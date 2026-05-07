הספד כואב בהיכל הישיבה: "נשמתו נשרפה במשרפות הצבא"

בהקלטה דרמטית שנחשפה הבוקר (חמישי) בתקשורת הכללית, נשמע ראש ישיבת 'רוממות האדם - חנניה' הגאון רבי יעקב חנניה עורך הספד כואב לאחד מתלמידיו שהתגייס השבוע לצבא, בניגוד להוראתם הברורה כל גדולי ישראל.

"אוי לנו על נשמתו שנשרפה, ונשרפה במשרפות הצבא", נשמע קולו של ראש הישיבה בהקלטה. "ורואים את כל המזרוחניקים מה שקורה להם. על מי שהולך לצבא נאמר: 'אוי לו בעולם הזה, ואוי לו בעולם הבא'".

הרב חנניה הוסיף והזהיר את תלמידי הישיבה: "לכן, צריך לדעת שמסוכן להיות איתו בקשר. ואם אתה חושב שתהרוג אולי מחבל בשלוש שנים, ותרגיש מנצח, והרבה סיכויים שבסוף תיכנס לכלא, ובזה אתה תשרוף את כל החיים שלך". בסיום דבריו קבע: "וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף את עצמו".

לאחר פרסום ההקלטה, נמסר מראש הישיבה כי הוא "עומד מאחורי כל מילה". דבריו מצטרפים לשורה ארוכה של התבטאויות חריפות של גדולי ישראל נגד התגייסות לצבא, כשהם מזהירים בתוקף מפני הנזק הרוחני הכרוך בכך.

רקע: גל התבטאויות נגד הגיוס

דברי הרב חנניה מגיעים על רקע גל מעצרים של בחורי ישיבות שהתרחש בשבוע האחרון. כוחות המשטרה הצבאית פשטו על בתי תלמידי ישיבות בהרצליה, תל אביב ודימונה, מה שהוביל להפגנות מחאה של הפלג הירושלמי.

בימים האחרונים התבטאו גם גדולי תורה נוספים בחריפות נגד המסלולים החרדיים בצבא. הגאון רבי חיים פיינשטיין אמר בביקורו בישיבת 'אהל תורה' כי "מי שהולך למסגרת צבאית – שווה הדבר כאילו הלך לכנסייה או לכומר". הגר"ח הוסיף: "הצד של לומדי התורה הוא הצד החזק של הקב"ה".