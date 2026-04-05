אחרי שספג ביקורת במפלגתו, נתניהו הודיע: הדובר זיו אגמון יסיים את תפקידו בימים הקרובים עם כניסת מחליפו, עדו נורדן, שנמצא עכשיו בהליך קליטה במשרד ראש הממשלה | זיו אגמון עצמו כתב: "במהלך השבוע האחרון הבעתי במספר הזדמנויות את צערי על הפרסומים וכן את החלטתי לסיים את תפקידי, והדברים נכונים גם לעת הזו, אבקש שוב להתנצל בפני מי שנפגע" (פוליטי)
חבר הכנסת דן אילוז ידוע בעמדתו הנחרצת בעד גיוס לומדי התורה, פעמים אף נגד עמדת מפלגתו והעומד בראשה | גם הפעם לא פספס חבר הכנסת את ההזדמנות כדי להביע את התנגדותו לחוק שפרסם בשבוע שעבר יו"ר ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט | אלו הסיבות להתנגדותו של אילוז לחוק המוצע - וזה מה שהוא מציע (פוליטי)
נשיא ארצות הברית שוחח עם ראש הממשלה נתניהו והבהיר כי יתנגד לכל מהלך סיפוח • בהצהרה פומבית מסר: "זה לא הולך לקרות – מספיק, הגיע הזמן לעצור" • נתניהו הציג בפניו את מאמצי ישראל לשחרור החטופים • למרות זאת, חברי הכנסת סוכות ואילוז קוראים: "הריבונות היא החלטה של העם היהודי בלבד" (חדשות)