זיידל'ע חובק עולם | מהמסוק בראדומסק ועד הסוכריות בבעלזא!

השבוע, העדשה של זיידל'ע לא נחה לרגע. היא דילגה בין יבשות, עברה בין חצרות קודש, נדחקה לאולמות שמחה וטיפסה עד לתקרות הגבוהות ביותר של עולם החסידות. לפני שאנחנו חושפים את הגלריה המלאה והשמות שמאחורי הסיפורים, קבלו הצצה חטופה לפסיפס המרתק שמרכיב את השבוע האחרון במגזר.

נתחיל בשאלה שמסעירה את פולין, איזה נגיד מוכר החליט שטיסה רגילה זה לחלשים, ונחת במסוק פרטי היישר לתוך יום הילולא של צדיק מפורסם? בעוד החסידים פוסעים ברגל בין הקברים, המנועים של העשיר המפורסם טלטלו את העיירה הפולנית המנומנמת. ומה קורה בירושלים? שם, במקום הכי גבוה בהיכל, הניקיונות לפסח הפכו למסיבת ממתקים. מי הם הילדים שזכו ל"גשם של פעקלאך" שנפל מהנברשות, ואיך הגיעו לשם סוכריות שנשמרו מכל שמחות ה'אופרופין' של השנה? איזה אדמו"ר, הידוע בייחוסו המפואר, הפתיע השבוע ב'קאפטן' פרחוני ומוזהב בשבע ברכות של בנו? ואם כבר בגדים חדשים, מי העסקן שקנה טלית חדשה בבורו פארק והתעקש שאין לזה שום קשר לסערה שמרעידה חסידות ענק ? לא רחוק משם, בחנות יודאיקה יוקרתית, נצפה ראש ישיבה ליטאי נודע כשהוא מנשק את ידיו של נגיד צעיר ומבטיח. מה עמד מאחורי המחווה הנדירה הזו, ואיזו מתנה הוא בחר עבור תורמיו לקראת החג? ואיזה ראש עיר החליט להשתעשע עם חתן רגע לפני ה'שטריימל', ואיזה משפיע מפורסם מארה"ב לא הסתפק בריקוד לוהט אלא גם הרעיף נשיקות של חיבה על תלמידיו? התשובות לכל החידות, השמות המלאים והתיעודים המקוריים – בכתבה. אל תחמיצו *** את המדור השבוע אנחנו פותחים בתיעוד מהרהיב, כמידי ערב שבת, גם בשישי האחרון, יצא הבנש"ק הרב מאיר אדלר יחד עם מתנדבי ארגון החסד 'אח שמח' למסע של אור בין מחלקות בתי החולים. הפעם, נוסף למסע נופך משפחתי ומרגש במיוחד, כשאדלר צירף אליו את נכדיו הרכים. בזמן שהסבא מנגן ומרקיד את הלבבות, הנכדים קיפצו ושימחו את החולים במסירות מעוררת השראה. אלא שבאמצע השמחה, הדהדה האזעקה בחלל בית החולים. בתיעוד שלפניכם תוכלו לראות את המעבר החד מהשירה והריקודים, אל הישיבה הצפופה במרחב המוגן, שם המשיכו הילדים והסבא לשמור על המורל הגבוה. צפו בתיעוד שמסכם את כל מה שיפה בעם ישראל

מאיר אדלר עם נכדיו בבית החולים

בעוד שרחוב ירושלים בבני ברק הפך השבוע למוקד עלייה לרגל עבור אלפי סקרנים, ילדי העיר ואפילו בכירי העירייה בראשות ראש העיר שהגיעו לחזות בנזקי רסיס הטיל, היה מי שבחר להמתין שהמולת העדשות תירגע.

זיידל'ע, הגיע למקום רק למחרת, כשנדמו הדי הפיצוצים. שם הבחין בשלט ענק ומרהיב שתלו השכנים במקום הפגיעה, מלא במילים של אמונה צרופה והודאה לבורא עולם בברכת "ברוך שעשה נס במקום הזה".

בלב המלחמה והסערה, התכנסו השבוע מרנן ורבנן גדולי ישראל לעצרת תפילה וזעקה בבית הכנסת המיתולוגי 'יזדים' בירושלים. אבל בעוד הקהל גודש את ההיכל והעיניים נשואות אל שולחן המזרח, העדשה המיומנת של זיידל'ע קלטה רגע אחד של יראת כבוד נדירה.

מקום אחד נותר ריק, כיסאו של הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף. מתברר שאף אחד מגדולי התורה והרבנים שהשתתפו בעצרת לא העז להתיישב על הכיסא המיתולוגי השמור לשיעורו השבועי של הראשל"צ מדי מוצאי שבת קודש.

זיידל'ע, שכבר ראה עצרות ומעמדים, התרגש לגלות שכבוד התורה נשמר בדקדוק כזה.

