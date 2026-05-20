הרב יעקב אריה אלתר (נולד בכ"ט באייר תרצ"ט, 1939), המכונה האדמו"ר מגור, הוא מנהיג חסידות גור - אחת החצרות החסידיות הגדולות והמשפיעות ביותר בעולם היהודי החרדי. האדמו"ר מתגורר בירושלים, נשוי לרבנית יהודית אלתר, ואב לשמונה ילדים, ביניהם הרה"צ רבי נחמיה אלתר והרה"צ רבי דוד אלתר. הוא מוביל קהילה של עשרות אלפי חסידים בארץ ובעולם, עם מוסדות חינוך, ישיבות וכוללים רבים.

בשנה האחרונה עמד האדמו"ר מגור במרכז אירועים משמעותיים בעולם החרדי. הוא עבר הליכים רפואיים מורכבים בעיניים במרכז רפואי פרטי, ובנו עדכן את הציבור על מצבו הבריאותי. האדמו"ר המשיך להוביל את חסידיו במעמדים חגיגיים כמו הדלקת נרות חנוכה, הקפות שמחת תורה, וטיש פורים, שבהם השתתפו רבבות חסידים. הוא גם יצא למסע גיוס כספים היסטורי בארה"ב, במטרה לגייס מיליוני דולרים למוסדות התורה של החסידות בישראל.

האדמו"ר מגור ממלא תפקיד מרכזי בהנהגה החרדית בישראל, כחבר במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל. הוא משתתף בפגישות דרמטיות עם מנהיגים ליטאיים כמו הגר"ד לנדו, בנושאים מרכזיים כמו חוק הגיוס ועתיד עולם התורה. נציגו בכנסת, השר יצחק גולדקנופף, פועל על פי הנחיותיו בזירה הפוליטית, ובמקרים מסוימים אף פרש מהקואליציה בעקבות הוראות מהאדמו"ר.

חסידות גור מתמודדת עם אתגרים טכנולוגיים בעידן המודרני. האדמו"ר הוציא הנחיות ברורות בנושא שימוש בבינה מלאכותית, וועדת הרבנים לענייני טכנולוגיה של החסידות פועלת להסדרת השימוש במכשירים דיגיטליים. בשבת שהוגדרה כ"שבת טהרנו" פורסמו תקנות חדשות נגד השימוש ב-AI, במסגרת מלחמת החרמה בטכנולוגיה הממכרת.

האדמו"ר מוביל את חסידיו גם בתחום החינוך והמוסר. הוא ערך מעמד אדיר למען חיזוק לימוד המוסר, בו השתתפו רבבות חסידים, והאציל ברכה לציבור. במעמדים מיוחדים נבחנו ילדים ממסגרות חינוך מיוחד על ידיעותיהם בתלמוד, והאדמו"ר התרגש והוזיל דמעות. החסידות גם השקיעה עשרות מליונים בבניית מוסדות חינוך חדשים, כמו בניין התלמוד תורה בבורו פארק.

בתקופת מלחמת חרבות ברזל, האדמו"ר הנחה את חסידיו בצו השעה לפתוח את החיידרים כבר למחרת הפסקת האש, כדי להשלים את ביטול התורה. הוא עודכן על פגיעות טילים בערד ובאזורים אחרים, והורה לחסידים להעתיר בתפילות לרפואת הפצועים. נציגיו הוזעקו לזירות הפגיעה לסייע לנפגעים.

האדמו"ר מגור ממשיך את מסורת אבותיו, החל מהחידושי הרי"ם (רבי יצחק מאיר אלתר) שייסד את חסידות גור, דרך ה"בית ישראל" וה"לב שמחה" (אביו של האדמו"ר הנוכחי). הוא מציין את "יום הבהיר" - יום הולדתו בכ"ט באייר, במעמדים מיוחדים, ומקפיד על מנהגים ייחודיים של החסידות. בשבתות מיוחדות הוא עורך טיש לחסידיו, ובחגים מוביל מעמדים מרוממים שמושכים רבבות משתתפים.