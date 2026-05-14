חשיפת 'זיידל'ע': הוא אמנם לא נכד אבל נחשב לבן בית באחד מבתי גדולי ישראל הגם שלא קיבל כרטיס טיסה למסעו הקודם של הרב, אך כעת נוצר משבר חדש לקראת מסע נוסף של רבו לארצות הנכר. הוא ביקש לצאת מהארץ יחד עם הרב, אך התברר כי הוא עריק ולכן אינו יכול לצאת מהארץ.

ל'זיידל'ע' נודע כי היה מי שהציע לו לא עלינו לזייף מסמכים רפואיים מבית חולים בחו"ל ואף היה מי שהציע לו להיכנס לרבו שיורה לחברי הכנסת לחוקק את חוק הגיוס ובכך להסיר את עריקותו, אך שתי ההצעות הללו נפסלו על הסף. בצר לו פנה לאחד מחברי הכנסת של המפלגה בכדי שיעזור לו - 'זיידל'ע' מחכה לראות האם העניין יפתר. בתחילת השבוע נחגגה ברובע היהודי שמחת הברית לבנו השישי של הרב איצלה קצבורג, מגיש 'מעייריב' באתר 'בבלי', בהשתתפות בני המשפחה, אברכי הכולל והצדיקים. בסנדקאות כובד הסבא הגאון רבי אביגדור נבנצל. ויקרא שמו בישראל: שמעון. מזל טוב!

האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא בניחום אבלים אצל איש העסקים שמואל אטיאס.

ח"כ אוריאל בוסו בהלוויית הרבנית רחל רוזנבוים ע"ה רעייתו של האדמו"ר ממז'יבוז', שנפטרה בגיל 38 לאחר מאבק במחלת הסרטן.

ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז ראש מוסדות 'אור החיים' וחבר מועצת החכמים של ש"ס, בתפילה בקבר שמואל הנביא.

( צילום: אפרים מורנו )

הגאון רבי בן ציון אזרחי ראש ישיבת 'עטרת ישראל' והגאון הרב דוד עוזרי רב קהילת 'יד יוסף' בברוקלין, בסוד שיח במהלך טיסה לארצות הברית.

במעמד סיום מסכת 'מנחות' של חברי שיעור 'הדף היומי' שנמסר על-ידי הרב יעקב קנייבסקי, שנערך יחד עם שמחת חנוכת הבית לביתו החדש של שמוליק וולף מנכ"ל 'שיח אמונה', ראינו ריקוד של שמחה של הרב זאבי דרוק, הבחור החשוב שלמה יעקבזון ובעל הבית.

( צילום: יהודה כהן )

גדול הזמר אהרל'ה סמט סחף את עשרות משתתפי מעמד הסיום בשירתו הייחודית.

והנה חיים קירשנבוים, גדולי נגני הקרלינט, שהביא את ניגוני מירון למעמד הסיום.

ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סאלים, ראש ישיבת 'מאור התורה' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, שטס למסע גיוס כספים של 'קרן עולם התורה' בדרום אמריקה, בסוד שיח תורני עם שליחי חב"ד בארגנטינה הרב צבי גרינבלט וחתנו הרב חיים אוירכמן.

( צילום: Nicolas Fotógrafo )

בבית כנסת בברזיל ראינו את הנגידים ג'ימי קזרי ושמעון גליק, בתפילה יחד עם גדולי ישראל שטסו למסע גיוס כספים בדרום אמריקה עבור הקרן.

ילדי תלמוד תורה בארגנטינה בשירה מיוחדת לגדולי ישראל שטסו למסע גיוס כספים בדרום אמריקה עבור 'קרן עולם התורה'.

( צילום: יוסי תרנג׳ן )

הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו בניחום אבלים אצל הגאון הרב צמח מאזוז ראש ישיבת 'כסא רחמים', על פטירת אחיו הגאון הרב רחמים מאזוז זצ"ל.

גם יו"ר ש"ס אריה דרעי עלה לנחם את ראש הישיבה, כשלצידו נכח בנו של הגר"צ - הגאון הרב מצליח חי מאזוז וכן יו"ר המועצה הדתית יחיאל לוי.

המיליארדר לב לבייב בהנחת אבן הפינה בקמפוס חדש של קהילת יהודי בוכרה בקווינס שבניו יורק.

יוסי צימט עוזרו של חנוך זייברט ראש עיריית בני ברק, חגג ברית לבנו החמישי, בסנדקאות כובד המשפיע הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן. ויקרא שמו בישראל: יונתן זאב.

במהלך הברית חולקו לאורחים באופן משעשע הזמנות לבר מצוה של התינוק ב"אמפי תיאטרון - פארק זייברט" בשכונת הסופרים בשנת 2039.

הרב אביחי יוסף בנו של הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, נצפה מלווה את אביו במסע חיזוק בעיר חיפה, מהצד נראה איש הנדל"ן ראובן בוקובזה.

בכירי תעשיית המוזיקה החסידית בארצות הברית, בשמחת בר המצווה לבנו של המלחין חזקי וייס.

יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני השתתף בשמחת בר המצווה לנכד הגה"צ רבי סיני מאיר פרנקל מבוטשאן וגאב"ד יבניאל, בן לבנו הרה"ג ר' יחזקאל משה פרנקל, רבה הצעיר וראש הישיבה ביבניאל, וחתן האדמו"ר מאשלג.

