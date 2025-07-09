עוד יום חלף ונוסח חוק הגיוס טרם הוגש לנציגי הסיעות החרדיות, זאת למרות ההתחייבות של נתניהו לדרעי וגפני | הערכה: אדלשטיין מורח את הזמן במכוון | המשמעות: לא ניתן לאשר את חוק הגיוס עד תום כנס הקיץ | החרדים לא יכולים לאיים בפיזור הכנסת, כך שנתניהו השיג את היעד: דחיית המשבר לחורף | בינתיים: עשרות אלפי צווי גיוס יישלחו בחודש הקרוב והצבא יפתח במבצע אכיפה נגד הצעירים החרדים | מינוי אייכלר לשר השיכון הוקפא (חרדים)
איום ממשי בפיזור הכנסת, מתווה משפטי שנוי במחלוקת, חילוקי דעות בתוך הסיעות החרדיות ושעות של מתח – אלה היו מרכיבי הלילה המתוח ביותר שידעה הקואליציה בחודשים האחרונים | זו הדרמה שהתרחשה מאחורי הקלעים - עד להחלטה: מצביעים נגד (חדשות, חרדים)
כשחירות האדם פוגשת את השוויון בנטל – מי נכנע ראשון?
והאם דמוקרטיה שמענישה אדם על אמונתו, עדיין יכולה להיקרא חופשית?
הלילה, עם חתימת ההסכם החדש, הפכה השאלה הזו מדילמה תיאורטית – למציאות חדה מאוד (חרדים, דעה)
נציגי הסיעות החרדיות נפגשים עם היועצת המשפטית של הכנסת ונציגי נתניהו בניסיון להגיע להבנות על עקרונות חוק הגיוס | לאחר שהתבטא בחריפות נגד ראש הממשלה ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו הציב שני תנאים שרק אם הם יתקיימו - יורה שלא להצביע בעד פיזור הכנסת | שעות גורליות (חרדים, פוליטי)
בשיחת קודש שנשא האדמו"ר מסלאנים השבוע לפני חסידיו, הוא תקף בחריפות את חברי הכנסת החרדים על אי שימושם בחוק 'אי אמון' בממשלה ובחירתם לתמוך בחוק 'פיזור הכנסת' במסגרת המאבק סביב חוק הגיוס | הוא קרא למחות מכל הלב נגד הממשלה הזו ולא להתפשר | השיחה המלאה (חסידים)
בשעות הלילה צפויים חברי הכנסת להצביע בקריאה טרומית על החוק לפיזור הכנסת | בסיעות החרדיות, ש"ס ויהדות התורה, מצהירים גם הבוקר שיצביעו בעד - אך מאחורי הקלעים הם עדיין ב'דילמה' והמאמצים למנוע את תמיכתם בחוק - בעיצומם (חרדים)
במסדרונות הפוליטיים בכלל ובחדרים הסגורים של הנציגים החרדים בפרט שוררת בשעות אלו סערה פוליטית לא פשוטה כאשר מרכזה דילמה משמעותית ביחס להצבעה על חוק פיזור הכנסת הצפוי לעלות מחר בשעות הערב במליאה | למרות האכזבה הקשה במפלגות החרדיות מהתנהלות ראש הממשלה ישנם עדיין קולות המבקשים לתת אמון בייעוץ המשפטי של הכנסת המבקש להיכנס לעובי הקורה בהכנת חוק גיוס (חרדים)
במליאת הכנסת צפויה לעלות מחר הצעת החוק לפיזור הכנסת ולמרות כל המאמצים שנעשו מאחורי הקלעים, גדולי התורה הליטאיים, דבקים בהחלטה שקיבלו לפזר את הכנסת, כאשר הגר"ד לנדו אף התבטא בחריפות נגד הממשלה | בינתיים בש"ס לא ממהרים לפרק את הממשלה ואף אין כינוס של 'המועצת' באופק (חדשות חרדים)
על רקע בקשת שגריר ארצות הברית בישראל מההנהגה החרדית להימנע ממשבר פוליטי בשל המתיחות הביטחונית מול איראן, ראש הישיבה הגר"ד לנדו השיב: "הסכנה הכי גדולה היא שכרגע אין לנו הגנה, הלימוד של בני הישיבות הוא זה שמציל אותנו" (חדשות, חרדים)
לאחר שהדיונים על חוק הגיוס מול יו"ר ועדת החוץ והביטחון יולי אדלשטיין נחלו כישלון חרוץ, המנהיג הליטאי ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, הורה הבוקר ליו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני, לפעול לפיזור הכנסת | המשמעות: דגל התורה תפעל יחד עם אגודת ישראל לקידום החוק לפיזור הכנסת והליכה לבחירות | בש"ס טרם התקבלה הכרעה (חרדים)