העצרת ביזדים ( צילום: ש.פ.ה. )

ובמעבר חד מעבר לים, העדשה של זיידל'ע הרחיקה השבוע עד לקרית יואל שבמונרו, שם הוא תפס רגע של "ריתחא דאורייתא" בשיאה.

בעוד העולם כולו שקוע בניקיונות וקרצופים, האדמו"ר מסאטמר נצפה כשהוא שקוע כל כולו בעמקה של הלכה, מפלפל בלהט עם קבוצת תלמידים נבחרים. המטרה, ליבון הסוגיות הסבוכות לקראת דרשת שבת הגדול המסורתית.

הרבי מסאטמר מפלפל עם תלמידים ( צילום: בחצרות סאטמאר )

וממונרו הרחוקה, המשיך זיידל'ע במסעו והפעם נחת בפולין, שם תפס רגע של הוד קדומים: האדמו"ר מויז'ניץ לונדון נצפה צועד בנחת בערב שבת קודש ברחובות העיירה ליז'ענסק, סמוך לאוהל הקדוש, כשהוא מלווה בבנו, הרה"צ רבי לוי יצחק הגר.

הנגיד לבית צאנז, הרב מיכל רוזנברג, נצפה מתברך בחמימות רבה על ידי האדמו"ר מלעלוב בורו פארק.

המצלמה של זיידל'ע בארה"ב לא נחה לרגע, תיעוד נוסף שהגיע חושף מפגש פסגה מוזיקלי בין כתלי אחד השטיבלעך המקומיים.

מיד לאחר תפילת שחרית, נצפו בעל המנגן הנודע הרב מאיר אדלר בשיחה ערה ומרתקת עם הזמר הנודע עוזיאל דייטש. השניים, שרגילים להרקיד ולרגש אלפים מעל הבמות, נתפסו ברגע של מנוחה, כשהם מחליפים רשמים בשיח אומנים חסידי ורגוע.

אם כבר בזמרים עסקינן, זיידל'ע לא יכול היה להתעלם מהתיעוד שהסעיר השבוע את עולם החתונות, המגיד מישרים הנודע, הרב מרדכי הערש שפיצר, במתק לשונו הייחודי אך בנחרצות חסרת פשרות, יצא למתקפה חזיתית נגד התופעות הפסולות בשמחות.

הרב שפיצר לא חסך בשבטו מהזמרים שמכניסים רוחות זרות לשמחות עם שירים חודרניים וטרנדים של ריקודים שאינם ברוח ישראל סבא. בשיחה מרתקת הוא הפריך את התירוץ הקבוע של "החתן ביקש": "אם החתן היה מבקש להגיש בחתונה אוכל ללא הכשר, הייתם נותנים לו? בוודאי שלא! אז למה ברוחניות ובריקודים אתם מוותרים?".

בתיעוד מרגש מבית העלמין במונסי. ביום ההילולא של הרה"ק מסקולען זיע"א, נצפה אב"ד טאהש מונסי כשהוא שופך שיח ומעתיר בתפילה ליד הציון הקדוש.

בין המוני המתפללים השופכים שיח, נצפה העסקן הרב רוך שטיינמץ כשהוא פועל ללא לאות ומנצל כל רגע פנוי למטרה קדושה איסוף צדקה וגיוס משאבים עבור מוסדות ויז'ניץ לונדון

רגע של קדושה מול שריד בית מקדשנו. זיידל'ע שהזדמן לרחבת הכותל המערבי, קלט בעדשתו את רב הכותל והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ, כשהוא ניגש ביראת כבוד להתברך מזקן אדמו"רי בית רוז'ין האדמו"ר מקופיטשניץ.

גם את האורגניסט ואיש המוזיקה הנודע מוטי כהן, נצפה מתברך ביראת כבוד מזקן האדמו"רים לבית רוז'ין.

בבירה הבריטית, ראה זיילד'ע את המשב"קים הנאמנים של האדמו"ר מויז'ניץ, הרב הערשיל כץ והרב זעליג קורניצר, בסיור מרגש במטבח החסד של ארגון 'להחזיקם ולהחיותם', הפועל ללא הפסקה להשביע רעבים ולסייע למשפחות נזקקות.

בהמשך לסיור נצפה הרב קורניצר, כשהוא אוסף מעות עבור קרן 'קמחא דפסחא'.

בתוך המולת ההכנות לחג הפסח בבית המדרש הגדול של חסידות בעלזא בירושלים, החלו השבוע בעבודות הניקוי היסודיות של נברשות הענק המעטרות את ההיכל.

