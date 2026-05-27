עימות חריף נוסף בין מערכת המשפט לנציגי הרשות המחוקקת הגיע לכותלי בית המשפט: יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט בכנסת, ח"כ שמחה רוטמן (הציונות הדתית), הגיש תביעת לשון הרע בסך 156,000 שקלים נגד ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד עמית בכר.

התביעה, שקיבלה את המספר המזהה הוגשה לבית משפט השלום בירושלים ומתמקדת בשורה של פרסומים שביצע בכר בחשבונו ברשת החברתית X. על פי כתב התביעה, מדובר בפרסומים שנועדו להשחיר את שמו של יו"ר הוועדה ולפגוע במעמדו הציבורי.

"מסע הכפשות אובססיבי"

בכתב התביעה, שהוגש באמצעות עורך הדין אברהם משה סגל, נטען כי ראש לשכת עורכי הדין מנצל את מעמדו הציבורי ואת כובעו המקצועי לצורך פגיעה שיטתית ביו"ר הוועדה. "מדובר במסע נקמה אישי המונע אך ורק בשל פועלו ועמדותיו הציבוריות של רוטמן", נכתב בכתב הטענות.

לטענת התובע, מטרת הפרסומים היא לחרב את שמו הטוב ולחבל במעמדו הציבורי. בכתב התביעה מוסבר כי רוטמן בחר בתחילה להבליג ולמחול על כבודו, אך שתיקתו זו התפרשה אצל בכר כאור ירוק להחרפת מסע ההתקפות.

האשמות חמורות: "כנופיית בריונים ועלילת דם"

לכתב התביעה צורפו שני פרסומים ספציפיים המהווים את עילת התביעה המרכזית. על פי הנטען, באותם פרסומים האשים בכר את ח"כ רוטמן ואת שותפיו בניהול "כנופיית בריונים" ואף ייחס להם מעשי טרור ואלימות שהופנו כלפי הפרקליטה הצבאית הראשית.

עוד עולה מכתב התביעה כי במחצית חודש אפריל האחרון פירסם ראש לשכת עורכי הדין "דברי בלע" חמורים במיוחד. בפרסום זה הוצג יו"ר ועדת החוקה כעבריין וכאדם אלים המארגן התפרעויות בתוך כותלי בית המשפט העליון, במטרה להלך אימים על שופטי ישראל ולהרתיע אותם מתפקודם – וכל זאת דווקא בעיצומה של מלחמה.

רוטמן מגדיר התנהלות זו כ"עלילת דם שקרית ומסיתה" שנובעת ממניעים אישיים ופוליטיים צרים.

דרישה לפיצוי מקסימלי

נוכח חומרת הדברים, מבקש ח"כ רוטמן כי בית המשפט יטיל על בכר את חובת הפיצוי הכספי המקסימלי הקבוע בחוק איסור לשון הרע ללא צורך בהוכחת נזק. הסכום המועמד עומד על 156,000 שקלים.

נכון לשעה זו, מדובר בשלבים ראשוניים של ההליך המשפטי וטרם הוגש כתב הגנה מטעם ראש לשכת עורכי הדין עמית בכר.