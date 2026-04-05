ראש הממשלה נתניהו קיים לאחרונה התייעצות עם שרים ובכירים בקואליציה שבה נבחנו תאריכים אפשריים לבחירות בחודשים ספטמבר ואוקטובר | למרות האפשרות להקדמה, נתניהו נוטה כעת להישאר במועד המקורי מתוך הערכה שהישגי המלחמה יסייעו לו לנצח (פוליטי)
ההחלטה בדבר חנינתו של ראש הממשלה נתניהו מתארכת הרבה מעבר למשוער, למורת רוחו של הנשיא טראמפ שיצא שוב נגד הנשיא הרצוג בשבוע שעבר | לפי דיווח בישראל, במשרד המשפטים מצפים לעיכוב משמעותי נוסף בעקבות חתימתו של שר המשפטים יריב לוין על ההמלצה לחנינה או אי-חנינה (פוליטי)
בחור ישיבה שיגר לח"כ יאיר לפיד הודעה בה איים ברצח של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר המשפטים יריב לוין | הוא מיהר למחוק את ההודעה אך לשכת לפיד העבירה את ההודעה למשטרה, הבחור נעצר ושוחרר לאחר חקירה (חדשות)
ככל הנראה בלחץ של הרפורמים, ראש הממשלה נתניהו הורה לבטל את הדיון של וועדת השרים לאחר ההחלטה של בג"ץ | השר לוין לא היה מרוצה מההחלטה ומסר בהודעה שהוציא: "אני קורא לכל חברי הכנסת, ובפרט לחברי הקואליציה לעשות כן ולומר לבג״ץ עד כאן" (חדשות משפט)
בשיחות סגורות שנחשפו: הנחיה ברורה לנצל את החודשים שנותרו להשלמת "בניין הכוח" של הימין • החשש מתאריך 8 בספטמבר: "מנדט או שניים יאבדו בגלל אומן" | האם הממשלה תצליח להקים את קומת הביטחון המשפטית? (פוליטי מדיני)
בשנים האחרונות, נדמה שהמושגים 'אקטיביזם' ו'שמרנות' הפכו מכלי עבודה משפטיים לכלי נשק בשיח הפוליטי. בכל פעם שבג"ץ פוסל חוק, או שהממשלה מקדמת רפורמה, האוויר מתמלא בהאשמות על 'דיקטטורה שיפוטית' מזה ו'קץ הדמוקרטיה' מזה. אך בתוך הרעש הגדול, נשכחה השאלה היסודית: על מה אנחנו בעצם מתווכחים כשאנחנו מדברים על פרשנות החוק? (חוק ומשפט, פוליטי)
מלחמה חזיתית בצמרת הרשות השופטת: היועמ"שית חושפת מהלך דרמטי לעקיפת השר לוין ופרסום מינוי הנשיא יצחק עמית באמצעות מנהל בתי המשפט. בתגובה חריפה לבג"ץ היא קובעת: "השר פוגע ברשות השופטת, סמכות הרישום תופקע מידיו כדי למנוע כאוס". (חוק ומשפט)
נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, שבר שתיקה בריאיון ל'כאן רשת ב'' והאשים את שר המשפטים יריב לוין בבלימת מערכת המשפט. בעוד עמית טוען כי "הכדור לא בשטחו", לוין לא נשאר חייב ושלף את "רשימת החיסול": "תכבד את הממשלה" (בארץ, חוק ומשפט)
שרים, חברי כנסת ומשפחות חטופים התכנסו בכנס מיוחד בכנסת לגיבוש האסטרטגיה ל"יום שאחרי" • בין ההצעות: שליטה ביטחונית קבועה ומניעת התעצמות • השר לוין וראשי 'תקומה' הציגו חזון לביטחון ארוך טווח • במוקד: פדוי השבי איתן מור בשיחה עם איילה חסון (פוליטי, מדיני)
מליאת הכנסת אישרה סופית את התיקון ל'חוק החוזים' שיזמו השר יריב לוין וח"כ שמחה רוטמן, המבטל את 'הלכת אפרופים' של אהרן ברק | מעתה, פרשנות חוזה תיעשה בדרך שיקבעו הצדדים לחוזה, ואם לא קבעו, על פי לשון החוזה (חדשות)
בג"ץ דחה את בקשתו החוזרת של שר המשפטים יריב לוין למנות את נציב התלונות על השופטים, השופט בדימוס אשר קולה, למלווה חקירת הפצ"רית, לאחר שהגיע ל"מבוי סתום" בניסיון למנות גורם אחר שילווה את החקירה | לוין תקף: "מערכת אשר איבדה את הבושה" (משפט)
חקירתה של הפצ"רית לשעבר מצויה לקראת סיום ובשלביה האחרונים | בקרוב, לאחר סיכום וסיום, יקבע הגורם שיקבל את תיק החקירה - בהתאם לממצאים | שר המשפטים יריב לוין פנה הערב שוב לבג"ץ: דורש שקולא ילווה את החקירה (משפט, בארץ)
שר המשפטים יריב לוין פנה לבג"ץ אחרי שלא הצליח למצוא מלווה מוסכם לחקירת פרשת הפצ"רית, וביקש "לבחון מחדש" את מינויו של השופט קולה לתפקיד | "בחלוף כמעט חודש לאחר פסק דינו של בית המשפט הנכבד וקרוב לחודשיים מאז החלה החקירה, נמצא כי הטלת התפקיד על גורם העונה על כל אמות המידה שנקבעו על ידי בית המשפט אינו ישים", כתב השר לבג"ץ (חוק ומשפט)