אלא שהפעם, הניקיון השגרתי הפך לחגיגה של ממש עבור ילדי החסידות. בעוד המנקים ממרקים את קריסטלי הענק, החלו לנשור מלמעלה אוצרות מתוקים, עשרות 'פעקלאך' וסוכריות שנלכדו בין זרועות הנברשות במהלך "שמחות האופרופין" שנערכו בהיכל לאורך כל השנה.

ואם בחתנים ושמחות עסקינן, אי אפשר לעבור את השבוע בלי התיעוד מחצר הקודש בארדיטשוב.

בעין העדשה של זיידל'ע נלכד רגע של התחדשות מלכותית לכבוד שמחת שבע הברכות לבנו שנערכה השבוע, הופיע האדמו"ר מבארדיטשוב כשהוא לבוש ב'קאפטן' פרחוני מוזהב ומרהיב ביופיו. הלבוש החדש הוסיף נופך של הדר ורוממות למעמד, כשהחסידים הנרגשים עוברים להתברך מהרבי שקרן מאור פניו בשמחת הצאצא.

לפעמים הרגעים הכי עוצמתיים הם דווקא אלו השקטים, הרחק מאור הזרקורים. זיידל'ע שהזדמן השבוע לאולם שמחות ירושלמי, נתקל במחזה שכולו פשטות ואצילות: האדמו"ר מביאלה נצפה כשהוא ממתין לתחילת מעמד החופה של אחד מחסידיו.

בזמן שכולם מסביב עסוקים בהכנות האחרונות, הרבי לא תפס מקום בראש השולחן, אלא נצפה בשיח אישי וחם, בגובה העיניים, עם אחד מחסידיו. זיידל'ע מדווח כי המראה של המנהיג שמתפנה לשמוע ולהקשיב לכל אחד בשיא הפשטות, דווקא ברגעים של המולה ושמחה, הוא התיעוד הכי מרגש השבוע.

( צילום: קובי ברסלר )

והנה תיעוד הלוהט הזה שהגיע אלינו מעבר לים, משמחת נישואי בנו של המשפיע הנודע, הגה"צ רבי בנימין אייזנברג.

בשיאה של החתונה, כשהתזמורת מנגנת ניגוני דבקות ושמחה, יצא המשפיע בריקוד סוער ומלא התלהבות שסחף אחריו את כל קהל החסידים.

במהלך השמחה נצפה המשפיע מרעיף חביבות יתירה על כל אחד ואחד מתלמידיו הרבים שהגיעו להתברך ביום חגו. המשפיע לא הסתפק בלחיצת יד, אלא קיבל כל תלמיד במאור פנים יוצא דופן, תוך שהוא מנשקם בחיבה ומעניק להם תשומת לב אישית כאילו היו בניו ממש.

והנה עוד תיעוד מחתונה בארה"ב: ראש רשת מוסדות 'עטרת שלמה', הגאון רבי שלום בער סורוצקין, נצפה כשהוא מנשק בחביבות יתירה את ידיו של הנגיד הצעיר יואלי זופניק.

הרב סורוצקין נצפה בהמשך הימים כשהוא פוסע כאחד האדם לתוך חנות יודאיקה בלב בורו פארק ובוחר בקפידה מתנות יודאיקה וחפצי קודש, כשי מיוחד עבור נגידי ותורמי המוסדות לקראת חג הפסח הבעל"ט.

באותה חנות יודאיקה בורו פארקאית, שם נצפה קודם לכן ראש הישיבה, קלטה העדשה של זיידל'ע דמות נוספת שמעון בוקשפן, נכדו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר כשהוא בוחן בקפידה ובוחר כמה תשמישי קדושה וחפצים מיוחדים לכבוד חג הפסח הבעל"ט, עבור סבו הגדול.

עוד דמות מוכרת נוספת מעולם העסקנות נצפה בחנות הנ"ל: העסקן הרב חיים מאיר מרקוביץ.

זיידלע מציין, כי בעוד עולם החסידות בארה"ב כמרקחה סביב "סערת הטליתות" באחת החסידויות הגדולות והמוכרות בעולם, מרקוביץ נצפה כשהוא מתחדש בטלית חדשה ומהודרת לכבוד חג הפסח הבעל"ט.

זיידל'ע ליווה בעיניים דומעות את מסע ההלוויה של מרת וייץ ע"ה, גיסתו של האדמו"ר מגור שנערך באשדוד, שם נצפה האדמו"ר כשהוא חולק כבוד אחרון לגיסתו ומלווה אותה בדרכה האחרונה, לצד קהל חסידים רב ומבני המשפחה הכאובים.

גם האדמו"ר מסלונים נצפה במסע הלוויית הרב נחום וואלאפסקי ז"ל. חמיו של הנגיד הנודע ר' חוני הערצקא.

בתוך הסערות המקומיות והכותרות המרעישות במרכז חב"ד ב770, בחר השבוע זיידל'ע בקו שונה לחלוטין – קו של אחדות ורוח. במקום לעסוק במהומות ובמחלוקות, העדשה שלנו התמקדה ברגע של התעלות והקשבה.