ביציאה מהשמחה ראינו את האדמו"ר מאשלג בסוד שיח שנמשך דקות ארוכות עם ח"כ משה גפני.

גפני והאדמו"ר מאשלג

אצל ח"כ אורי מקלב אפשר להרגיש את אווירת הבחירות, כך תפסנו אותו במהל סיור בצפון.

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי מברך ברכה ראשונה ושניה בחתונת בתו של יהודה בוטבול ראש עיריית אלעד.

( צילום: יעקב כהן )

בשולחן הכבוד ראינו את האדמו"ר רבי משה אבוחצירא בלחיים עם אבי הכלה יהודה בוטבול.

( צילום: איציק אסייג )

שאול פרץ יו"ר מנהלת בתי העלמין תל רגב ומישור החוף ב'לחיים' עם ח"כ אוריאל בוסו, במהלך אירוע פרטי.

( צילום: אלכס וילנסקי )

ברחובות ירושלים ראינו את השר איתמר בן גביר, מתברך מהגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד', מהצד נראה מיכאל בן אבו עוזרו של הרב.

( צילום: פיני רביבו )

ישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים בסיור מקצועי בשטחי המועצה האזורית תמר יחד ראש המועצה ניר ונגר.

( צילום: אברהם רוזיליו )

יו"ר הוועדה לביטחון לאומי ח"כ צביקה פוגל, בסיור מקצועי בשכונת רמת שלמה בירושלים עם הגאון הרב שמחה רבינוביץ מרבני השכונה, דניאל דהן מפקד כיתת הכוננות בשכונה וצוריאל קריספל מנכ"ל מועצת בתי העלמין בירושלים המשמש כסגן מפקד כיתת הכוננות בשכונה.

יצחק רוכברגר ראש עיריית רמת השרון, יהודה אבידן מנכ"ל משרד הדתות, שלמה זעפרני יו"ר המועצה הדתית בעיר, עופר קליך ומוטי גינדי חברי מועצת העיר, זכי טיירי ראש מטה סגן ראש העיר והיועץ האסטרטגי אליהו ארנד, בוועדת הבחירות לרב העיר שבהן נבחר הגאון רבי יצחק אדלשטיין.

יחיאל לסרי ראש עיריית אשדוד, מלווה את האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא שהגיע לביקור בעיר.

בשולחן הכבוד ראינו את יהודה אבידן מנכ"ל משרד הדתות בשיחה ערה עם שר המשפטים ושר הדתות יריב לוין.

את יחיקם גמליאל מנהל מחלקת הנוער בעיריית אלעד, ראינו בתפילה בקבר השל"ה הקדוש בטבריה.

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף נצפה מגיע לשבת פיוט בבית הכנסת הגדול בירושלים, יחד עם החזן יחיאל נהרי והמפיק מאיר טייב.

( צילום: ליאור מיכאל )

הצלם מאיר זלזניק מתברך מהגאון הצדיק רבי שמעון גלאי, במהלך מסע גיוס כספים של 'קרן עולם התורה' בברזיל.

הצלם נתי אלבר מתברך מהגאון רבי מלכיאל קוטלר ראש ישיבת לייקווד וחבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בארצות הברית, במהלך מסע גיוס כספים של 'קרן עולם התורה' בדרום אמריקה.

את איש יחסי הציבור יעקב פריימן ראינו מתברך מהראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף.

( צילום: יעקב כהן )

הגאון הרב יצחק ורדי רב העיר קריית אונו, בביקור במעונו של המשפיע החב"די הרב יעקב גלויברמן בלוד.

את איש העסקים אבידוד בר ישראל, ראינו מתברך מהראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, בטיסה חזור מארצות הברית לישראל.

העסקן החב"די לוי אדרעי מתברך מהראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון הרב שלמה משה עמאר ביציאה מאירוע פרטי.

הרב יהושע מרגלית בסוד שיח תורני עם הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, לאחר אירוע באשקלון.

( צילום: איתמר אבהר )

סגן ניצב יובל שביט מפקד משטרת בני ברק ופקד יובל שרביט מפקד השיטור העירוני הנכנס, במקומו של רב פקד אלעד אמויאל שקודם לקצין שיטור וקהילה בעיר, במפגש עם הגאון הרב יהודה אריה שוורץ רב שכונת קריית הרצוג בעיר, עקיבא שטרן המשנה לראש העיר ויעקב ביטון חבר מועצת העיר.

הרב אשר לנדאו רב המכון לרפואה משפטית באבו כביר, צבי חסיד מנכ"ל זק"א ת"א, הקמב"ץ יחיאל גולדמן והמתנדב הבכיר יעקב זכריהו, בברכה והתייעצות אצל מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

( צילום: נועם אליהו )

את יו״ר ש״ס אריה דרעי ראינו השבוע בחתונת בתו של הגביר ר' ינון עמאר מצרפת, נשיא מרכז אלגריבה ירושלים, יחד עם הרב דוד כהן בנו של הגאון הרב רפאל כהן מצפת.

התרגשות כבירה אופפת את חסידי ויז'ניץ בעקבות מכתב נדיר שפרסם האדמו"ר שליט"א בכתב ידו הקדוש. במכתב, מזמין הרבי את קהל חסידיו להשתתף במעמד הכנסת ספר התורה שלו שנכתב בחשאי במשך תקופה ארוכה, לרפואתו, בעת ששהה בלוס אנג'לס לצורכי טיפולים רפואיים.