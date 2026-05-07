גלריה מסכמת ומרהיבה מכל רגעי הקודש בצילו של האדמו"ר מבעלזא ביום ל"ג בעומר, החל מתפילת ערבית בהיכל ביהמ"ד הגדול, הדלקת נרות הנשמה, ובהמשך מעמדי החלאק'ה למאות ילדי החסידות שהגיעו לגיל שלוש, אשר זכו כי האדמו"ר יגזוז ממחלפות ראשם ויאציל עליהם מברכת קודשו לרוב.

במקביל, ברחבת בית המדרש הגדול, נערך מעמד ההדלקה המרכזי של החסידים בריקודים ובשירה אדירה שנמשכה שעות ארוכות, כשהלהבות עולות אל על ומאירות את קריית בעלזא.

בבוקר יום ההילולא לאחר תפילת שחרית ושירת ניגוני היום ירה האדמו"ר בחץ וקשת בחדרו. בשקיעתה של חמה ערך האדמו"ר את השולחן הטהור בהיכל הטישים בהשתתפות אלפי חסידים מכל רחבי הארץ.