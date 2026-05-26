טלטלה חריפה במערכת הביטחון: הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הורה על הדחה סופית משירות של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, אלופה יפעת תומר-ירושלמי, בעקבות מעורבותה בפרשת הדלפת הסרטון ממתקן המעצר "שדה תימן". במקביל, שיגר שר הביטחון ישראל כ"ץ מכתב חריף ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, בו הוא תוקף את השיהוי בהליכים הפליליים נגד הפצ"רית לשעבר.

החלטת הרמטכ"ל מגיעה לאחר שהתבררו ממדי האירוע החמור, כאשר בצה"ל מגדירים את חומרת המעשים והחשדות כ"חסרת תקדים". כבר עם גילוי החשדות הראשוניים, פעל זמיר באופן מיידי והורה על השעייתה של תומר-ירושלמי מהשירות, אך כעת הוא החליט שלא להמתין עוד ולהדיח אותה לצמיתות.

פגיעה כלכלית: שלילת זכויות פנסיה והשלמות

להחלטת ההדחה ישנן משמעויות כלכליות נרחבות. על פי הנחיית הרמטכ"ל, הפצ"רית לשעבר לא תהיה זכאית לרכיב הפיננסי של "השלמות תקופת השירות" - פנסיות תקציביות ותוספות רמטכ"ל שמגיעות בדרך כלל לבכירים בסיום שירותם.

שווי הפגיעה הכלכלית בתומר ירושלמית עקב החלטת הרמטכ"ל הוא עד מיליון ש"ח. אובדן חופשת פרישה של שנה וכתוצאה מכך עוד שני אחוז לפנסיה. נוכח גילה וותק של 25 שנים בקבע, תומר ירושלמי זכאית ע"פ חוק לגמלה. בצה"ל אומרים שאי אפשר לשלול את הפנסייה הצבאית. יחד עם זאת, רמטכ"ל שלל נקודות זכות שבסמכותו, הטבות פרישה אחרות, וגם ליווי פרישה מטעם צה"ל.

באשר לשאלת שלילת דרגת האלוף, הבהיר זמיר כי נכון יהיה לשקול את הורדת הדרגה באופן רשמי עם התבהרותן המלאה של העובדות והשלמת ההליך הפלילי המתנהל נגדה. שר הביטחון עודכן במלוא ההחלטות ומגבה אותן.