טלטלה חריפה במערכת הביטחון: הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הורה על הדחה סופית משירות של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, אלופה יפעת תומר-ירושלמי, בעקבות מעורבותה בפרשת הדלפת הסרטון ממתקן המעצר "שדה תימן". במקביל, שיגר שר הביטחון ישראל כ"ץ מכתב חריף ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, בו הוא תוקף את השיהוי בהליכים הפליליים נגד הפצ"רית לשעבר.
החלטת הרמטכ"ל מגיעה לאחר שהתבררו ממדי האירוע החמור, כאשר בצה"ל מגדירים את חומרת המעשים והחשדות כ"חסרת תקדים". כבר עם גילוי החשדות הראשוניים, פעל זמיר באופן מיידי והורה על השעייתה של תומר-ירושלמי מהשירות, אך כעת הוא החליט שלא להמתין עוד ולהדיח אותה לצמיתות.
פגיעה כלכלית: שלילת זכויות פנסיה והשלמות
להחלטת ההדחה ישנן משמעויות כלכליות נרחבות. על פי הנחיית הרמטכ"ל, הפצ"רית לשעבר לא תהיה זכאית לרכיב הפיננסי של "השלמות תקופת השירות" - פנסיות תקציביות ותוספות רמטכ"ל שמגיעות בדרך כלל לבכירים בסיום שירותם.
שווי הפגיעה הכלכלית בתומר ירושלמית עקב החלטת הרמטכ"ל הוא עד מיליון ש"ח. אובדן חופשת פרישה של שנה וכתוצאה מכך עוד שני אחוז לפנסיה. נוכח גילה וותק של 25 שנים בקבע, תומר ירושלמי זכאית ע"פ חוק לגמלה. בצה"ל אומרים שאי אפשר לשלול את הפנסייה הצבאית. יחד עם זאת, רמטכ"ל שלל נקודות זכות שבסמכותו, הטבות פרישה אחרות, וגם ליווי פרישה מטעם צה"ל.
באשר לשאלת שלילת דרגת האלוף, הבהיר זמיר כי נכון יהיה לשקול את הורדת הדרגה באופן רשמי עם התבהרותן המלאה של העובדות והשלמת ההליך הפלילי המתנהל נגדה. שר הביטחון עודכן במלוא ההחלטות ומגבה אותן.
מכתב שר הביטחון: "מסר מסוכן של הגנה על בכירים"
במקביל לצעדים הפיקודיים, שיגר שר הביטחון כ"ץ פנייה דחופה ליועמ"שית תחת הכותרת: "פנייה דחופה לקידום ההליכים בעניינה של הפצ"רית לשעבר". במכתבו, מאשים כ"ץ כי השיהוי בטיפול המשפטי בפרשה מעורר "קושי ציבורי ומשפטי כבד".
"מדובר בפרשה חמורה ביותר, הנוגעת למי שעמדה בראש מערכת אכיפת החוק הצבאית", כותב שר הביטחון. לדבריו, עם סיום תפקידה, הודתה תומר-ירושלמי בעבירות קשות, "לרבות מסירת מידע כוזב לרשויות המדינה - ובמעשים שהעלילו עלילות שפגעו פגיעה קשה בחיילי צה"ל, באמון הציבור ובמערכת המשפט הצבאית עצמה".
כ"ץ דורש מהיועמ"שית לקבוע לוחות זמנים מהירים וברורים להעמדה לדין, כדי למנוע מראית עין של הגנה על "אנשי שלומנו". "המשך העיכוב משדר מסר קשה ומסוכן: כי קיימת מערכת כללים אחת לחיילי צה"ל ולאזרחים מן השורה, ומערכת כללים אחרת לבכירים מתוך מערכת המשפט והאכיפה", כתב שר הביטחון.
"כאשר חיילי צה"ל בסדיר ובמילואים נשלחים להילחם באויב בכל החזיתות, עליהם לדעת שמדינת ישראל ומערכותיה עומדות מאחוריהם וממצות את הדין עם מי שפגע בהם מבפנים", הדגיש כ"ץ במכתבו.
דרישה לענישה חמורה בהליך הפלילי
שר הביטחון מדגיש כי הצעדים שנוקט הרמטכ"ל להרחקתה מהצבא ושלילת זכויותיה הם חשובים, אך הם רק חלק מהעניין. לדבריו, ההליך הפלילי בבית משפט אזרחי הוא נדבך חיוני והכרחי, שבסופו יש להטיל עליה "ענישה חמורה ההולמת את חומרת המעשים".
כזכור, הפרשה פרצה לאחר שהסרטון מהאירוע בשדה תימן הודלף לתקשורת. החקירה התמקדה בשאלה מי עומד מאחורי ההדלפה, כאשר החשדות הופנו כלפי בכירי הפרקליטות הצבאית. על פי הנמסר, המשטרה פנתה לאחרונה לבית המשפט בבקשה להאריך ב-180 ימים נוספים את תוקף החזקת התפוסים של בכירי הפרקליטות, לרבות טלפונים ומסמכים שנתפסו במהלך החקירה.
כעת, העיניים נשואות אל לשכת היועצת המשפטית לממשלה, שתידרש להשיב בהקדם לפנייתו הדחופה של שר הביטחון ולספק תשובות לגבי עתיד ההליך הפלילי בפרשה שמסעירה את המערכת הביטחונית והפוליטית.
