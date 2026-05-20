חשיפת 'זיידל'ע': אחרי שהמנכ"ל הקודם בעיתון הודח, לאחרונה מונה מנכ"ל חדש אך בלי רקע והבנה גדולה בתקשורת. כעת, המנכ"ל החדש לומד את המערכת.

הגאון רבי יגאל רוזן ראש ישיבת 'אור ישראל', מתקבל בשירה במעמד סיום מסכת בישיבת 'קרבנו' שבראשות מזכה הרבים הגאון הרב רפאל זר.

ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז ראש מוסדות 'אור החיים' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס והרה"צ רבי נחמיה אלתר בנו של האדמו"ר מגור, בסוד שיח בכותל המערבי.

הגאון הרב יעקב יגן, בסוד שיח עם ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סאלים ראש ישיבת 'מאור התורה' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס.

כאחד השלוחים: אבי תנועת הקירוב הגרי"ד גרוסמן מניח תפילין לנער בר מצווה באוהל ציונו של הרבי מליובאוויטש.

הפוסק הגאון רבי גדעון בן משה נצפה במסע חיזוק בלוס אנג'לס שם נועד עם הרב אליהו נתנאלי ועם רבני הקהילות בפניהם מסר שיחות חיזוק לקראת חג השבועות.

יועץ התקשורת מני חדד נצפה שקוע בעבודה מהנייד על העץ בנמל תל אביב, בין פגישה לפגישה.

את יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי ראינו בשיעור הכנה לחג השבועות למאות בחורי ישיבת 'נזר התלמוד' בראשות ראש הישיבה הגאון הרב יעקב כהן, בנו של חכם שלום כהן זצ״ל.

דיברו על החנינה לנתניהו? יועץ התקשורת יהודה כהן, נצפה בשיח מרתק עם הנשיא יצחק הרצוג. 'זיידל'ה' ישמח לדעת על איזה שיתוף פעולה הם סיכמו ביניהם.

הזמר משה דוויק ובנו מתברכים מהגאון הרב יצחק דוד גרוסמן רב העיר מגדל העמק וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

הקלידן עמי כהן, מתברך מהגאון רבי מסעוד בן שמעון רב העיר בני ברק, לאחר אירוע פרטי.

הזמר איציק וינגרטן נצפה בתפילה בציונו של רבי ישעיה'לה מקרעסטיר בהונגריה.

את הרב המזמר דוד טימסית ראינו בסוד שיח עם הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, באישון לילה לאחר אירוע בנס ציונה.

המפיקים מעוז עבדי ויהודה גבאי, נצפו בפגישת עבודה עם איש העסקים בנימין עמר בצרפת.

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי בחיבוק חם עם הגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד', במהלך אירוע פרטי בירושלים, מהצד נראה מיכאל בן אבו עוזרו של הרב.

ח"כ אורי מקלב נצפה בניחום אבלים אצל איש התקשורת יעקב ברדוגו.

את ארז מלול שחזר לכהן כחבר כנסת במקומו של ח"כ משה ארבל שפרש לאחר 7 שנים מהפוליטיקה, ראינו בתפילה בבית הכנסת של הכנסת.

את ח"כ יעקב מרגי ראינו כשהוא מנהל את ישיבת המליאה בפנים חתומות.

ח"כ משה אבוטבול ומוטי בבצ'יק ראש לשכתו של ח"כ יצחק גולדקנופף יו"ר 'יהדות התורה', בלחיצת יד בחנוכת ישיבת 'דרכי שלום' בגבעת יערים.

במשכן הכנסת ראינו את מוטי בבצ'יק ראש לשכתו של ח"כ יצחק גולדקנופף יו"ר 'יהדות התורה', נכנס לחדר סיעת ש"ס.

הגאון הרב זמיר כהן ראש ישיבת 'אבני נזר', בריקוד בחתונה משפחתית, כשעל המוזיקה הופקדו המוזיקאים אבי מן ושאול כהן ותזמורתו.

הרב חיים גנץ ראש ישיבת 'מעלה אליהו' בתל אביב, מלווה את הגאון הרב זבדיה כהן רב העיר תל אביב וראש אבות בתי הדין בעיר, בכניסה לאירוע לרגל 30 שנים להקמת הישיבה.

האדמו"ר הגאון הרב דוד חנניה פינטו, בתפילה בציונו של רבי חיים פינטו זצ"ל בקזבלנקה שבמרוקו.

הרב ברוך דרעי חתנו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף ומשה כלפון יועץ שר העבודה, בתפילה בציונו של 'אברהם אבינו' במערת המכפלה בחברון.

את הראשונים לציון הגאון הרב שלמה משה עמאר והגאון הרב דוד יוסף תיעדנו בניחום אבלים אצל יו"ר ש"ס לשעבר אלי ישי לאחר פטירת אחיו, יחד עם ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון הרב צמח מאזוז וחתנו הגאון הרב לירן ישי, מרא דאתרא הרצליה פיתוח.

את הרב דוד רביבו והרב יוסף ברכץ בכירי הרשמים בעולם הישיבות הספרדי, ראינו בתפילה בציון רבי שמעון בר יוחאי במירון.

הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו והרב אברהם ישעיהו קרליץ מרבני 'איחוד הצלה', בבר מצווה לבנו של איש העסקים שלום רפאלי ונכדו של הגאון הרב רפאל רפאלי ראש מוסדות 'שערי מרדכי'.

הרב ברק בן ניסן מחלק לאברכים משחק תורני על ה'אור החיים הקדוש' לאחר שיעור תורה.

ד"ר אלי דוד המומחה הבינלאומי לבינה מלאכותית, בפגישת עבודה עם ראשי ארגון 'למענכם' - הנשיא פרופסור יוסף פרס, היו"ר יוסי ערבליך, ראש מערך החדשנות בארגון ד"ר גדי נוימן, הפרויקטור פרופסור חזי לוי ומנהלת קשרי החוץ עמית גבע כרמלי, לקראת כנס הרפואה השנתי של הארגון.

אהרן יוסף קורניצר מתברך מהאדמו"ר מבעלזא לקראת ימי קציר החיטים למצות של פסח תשפ"ז.

חברי המוקד הרפואי של חסידות גור 'יד אחת' בסיור מקצועי בבית החולים 'אסותא' ברמת החייל, עם המנכ"ל גידי לשץ, רב בית החולים הרב יצחק פלדמן והפרופסורים אבי חפץ ורועי לנדסברג.