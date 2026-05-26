רשות האכיפה ( צילום: אתר רשמי רשות האכיפה והגביה )

מנהל רשות האכיפה והגבייה, מר אורי ולרשטיין, הגיש אמש (שני) לשר המשפטים וסגן ראש הממשלה, חה"כ יריב לוין, את הדו"ח המסכם של פעילות הרשות לשנת 2025. הדו"ח מציג שיאים חדשים של גבייה במערכת ההוצאה לפועל ובמרכז לגביית קנסות, עם עלייה משמעותית של כ-860 מיליוני ש"ח לעומת השנה שעברה.

על פי הנתונים המפורטים בדו"ח, הסתכמה הגבייה הכוללת ברשות בשנת 2025 בסכום של 3.676 מיליארד ש"ח. מדובר בזינוק של כ-29% בהשוואה לשנת 2024 ולממוצעי השנים האחרונות, כאשר הגידול נרשם הן בגבייה האזרחית והן בגבייה הממשלתית. הוצאה לפועל: 2.33 מיליארד ש"ח הנתונים מצביעים על כך שמערכת ההוצאה לפועל רשמה לראשונה בהיסטוריה גבייה ישירה בהיקף של 2.33 מיליארד ש"ח, לעומת 1.76 מיליארד ש"ח בשנה שעברה. מדובר בזינוק של 32%, המעיד על יעילות גבוהה במימוש חובות ובצמצום מלאי התיקים הממתינים. כך גם במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות נרשמה גבייה בהיקף של 1.31 מיליארד שקלים. על פי הנמסר, נאכפו במהלך השנה כ-1.15 מיליון קנסות תנועה, נתון המעיד על אכיפה נרחבת בכבישי המדינה.

211 קורסים לסיוע לחייבים

מעבר לנתוני הגבייה, הדו"ח מציג גם פעילות נרחבת של הרשות בתחום הסיוע לאוכלוסיות חייבים. במהלך שנת 2025 ניהלה הרשות 211 קורסים להתנהלות כלכלית נכונה, בהשתתפות אוכלוסיות חייבים שונות. מטרת הקורסים היא לסייע לחייבים שלא לשוב ולצבור חובות נוספים בעתיד.

יצוין כי הרשות פעלה גם ביחידות חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי, במטרה לסייע למשפחות ולעסקים הנמצאים במצוקה כלכלית. הנתונים המפורטים בדו"ח מצביעים על פעילות רחבה בתחום זה, תוך שילוב של אכיפה מחד גיסא וסיוע מאידך גיסא.

שר המשפטים: "הערכה רבה להישגי הרשות"

שר המשפטים יריב לוין נחשף בפגישה לנתונים המרכזיים המוצגים בדו"ח השנתי, והביע הערכה רבה לעבודת ולהישגי הרשות. השר התייחס במיוחד למקצועיותה הגבוהה של הרשות, לשירות הניתן לציבור, לתוצאות הגבייה המשמעותיות ולפרויקטים היזומים השונים לסיוע לאוכלוסיות רבות.

הדו"ח השנתי מהווה עדות לשינוי המשמעותי שעברה רשות האכיפה והגבייה בשנים האחרונות, תוך שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, מקצועיות גבוהה ונחישות מנהלית.