בצהרי יום ל"ג בעומר התאספו המוני חסידי אשלג בני היכלא ברחבת היכל בית המדרש הגדול של החסידות בבני ברק, למעמד ההדלקה המרכזי לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זי"ע. המעמד, שנמשך למעלה משש שעות רצופות של התעלות, סחף אליו המוני חסידים ואוהדים.

בשיאו של המעמד, העלה האדמו"ר את האור באבוקת המדורה לקול שירה אדירה. לאחר מכן נשא האדמו"ר אמרות קודש במשך שעה ארוכה, בהן הרחיב במשנתו ובתורתו הבהירה של רשב"י, תורה בה עוסק האדמו"ר לאורך כל השנה בהפיצו את מעיינות תורת הנסתר החוצה.

רגע מרגש נרשם במהלך המעמד, כאשר האדמו"ר עורר את הקהל להעתיר בתפילה לרפואתו השלימה של האדמו"ר מויזניץ. האדמו"ר פצח בניגון ה"הקפה השישית" המסורתי של חסידות ויזניץ, כשהחסידים מצטרפים אליו בשירה אדירה ובמחולות של שמחה.

במהלך ההדלקה עברו החסידים לפני האדמו"ר והגישו 'קוויטלאך' ופתקאי דרחמי לישועה. האדמו"ר קרא את השמות, איחל ברכות לרוב לכל אחד ואחד, ולאחר מכן השליך את הפתקאות אל תוך האש הבוערת.

עם סיום מעמד ההדלקה, ערך האדמו"ר את השולחן הטהור לכבוד יומא דהילולא, שנמשך עד לשעות הקטנות של הלילה באווירה של התרוממות הנפש ושמחה של מצווה.