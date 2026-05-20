בימים אלו, בעוד לבבות עם ישראל מתכוננים לקבלת התורה בחג השבועות, מתרחש אירוע מרטיט לב ורב רושם במסגרת ארגון 'הבן יקיר', המאגד תחת כנפיו את יתומי חסידות גור - ילדים ובחורים אשר איבדו את היקר להם מכל.

לאחר חג השבועות יתקיים אירוע שיא שייחקק בלבבות - הכנסת ספר תורה מהודר שיכנס על ידי היתומים עצמם, לעילוי נשמת הוריהם היקרים שעלו לגנזי מרומים. ספר התורה יוצב בבית החם והמפואר של הארגון בעיר אשדוד, שם הוא ישמש נר תמיד לעילוי נשמתם של ההורים.

ההכנות למעמד השיא כללו מסע מרגש ומרומם, בו זכו היתומים לעלות למעונם של גדולי ומאורי הדור, מכל גווני הקשת היהודית, יחד עם הרה"צ רבי שלמה צבי אלתר, בנו של האדמו"ר מגור.

המחזה של הילדים והבחורים היתומים, העומדים בהתרגשות ליד גדולי ישראל בעת כתיבת האותיות בספר התורה, עורר דמעות של ממש והתרגשות עצומה בקרב כל מי שחזה במעמד. שרשרת הדורות התחברה לה יחדיו - יתומים הממשיכים את דרך הוריהם, מלווים בברכותיהם של גדולי הדור.

במהלך המסע, זכו חברי המשלחת לכתוב אותיות במעונם של גדולי הדור: הפוסק הגר"מ שטרנבוך; הגרי"מ שכטר; הראשון לציון הגר"י יוסף; הגאון הגרי"מ לאו, הגאון חכם ניסים בן שמעון; המשגיח הגר"ב פינקל; אצל האדמו"רים: מסאדיגורה, מדושינסקיא, נדבורנה, רחמסטריווקא, מודז'יץ ואלכסנדר, וכן אצל הפוסקים הגאונים הגרש"א שטרן והגרי"מ שטרן.

"ספר התורה הזה הוא" אומרים בהנהלת 'הבן יקיר'. "זהו הקשר החי של הילדים עם ההורים שלהם. כל אות שנכתבה על ידי היא הבטחה לדורות, היא ביטוי לכך שהם ממשיכים ללכת בדרך שהוריהם הותירו להם. הארגון והבית החם באשדוד הם העוגן שלהם, וספר התורה הזה יהיה אות עולם בבית הזה".

הנהגת הארגון, בראשות הרה"צ רבי שלמה צבי אלתר, משקיעה לילות כימים כדי להעניק ליתומים לא רק סיוע גשמי, אלא בעיקר כלים נפשיים ותחושת שייכות, חום ואהבה. מעמד הכנסת ספר התורה יהווה את חותם הניצחון של הרוח, המלמד כי גם מתוך החשיכה הגדולה ביותר, ניתן לצמוח ולהקים היכל של תורה וקדושה.

לאחר חג השבועות, יתכנסו בני משפחות היתומים וידידי הארגון, למעמד הכנסת ספר התורה באשדוד, שם יחולקו כבוד לתורה וללומדיה, ויחגגו את כבוד התורה והניצחון המרגש של היתומים שהפכו את הכאב לעוצמה של תורה ואורה.