בבלי
יָדַע כָּל הַנִּסְתָּרוֹת

שש שעות של התרוממות הנפש; הילולת התנא האלוקי בחצר הקודש אשלג בני היכלא

מעמד הדלקה מרומם ערך האדמו"ר מאשלג בני היכלא ברחבת בית מדרשו בבני ברק • האדמו"ר נשא משא קודש בתורת הסוד של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, בהמשך השליך את הקוויטלאך של החסידים לאש ופרץ בניגוני שמחה • צפו בתיעוד מההדלקה ומהשולחן הטהור שנמשך עד השעות הקטנות של הלילה (חסידים)

ל"ג בעומר בחצה"ק אשלג בני היכלא (צילום: י. פריד)

בצהרי יום ל"ג בעומר התאספו המוני חסידי אשלג בני היכלא ברחבת היכל בית המדרש הגדול של החסידות בבני ברק, למעמד ההדלקה המרכזי לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זי"ע. המעמד, שנמשך למעלה משש שעות רצופות של התעלות, סחף אליו המוני חסידים ואוהדים.

בשיאו של המעמד, העלה האדמו"ר את האור באבוקת המדורה לקול שירה אדירה. לאחר מכן נשא האדמו"ר אמרות קודש במשך שעה ארוכה, בהן הרחיב במשנתו ובתורתו הבהירה של רשב"י, תורה בה עוסק האדמו"ר לאורך כל השנה בהפיצו את מעיינות תורת הנסתר החוצה.

רגע מרגש נרשם במהלך המעמד, כאשר האדמו"ר עורר את הקהל להעתיר בתפילה לרפואתו השלימה של האדמו"ר מויזניץ. האדמו"ר פצח בניגון ה"הקפה השישית" המסורתי של חסידות ויזניץ, כשהחסידים מצטרפים אליו בשירה אדירה ובמחולות של שמחה.

במהלך ההדלקה עברו החסידים לפני האדמו"ר והגישו 'קוויטלאך' ופתקאי דרחמי לישועה. האדמו"ר קרא את השמות, איחל ברכות לרוב לכל אחד ואחד, ולאחר מכן השליך את הפתקאות אל תוך האש הבוערת.

עם סיום מעמד ההדלקה, ערך האדמו"ר את השולחן הטהור לכבוד יומא דהילולא, שנמשך עד לשעות הקטנות של הלילה באווירה של התרוממות הנפש ושמחה של מצווה.

ל"ג בעומר בחצה"ק אשלג בני היכלא (צילום: י. פריד)
ל"ג בעומר בחצה"ק אשלג בני היכלא (צילום: י. פריד)
ל"ג בעומר בחצה"ק אשלג בני היכלא (צילום: י. פריד)
ל"ג בעומר בחצה"ק אשלג בני היכלא (צילום: י. פריד)
ל"ג בעומר בחצה"ק אשלג בני היכלא (צילום: י. פריד)
ל"ג בעומר בחצה"ק אשלג בני היכלא (צילום: י. פריד)
ל"ג בעומר בחצה"ק אשלג בני היכלא (צילום: י. פריד)
ל"ג בעומר בחצה"ק אשלג בני היכלא (צילום: י. פריד)
ל"ג בעומר בחצה"ק אשלג בני היכלא (צילום: י. פריד)
ל"ג בעומר בחצה"ק אשלג בני היכלא (צילום: י. פריד)
ל"ג בעומר בחצה"ק אשלג בני היכלא (צילום: י. פריד)
ל"ג בעומר בחצה"ק אשלג בני היכלא (צילום: י. פריד)
ל"ג בעומר בחצה"ק אשלג בני היכלא (צילום: י. פריד)
ל"ג בעומר בחצה"ק אשלג בני היכלא (צילום: י. פריד)
ל"ג בעומר בחצה"ק אשלג בני היכלא (צילום: י. פריד)
ל"ג בעומר בחצה"ק אשלג בני היכלא (צילום: י. פריד)
ל"ג בעומר בחצה"ק אשלג בני היכלא (צילום: י. פריד)
ל"ג בעומר בחצה"ק אשלג בני היכלא (צילום: י. פריד)
ל"ג בעומר בחצה"ק אשלג בני היכלא (צילום: י. פריד)
ל"ג בעומר בחצה"ק אשלג בני היכלא (צילום: י. פריד)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

מוֹשַׁב טוֹב יָשַׁבְתָּ

|

הוֹצִיא אוֹר תַּעֲלוּמָה

|

אוֹר תַּעֲלוּמָה

|

מָלֵא מַדָּע וְחָכְמָה

|

יָדַע כָּל הַנִּסְתָּרוֹת

|

העתק מושלם ממירון

|

אַשְׁרֵי יוֹלַדְתֶּךָ

|

בְּשִׁבְתּוֹ עִם חֲבֵרִים

|

בבירת החסידות הבלגית

|

אַנְשֵׁי יְרוּשָׁלַיִם יְרֵאִים וּשְׁלֵמִים

|

בָּם תִּקֵּן הָעֶלְיוֹנִים

|

אוֹת הַקֶּשֶׁת

|

טִהֵר אֶת עִיר טְבֶרְיָה

|

אַשְׁרֵי עַיִן רָאַתְהוּ

|

תִּקֵּן זָהֳורֵי חַמָּה

|

מָלֵא מַדָּע וְחָכְמָה

|

צִיץ נֵזֶר הַקֹּדֶשׁ

|

חִדֵּשׁ כַּמָּה הֲלָכוֹת

|

מוֹשַׁב טוֹב יָשַׁבְתָּ

|

השלהבת עברה ממירון

|

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר