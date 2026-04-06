לפני חודש כוחות צה"ל באוויר, בים וביבשה, פתחו במבצע "שאגת הארי", שנועד להסיר איום מיידי על מדינת ישראל ולפגוע בתשתיות וביכולות האויב האיראני | כעת צה"ל חושף את התיעודים מהרגעים הדרמטיים שקדמו למבצע | צפו (צבא)
הרמטכ"ל אייל זמיר נשמע הערב לוחמני מתמיד ובוידיאו שפרסם לציבור אמר בין היתר: "הפגיעה הנרחבת שגרמנו למשטר האיראני בשלושת השבועות האחרונים, מתחילה להצטבר לכדי הישג מערכתי-אסטרטגי, צבאי, כלכלי ושלטוני. משטר הרוע חלש יותר, איראן חשופה יותר וללא יכולת הגנה משמעותית" | צפו (חדשות מלחמה)
שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר בהערכת מצב: "השבוע עוצמת התקיפות שיבצעו צה"ל וצבא ארה"ב נגד משטר הטרור האיראני ונגד התשתיות עליהן הוא נשען - תעלה מדרגה באופן משמעותי, והמערכה בהובלת נשיא ארה"ב טראמפ ורה"מ נתניהו תימשך; צה"ל חזק והעורף הישראלי חזק - ולא נפסיק עד להשגת כל יעדי המלחמה" | צפו (חדשות מלחמה)
שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע רשמית על הצלחת החיסולים באיראן | הוא הודיע כי עודכן בהערכת מצב ע"י הרמטכ"ל: "לריג'אני ומפקד הבסיג' חוסלו הלילה והצטרפו לראש תוכנית ההשמדה חמינאי וכל מסוכלי ציר הרשע במעמקי הגיהינום" (חדשות)
הרמטכ״ל ביקר היום בפיקוד צפון, ואישר תוכניות להמשך הלחימה ואמר: ״ההדף של הפגיעה והחלשת המשטר הרדיקאלי באיראן מורגש גם במערכה מול חיזבאללה; עד כה פיקוד צפון חיסל יותר מ-400 מחבלי חיזבאללה. אנו נערכים להמשך ומתגברים את פיקוד הצפון בכוחות נוספים על מנת להרחיב את הפעולה הצבאית, להעמיק את הפגיעה בחיזבאללה ולהרחיק האיום מיישובי הצפון״ | צפו (חדשות מלחמה)
חיל האוויר האמריקני השלים פריסת 6 מפציצים אסטרטגיים באירופה במקביל להסלמה חסרת תקדים • שר ההגנה: כמות החימוש הגבוהה ביותר במערכה • צה"ל השמיד מתחמי בסיג' ותשתיות מודיעין בטהרן | המערכה שמשנה את המזרח התיכון (תקיפה והגנה)
שר הביטחון ישראל כ"ץ בהערכת מצב: "ההנהגה האיראנית ששרדה נמלטים כמו עכברים לתוך המנהרות, בדיוק כמו הנהגת החמאס בעזה. משם הם נותנים הוראה לירות על אזרחים ועל ילדים בישראל ובכל האזור. בתי הקירור בבתי החולים באיראן מלאים באלפים רבים של אנשי משמרות המהפכה והבסיג'. המבצע בהובלת הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו יימשך ללא שום מגבלת זמן - עד שנשיג את כל היעדים ונכריע את המערכה" | צפו (חדשות)
הרמטכ"ל חושף כי מנהיג איראן חוסל במכת פתיחה קטלנית תוך שניות. 80% ממערך ההגנה של המשטר הושמד וצה"ל השיג עליונות מוחלטת בשמי איראן. במקביל, כוחות היבשה מעמיקים את האחיזה בדרום לבנון לאחר חיסול בכיר חיזבאללה (צבא וביטחון)
הרמטכ״ל קיים היום תדרוך למפקדי האוגדות בגבול הצפון, לאחר הסיור שערך במקום, הוא אמר: ״נסיים את המערכה כשלא רק איראן תיפגע אלא גם חיזבאללה יספוג פגיעה קשה מאוד. ההגנה על התושבים בראש מעיינינו - לא יהיה עוד פינוי יישובים בארץ ישראל״ | צפו (חדשות מלחמה)