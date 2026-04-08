בעקבות הפסקת האש, משרד התחבורה הודיע על פתיחה מחודשת של נתב"ג לטיסות בינלאומיות. חברות התעופה הזרות עודכנו על החזרה לשגרה, כשביום ראשון יצטרף גם נמל התעופה רמון לפעילות מלאה • חיפה תיבחן לקראת סוף השבוע | החזרה המדורגת (תעופה)
בעקבות הסערה הציבורית, ועדת הפניות הציבור תתכנס לדיון דחוף על מכרז פוד-טראקים בהרצליה המחייב פעילות בשבת • ארגון בצלמו: 'לא ייתכן שמי שרוצה לשמור שבת לא יוכל לפרנס משפחתו' | העירייה מתעקשת להמשיך במכרז חרף הביקורת (חרדים)
פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד אזרח ישראלי, לקאצ'או דמסאש, בן 31 מראשון לציון, בגין מגע עם סוכן חוץ | הוא מואשם כי צילם את ביתו של נפתלי בנט, בהכוונה של גורמי מודיעין איראניים, והעביר את הצילומים לסוכן זר תמורת תשלום במטבע קריפטו (חדשות)
שוטרי תחנת גלילות במרחב ירקון יחד עם חוקרי הפשיעה המקוונת של מחוז תל אביב עצרו תושב נתניה בחשד לביצוע עבירות הונאה לאחר שעל פי החשד הפיץ בעיר הרצליה דוחות חנייה מזויפים על רכבים ובהם קישור לתשלום באתר פיקטיבי (משטרה)
כתב אישום הוגש נגד אליה סליק, תושב הרצליה, בגין איומים על ראש העיר יריב פישר | סליק פגש את ראש העיר ברחוב ואיים עליו בצורה קשה | הנאשם אותר ונעצר באמצעות מצלמות העירייה, שזיהו את הטרקטורון שלו | מדובר בנאשם בעל הרשעות קודמות שאינו מרוצה מתפקודו של ראש העיר (פלילים, בארץ)
במהלך המלחמה נסגר שדה התעופה בהרצליה, שבו בית ספר לטיסה ופעילות תעופתית ענפה, כמה פעמים ללא התראה מוקדמת ולמשך חצי שעה עקב "פעילות צבאית" |צה"ל: "לא בוצעו חריגות מהמגבלות. מדובר בנחיתות בודדות שבוצעו לאחר סיורים בגזרות הלחימה" (צבא)
קוף קטן נצפה הבוקר על ידי תושבים באזור הרצליה פיתוח | פקחי המחלקה הווטרינרית העירונית, יחד עם פקחי רשות הטבע והגנים, נמצאים בשטח בניסיון לאתרו | הקוף ככל הנראה מסוג סוואנה גונון ירוק | מדובר בקוף ה-36 שאותר בארץ רק בחודשיים האחרונים (בארץ)