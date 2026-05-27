חבית חומר הנפץ של חוק הגיוס ספגה הלילה גפרור בוער נוסף, כששלולית האמון האחרונה בין המגזר החרדי למערכת האכיפה התאדתה לחלוטין בסדרה של עימותים אלימים. שלושה תלמידי ישיבה נעצרו והוסגרו במהלך הלילה לידי המשטרה הצבאית, במסגרת יישום המדיניות החדשה, הבלתי מתפשרת והנחרצת של המפכ"ל דני לוי, להעביר כל נפקד גיוס חרדי שנלכד בשטח ישירות לזרועות צה"ל.

תיעוד של כתב החרדים בישראל היום יעקב הרשקוביץ ממודיעין עילית הצליח להוכיח למפכ"ל את עוצמת הניתוק מהשטח. דו"ח תנועה פשוט לאברך בקריית ספר הקפיץ עשרות מפגינים ובתיעוד שמביך את המשטרה נראה השוטר מתחנן למפגינים: אני לא עוצר אותו על עריקות אני נותן לו דו"ח ומשחרר אותו.

האירועים המדממים בשטח חוללו רעידת אדמה מיידית גם בצמרת הפוליטית החרדית. יו"ר יהדות התורה, השר יצחק גולדקנופף, תקף בחריפות יוצאת דופן: "זו עליית מדרגה מסוכנת ברדיפה הבלתי פוסקת נגד לומדי התורה, שמזכירה לצערנו תקופות אפלות בהיסטוריה של העם היהודי".

במקביל, יו"ר דגל התורה חבר הכנסת משה גפני שיגר מכתב מחאה לוחמני וחסר תקדים, שבו קרא באופן דרמטי לחברי המפלגה להפסיק לאלתר כל שיתוף פעולה עם משטרת ישראל ועם גופי השיטור העירוני.

הריסה או קריסה

הסערה שפוקדת את העיר בני ברק כבר לא קשורה לחוק הגיוס אלא דווקא למבצע אכיפה של הרשות לאכיפה במקרקעין, שהשלימה לאחרונה סקר הנדסי מקיף ודרמטי, במסגרתו בוצע מיפוי נרחב של אלפי מרפסות ברחבי העיר בני ברק, בשל חשש ממשי ומיידי לכך שהן מהוות סכנת חיים חמורה להולכי הרגל ולדיירים עצמם.

סכינים בקואליציה

יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ מהליכוד, הודיע היום באופן רשמי שביום שני הקרוב יתקיימו בוועדת הכנסת דיון והצבעה מכריעים על הצעת חוק פיזור הכנסת לקריאה ראשונה. במקביל, כדי להאיץ את התהליך, החוק צפוי לעלות להצבעה במליאת הכנסת כבר באותו היום.

בכנסת, יש מי שמאשימים את העיכוב בפיזור הכנסת דווקא את הח"כים החרדים. העיכוב משרת את נתניהו ומי שזועם על כך הוא יו"ר אגודת ישראל ח"כ יצחק גולדקנופף. בתוך כך - חוק המעונות של אייכלר אושר בקריאה טרומית על אף הימנעות הציונות הדתית של סמוטריץ'. האם יש לחוק סיכוי לעבור בקריאה שלישית? כל הפרטים על הקרבות בכנסת, עם כל הפרשנויות - במהדורת מעייריב שלפניכם.

מפגש היסטורי

הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף, הגיע לביקור היסטורי, חריג ומלא כבוד במעונו של האדמו"ר מקרעטשניף בקרית גת. הביקור, שעורר עניין ציבורי עצום ברחוב החרדי, הפך במהרה למפגן כוח של אחדות ספרדית-חסידית אסטרטגית.

אנחת רווחה

במילים קצרות, מדודות ומרגשות, מסר בן האדמו"ר מגור, הרה"צ רבי נחמיה אלתר, את ההודעה הרשמית שפיזרה את ענני הדאגה סביב מצבו הבריאותי של אביו האדמו"ר: "ניתוח הקטרקט של הרבי עבר בשלום. הרבי מבקש למסור לכולם שהוא ברוך השם מרגיש טוב, ושיהיה ברכה והצלחה לכל בית ישראל".