מגיד המישרים הנודע, הרה"ג אברהם מרדכי מלאך, הגיע למסור שיחה מרתקת ומלאת מחשבה במקום. הרב מלאך, במתק לשונו האופייני ובחוש ההומור הייחודי לו, הצליח להשכיח מהקהל את רעשי הרקע ולחבר אותם לנקודה הפנימית של עבודת השם לקראת חודש הגאולה.

החסידים שהגיעו השבוע לפולין להשתטח על ציון הרה"ק בעל ה**'תפארת שלמה' זיע"א לרגל יום ההילולא, נדהמו לשמוע בתוך השקט של העיירה הפולנית המנומנמת, טרטור מנועים עוצמתי.

תוך דקה הבחינו במסוק פרטי שנוחת בקרבת מקום, וממנו ירד לא אחר מאשר הנגיד יולי לנדו. לנדו, שידוע בחיבורו העמוק לצדיקי הדורות, לא ויתר על התפילה ביום המסוגל והגיע בטיסה ישירה כדי לשפוך שיח על הציון הקדוש.

בעיר הקודש טבריה, הבחין זיידלע בדמותו המאירה של המקובל רבי שלום ארוש כשהוא שופך שיח ומעתיר בתפילה חרישית באוהל הציון של התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס.

רגע של חן יהודי. לקראת שבת האופריף של החתן היקר מוטי דייטש, נתפה ראש עיריית ביתר, מאיר רובינשטיין, כשהוא במצב רוח מרומם במיוחד. בעין העדשה נלכד רובינשטיין כשהוא מעניק טפיחה על כובעו של החתן רגע לפני שהחתן חובש את השטריימל המלכותי.

בתוך המולת שמחת נישואי בנו של הרה"צ רבי יעקב יוסף טווערסקי מסקווירא, קלטה העדשה של זיידל'ע רגע של נחת יהודית אמיתית, כזו שמרחיבה את הלב.

בזמן שההיכל גועש בשמחה, נצפו נכדיו של הרה"צ כשהם משתעשעים בקרבתו בחיבוב ובשמחה, רגעים ספורים לפני שהאווירה הופכת למרוממת וקדושה. מהצד, לא יכול היה להסתיר את התרגשותו הרב אייזנבאך – הדמות המוכרת שמאחורי הכוונת הרבנים והזקנים במעמדי ה'מצווה טאנץ' הנשגבים. הוא נצפה כשהוא מתמוגג מנחת מהמחזה המשפחתי השורשי, רגע לפני שהוא עצמו נכנס לתפקידו בקודש לנהל את המעמד המרטיט ולסובב את הזקנים של החתן והכלה לכיוון מסויים בשמחה.

זיידל'ע לא יכול היה לפספס את המעמד האדיר של "סיום הש"ס" בקהילת 'ישועות משה' ויז'ניץ באשדוד. בתוך ההתרגשות של סיום הש"ס, קלטה העדשה רגע של שמחה פורצת גבולות.

במרכז הריקודים נצפו העסקן הנמרץ שרגי סנדרוביץ כשהוא מחולל בלהט יחד עם חביבם של בתי הנגידים, צביקי גרין. השניים, שרגילים להניע גלגלים של חסד ועשייה מאחורי הקלעים, נתפסו כשהם חוגגים את שמחת התורה שמעל הכל. תיעוד שכולו סיפוק יהודי.

העסקן שרגי סנדרוביץ בריקוד ( צילום: יוסי לוי )

עם שקיעת החמה וסיומו של זמן חורף הגדוש בעמלה של תורה, תפס זיידל'ע רגע של התרגשות יהודית בשיאה.

בשערי ישיבת מיר בברכפלד, נצפו המוני התלמידים כשהם עושים את דרכם חזרה לבתיהם לקראת חג הפסח הבעל"ט.

בעוד כאן בארץ הקודש אנחנו כבר במוצאי שבת קודש, מעבר לים, בלב השכונה החסידית וויליאמסבורג, תושבי האזור עדיין מתענגים בצילו של נועם הלבבות הידוע רבי ישראל מוזס.

בשעות אלו, כשאצלנו כבר מבדילים על הכוס, בוויליאמסבורג כנראה אוחזים עדיין בעיצומן של סעודות השבת, כשהרבי המשמש כצינור של שפע מסוג אחר. זיידל'ע מבטיח: בשבוע הבא נביא לכם את התיעודים המלאים והמרגשים מהשבת המרוממת הזו, שתיחרט בליבם של המשתתפים עוד זמן רב. יש למה לחכות.. לבנתיים קבלו הצצה ממעמד הקבלת פנים ביום חמישי.