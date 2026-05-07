בהחלטה חריגה שניתנה היום (חמישי) בבית משפט השלום ברמלה, הורה השופט מנחם מזרחי, נשיא בית המשפט, לראש הממשלה בנימין נתניהו למסור את תיקו הרפואי העדכני במעטפה סגורה ומאובטחת ישירות לבית המשפט. ההחלטה ניתנה במסגרת תביעת לשון הרע שהגיש ראש הממשלה נגד עו"ד גונן בן יצחק והעיתונאים אורי משגב ובן כספית, בגין פרסומים על מצבו הבריאותי.

השופט מזרחי הבהיר במפורש כי התיק הרפואי חייב לכלול התייחסות למסמך מקורי המלמד על מועד הגילוי של סרטן הערמונית של ראש הממשלה. התיק יועבר לעיונו הבלעדי של השופט, ללא חשיפה לנתבעים בשלב זה, ועליו להיות מלווה במכתב חתום מד"ר צבי הרמן ברקוביץ המאשר כי מדובר בתיק המלא והעדכני.

רקע התביעה: פרסומים על "סרטן לבלב" ו"מחלה סופנית"

התביעה, שהוגשה בסכום של 500,000 ש"ח, נסובה סביב פרסומים שונים של הנתבעים בהם נטען כי ראש הממשלה חולה במחלה קשה או סופנית ומסתיר זאת מהציבור. נתניהו טוען בכתב התביעה כי הוא "אדם בריא לחלוטין לגילו" וכי מדובר בהפצת שקרים במכוון.

עו"ד גונן בן יצחק פרסם "מכתב פתוח" ברשת בו טען כי קיבל מידע לפיו נתניהו טופל בשל "סרטן הלבלב". בן יצחק כתב: "בעקבות ביקורך אמש בבית החולים הדסה עין כרם, הועבר לי מידע לפיו טופלת בשל מחלת סרטן הלבלב בה לקית. אני מאחל לך בריאות, אולם ראוי כי האיש שעומד בראש המערכת יעמוד באומץ מול הציבור ויחשוף את מצבו האמיתי".

העיתונאי אורי משגב פרסם עשרות הודעות העוסקים במראהו הפיזי של נתניהו, בהם התייחס לעור "צהבהב-ירקרק" ולביקורים חשאיים לכאורה בבתי חולים הדסה עין כרם ומעייני הישועה. העיתונאי בן כספית פרסם כתבה בשם "הדיאגנוזה של עמירם", המתארת פגישה בין האלוף במיל' עמירם לוין לנתניהו, בסופה יצא לוין "מזועזע" וטען כי נתניהו לא כשיר. התביעה טוענת כי פגישה זו כלל לא התקיימה.

הוראות השופט: תיק מלא עד ה-13 במאי

בהחלטתו קבע השופט מזרחי כי על ראש הממשלה לבצע את ההוראה עד ליום 13 במאי 2026. התיק יועבר במעטפה סגורה ומאובטחת ישירות לבית המשפט, לעיונו הבלעדי של השופט. כאמור, התיק חייב להיות מלווה באישור רפואי חתום מד"ר ברקוביץ המאשר כי זהו התיק המלא והעדכני המציג את תמונת המצב הבריאותית הנוכחית.

השופט הבהיר כי המסמכים חייבים לכלול התייחסות ספציפית למסמך מקורי המלמד על מועד הגילוי של סרטן הערמונית. זהו פרט משמעותי שעשוי להשפיע על ההליך המשפטי, שכן הנתבעים טענו לפרסומים על מחלות שונות, ביניהן סרטן לבלב, בעוד שנתניהו אישר בעבר כי אובחן עם סרטן ערמונית.