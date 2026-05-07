ח"כ משה (קינלי) טור-פז מסיעת יש עתיד פנה היום (רביעי) ליו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט בדרישה חריפה לכנס דיון חירום בנושא כישלון גיוס לומדי התורה. על המכתב חתומים חברי כנסת נוספים מהאופוזיציה: מאיר כהן, שרון נייר ומרב מיכאלי.

"דיווחים פנימיים מצה"ל מעידים על אכזבה עמוקה מהכישלון בגיוס חרדים למסלולי לוחמה", כתב ח"כ טור-פז במכתב. "החיילים לא הגיעו, הצווים לא נענו, והמאמץ שהשקיע הצבא לא הניב תוצאות. אין כאן הפתעה אלא תוצר ישיר של מדיניות".

"הוועדה בראשותך קידמה השתמטות"

ח"כ טור-פז הטיח האשמות חריפות כלפי יו"ר הוועדה: "הוועדה בראשותך קידמה השתמטות, הממשלה הורידה את יעדי הגיוס, וכפי שהתרענו מראש – המספרים קרסו בהתאם. חברי הממשלה מקדמים השתמטות ומופתעים מהצלחתם".

במכתב הוא הוסיף: "לא פחות מכך, יש לשאול היכן היה יו"ר הוועדה בכל אותם דיונים בהם הכישלון התגבש. ועדת החוץ והביטחון מחזיקה בסמכויות פיקוח רחבות ובחרה שלא לפעול למול האזהרות הרבות שהעלינו".

"שמירת הקואליציה גוברת על שמירת העומס השווה"

ח"כ טור-פז תקף את הממשלה בחריפות: "הממשלה, שאמורה לאכוף את חוק שירות ביטחון, פועלת בד בבד לקדם את מה שאין לכנותו אחרת אלא חוק ההשתמטות. מצד גיסא מצמיד הצבא קצינים למגייסים חרדים פוטנציאליים, מאידך גיסא משחרר הקבינט את עצמו ממחויבות לאכוף".

"מאמצי צה"ל נועדו לכישלון מהרגע שהממשלה החליטה כי שמירת הקואליציה גוברת על שמירת העומס השווה", הוסיף. "זוהי אחריות פוליטית ישירה לפגיעה בכוח אדם לוחם בעת מלחמה".

דרישה לנתונים מדויקים

במכתב דרש ח"כ טור-פז כי הוועדה תקבל מצה"ל נתונים מדויקים: "כמה צווי גיוס נשלחו לחרדים בגיל לוחמה, כמה התייצבו בפועל, ואילו משאבים וכוח אדם השקיע הצבא במאמץ הגיוס. ללא נתונים אלה לא ייתכן פיקוח פרלמנטרי אמיתי, ולא ייתכן שהציבור ייחשף לתמונה המלאה".

"אני פונה אליך בדרישה לכנס דיון ייעודי של הוועדה בנושא זה, בנוכחות שר הביטחון וראש אכ"א, בהקדם האפשרי", סיכם ח"כ טור-פז את מכתבו.

יצוין כי ח"כ טור-פז ניסה לסכל גם את הפטור הניתן לבנות הציבור החרדי. לפני מספר חודשים הוא פנה ליו"ר ועדת החוץ והביטחון בדרישה לשנות את הסדר הפטור לבנות החינוך החרדי, בטענה כי "הפטור אינו משקף בחירה חופשית".