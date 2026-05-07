אילוז דורש להדיח את גואטה: 'תפיסות שמאל קיצוניות'

המתחים בליכוד ממשיכים להתלהט לקראת הפריימריז הצפויים, כאשר הפעם מדובר בעימות פנימי חריג במיוחד. ח"כ דן אילוז פנה למבקר הליכוד בדרישה להדיח את חבר הכנסת ששון גואטה מהתנועה, בטענה שגואטה מחזיק ב"תפיסות שמאל קיצוניות" שאינן עולות בקנה אחד עם ערכי המפלגה.

לטענת אילוז, גואטה הצהיר לאחרונה כי הוא דומה לנעמה לזימי מהמפלגה הדמוקרטית בארצות הברית בתפיסות מסוימות, וכן קרא להוציא את מכון קהלת מחוץ לחוק. "זה נתק אידיאולוגי עמוק", טען אילוז בפנייתו, תוך שהוא מדגיש כי מדובר בעמדות שאינן מתיישבות עם הזהות האידיאולוגית של הליכוד.

הפנייה מגיעה על רקע תקופה סוערת במפלגת הליכוד, בה מתקיימים דיונים פנימיים סביב מועד הפריימריז והסדרת השריונים ברשימה. כידוע, ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש לאחרונה עם נשיא ביה"ד של הליכוד, עו"ד מיכאל קליינר, ועם בכירים נוספים במפלגה, כשעל הפרק מספר סוגיות עיקריות המשפיעות על היערכות התנועה לבחירות.

אילוז, הידוע בעמדותיו הנחרצות בנושאים שונים ובמיוחד בנושא גיוס לומדי התורה, ממשיך להוות קול ביקורתי בתוך המפלגה. בעבר תקף את הסיעות החרדיות בטענה שהן "סוחטות באיומים" ודרש שלא להניח חוק גיוס חדש כל עוד החרם החרדי נמשך.

תגובות בליכוד: "לא הזמן לעימותים"

גורמים בליכוד הגיבו בחריפות לפנייתו של אילוז. "ששון גואטה הוא בשר מבשרה של הליכוד ומביא את קולם של החקלאים והחלשים", נמסר מהמפלגה. "זה לא הזמן לעימותים בתוך הליכוד", הוסיפו הגורמים, תוך שהם מבקשים להרגיע את הרוחות לקראת מערכת הבחירות הצפויה.

המתיחות בליכוד מגיעה בעיתוי רגיש, כאשר המפלגה מתכוננת לפריימריז ולבחירות כלליות צפויות. בימים האחרונים התפרסמו גם דיווחים על כוונה של יו"ר הליכוד לעזוב את המפלגה, שהוכחשו בתוקף. "עבור ראש הממשלה ורבים נוספים, הליכוד היה ותמיד יהיה הבית - ובית לא עוזבים", נכתב אז בהודעה רשמית.

יצוין כי המתחים הפנימיים בליכוד מתרחשים על רקע מערכת פוליטית סוערת בכלל. בימים האחרונים הודה השר לשעבר גלעד ארדן כי הוא בוחן הקמת מפלגת ימין חדשה, תוך שהוא מותח ביקורת על התלות בחרדים או בערבים. "נמאס מזה ששתי האופציות היחידות זה ממשלת ימין שתלויה במפלגות החרדיות", אמר ארדן בראיון לתקשורת.

בינתיים, ביה"ד של הליכוד ממשיך לדון בסוגיות הקשורות למועד הפריימריז ולהסדרת התקנונים הדרושים להנעת התהליך הדמוקרטי הפנים-מפלגתי. העותרים דורשים לקבוע מועד לפריימריז ולכנס את ועידת הליכוד בהקדם, כשהלחץ מצד הפעילים מתגבר.