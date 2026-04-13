רב-אלוף אייל זמיר, רמטכ"ל צה"ל, קיים היום (שני) הערכת מצב מקיפה במוצב הפיקוד העליון יחד עם פורום המטה הכללי. במהלך ההערכה נדונו תוכניות מבצעיות להמשך הפעילות באיראן ובזירות נוספות, זאת בעוד המערכה הרב-זירתית נמשכת מזה למעלה משנתיים וחצי.

בדברים שנשא בפני בכירי המטה הכללי, התייחס הרמטכ"ל למשמעות ההיסטורית של התקופה בה אנו נמצאים, ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה. "בעודנו ישובים במוצב הפיקוד העליון ונערכים להמשך המערכה שאנו מצויים בה איני יכול שלא לחשוב ערב יום השואה עלינו ועל לוחמי צבא ההגנה לישראל - על גודל האחריות ההיסטורית המוטלת על כתפינו בתקופה הזו", אמר זמיר.

רב-אלוף זמיר הדגיש את השינוי המהותי שחל מאז תום מלחמת העולם השנייה. "מאז תום מלחמת העולם השנייה חלפו 81 שנים. מעם נרדף וחסר הגנה אנחנו נלחמים מלחמה אדירה ומשמעותית להסרת איומים קיומיים ממדינת ישראל ומהעם היהודי", ציין הרמטכ"ל. הרמטכ"ל התייחס למערכה הרב-זירתית שבה נמצא צה"ל כיום. "אנחנו מתמודדים במערכה רב-זירתית, חסרת תקדים בהיסטוריה של העם שלנו ובתולדות העמים, עם אויבים עמם יש לנו גבול משותף לצד אויבים רחוקים המבקשים להשמידנו", הבהיר זמיר. לדבריו, "אנחנו מביסים את איראן ושלוחיה, פגענו בה קשות ומוטטנו את יכולותיה הצבאיות".

"המשטר באיראן - דיקטטורי ואכזרי"

רב-אלוף זמיר התייחס באופן ישיר למשטר האיראני ולפעולותיו. "המשטר באיראן, שקרא ופעל להשמדתנו הוא משטר דיקטטורי אכזרי - לא נרתענו ממנו, עמדנו על רגלינו ועל גורלינו והיכינו בהם", הצהיר הרמטכ"ל.

הרמטכ"ל הדגיש את המשמעות של קיומו של צבא חזק לעם היהודי. "היום יש לעם היהודי כוח מגן עוצמתי מפני אלה המבקשים להשמידנו. לא נירתע מאויבנו - גורלינו בידינו", אמר זמיר. הוא הוסיף כי "הערב, על אחת כמה וכמה, ראוי שנזכור את ששת המליונים ולצד זאת, נזכור את הזכות ההיסטורית שנפלה בחלקנו להגן בעוצמה על העם היהודי".

בסיום דבריו, הביע הרמטכ"ל גאווה בלוחמי צה"ל. "אני מביט בקבוצת האיכות שנמצאת כאן, אני מביט בכוחות צה"ל באוויר, ביבשה, בים ובשאר המערכים וגאה בכם - כוח המגן האיכותי, חסר התקדים והחזק ביותר בהיסטוריה היהודית", אמר רב-אלוף זמיר.

"ערב יום השואה - המסר היוצא מכאן הוא חד וברור. לא נירתע! נישיר מבט לכל איום ונגדע אותו מבעוד מועד"

כזכור, בימים האחרונים פרסם הרמטכ"ל את פקודת יום השואה, בה התייחס למלחמה מול איראן ושלוחיה. במקביל, שר הביטחון ישראל כ"ץ עודכן על חיסול ראש המודיעין האיראני בטהרן, בהמשך למבצע "שאגת הארי" שהסב מכה קשה ליכולות המשטר.