליאה עד שהממשלה תציג סגירה תקציבית ליישום החוק. "אתם נבחרי ציבור ולא עציצים", מסרה מלינובסקי בפנייה נוקבת, "הממשלה מתקוטטת כמו חתולים ברחוב במקום לממש את החוק".

כזכור, בשבוע שעבר אישרה מליאת הכנסת ברוב מוחץ של 93 חברי כנסת את החוק להעמדת מחבלי הנוח'בה לדין, שהוגש על ידי יו"ר ועדת החוקה חוק ומשפט ח"כ שמחה רוטמן וח"כ מלינובסקי. החוק מסדיר את המסגרת המשפטית להעמדת מבצעי מתקפת הטרור לדין, ומאפשר שפיטה על העבירות החמורות ביותר בדיני מלחמה שעונשן מוות. 400 מחבלים ממתינים לדין - אך הממשלה מתעכבת על פי הנתונים שמסרה מלינובסקי, ישנם כיום למעלה מ-400 מחבלים שניתן להעמידם לדין באופן מיידי, מתוכם כ-260 גופות של מחבלים שחוסלו. בנוסף, עוד כ-200 מחבלים נמצאים כעת בהליכי חקירה. ברקע האירועים הנוראים ישנם כ-14,000 נפגעי עבירה ו-1,200 נרצחים. אולם למרות האישור הדרמטי של החוק, מתברר כי יישומו נתקע בסכסוך תקציבי בין משרד הביטחון ומשרד האוצר. מלינובסקי חשפה כי פנתה מראש למשרדים והתחננה שיגיעו להסכמות תקציביות עוד לפני שהחוק עלה להצבעה, והובטח לה שהנושא יוסדר.

"הבטיחו והפרו - זלזול בציבור"

לדברי חברת הכנסת, השרים הבטיחו לה שהחלטת הממשלה בנושא התקציב תובא לאישור ביום ראשון האחרון בישיבת הממשלה, אך בפועל הדבר לא קודם. "במקום לפתור את הבעיה ולממש את החוק, משרד האוצר ומשרד הביטחון מתקוטטים ביניהם כמו חתולים ברחוב", מסרה בכעס.

מלינובסקי הדגישה כי התנהלות הממשלה מהווה זלזול הן בחברי הכנסת והן בציבור הישראלי שדורש צדק ומיצוי הדין. "חברי הכנסת הם נבחרי ציבור ולא תפאורה", הבהירה, "הם מבטאים עמדות בנושאים הכואבים והערכיים ביותר".

קריאה להשבתת ההצבעות

בעקבות הפרת ההבטחות, קראה מלינובסקי לכל חברי האופוזיציה להתאחד ולהשבית באופן גורף את כל ההצבעות בכנסת, כל עוד הממשלה אינה מציגה סגירה תקציבית ליישום החוק. לטענתה, מדובר בצעד הכרחי כדי לאלץ את הממשלה לקדם את יישום החוק שזכה לתמיכה חוצת מחנות.

כאמור, החוק שאושר בשבוע שעבר קובע הקמת ערכאה שיפוטית מיוחדת בראשות שופט מחוזי בדימוס, שתוענק לה סמכות נרחבת לדון בעבירות חמורות ביותר - בהן השמדת עם, פגיעה בריבונות המדינה, סיוע לאויב במלחמה ועבירות טרור. בנוסף, נקבע כי המחבלים שיישפטו בהתאם לחוק לא ישוחררו לעולם, גם לא בעסקאות עתידיות.