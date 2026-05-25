"משפחות המחבלים מודות היום ליועמ"שית": אזולאי בהתקפה חריפה

יו"ר סיעת ש"ס ח"כ ינון אזולאי שגר היום (שני) מתקפה חריפה במליאת הכנסת כנגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה וכנגד חברי כנסת מהקואליציה, על רקע שלילת הזכאות ללומדי תורה להשתתף בהגרלות 'דירה בהנחה'. בדברים חריגים במיוחד, טען אזולאי כי "משפחות המחבלים מודים ביום הזה ליועמ"שית".

המתקפה הגיעה ביום שבו נפתחה ההרשמה להגרלת 'דירה בהנחה', כאשר מנגנון סינון אוטומטי פוסל חייבי גיוס מלהשתתף בהגרלות. צעד זה, בוצע בעקבות לחץ הייעוץ המשפטי על מועצת רמ"י.

"הגדלתם את הסיכויים למשפחות מחבלים"

אזולאי פתח את דבריו בשאלה רטורית: "רגע לפני שעליתי, שאלו אותי 'תגיד ינון, למי היום אתה הולך להודות?'. אמרתי, אני לא יודע למי אני הולך להודות היום, אבל מי שמודה זה משפחות של טרוריסטים, משפחות של מחבלים".

יו"ר הסיעה מנה בשמותיהם את אלה שלדבריו ראויים ל'תודה' ממשפחות המחבלים: "רוצים להודות למשל לגלי בהרב מיארה, היועצת המשפטית. הם רוצים להודות לעוד, הם רוצים להודות למשל לשרן השכל, לאופיר סופר, ליולי אדלשטיין, גם לדן אילוז".

אזולאי הסביר את הטענה החריפה: "כי היום יצא הגרלה דירה בהנחה. ואת מי שיושב ולומד תורה, את בני התורה הדירו משם. בהוראתה של היועצת המשפטית המפוטרת, הלא קיימת, אבל היא נושמת ובועטת - גלי בהרב מיארה, שאותם הדירה מדירה בהנחה. היא הגדילה את הסיכויים לאותם משפחות של מחבלים".

"באיזו מדינה היא חושבת שהיא נמצאת?"

בהמשך דבריו, תקף אזולאי את היועצת המשפטית בטענה שהיא פועלת נגד זהותה היהודית של המדינה. "להם היא נותנת הזדמנות, למי שלומד תורה במדינת היהודים היא לא תיתן לו הזדמנות, היא תנסה לעצור את צעדיו. מה היא חושבת, באיזה מדינה היא נמצאת? בקטאר? אולי באיראן? היא כנראה שכחה את המקום שהיא נמצאת בו, מדינת היהודים".

יו"ר סיעת ש"ס הפנה מסר ישיר ללומדי התורה: "לא יקום ולא יהיה, אנחנו לא ניכנע לה. אנחנו נשב ונלמד וזה לא מעניין את בני התורה שלנו כסף. כי וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ".

מתקפה על חברי הכנסת מהימין

אזולאי הפנה ביקורת חריפה גם כלפי חברי כנסת מהקואליציה שתומכים בצעדים נגד לומדי התורה. "לא יעזור לחברי הכנסת פה מהקואליציה שבאו ונותנים את המתנה הזאתי, אלה שקוראים לעצמם ימין - למשפחות המחבלים, למשפחות הטרור. קחו עוד סיכויים לזכות בדירה בהנחה, הגדלתם את הסיכויים שלכם".

בסיום דבריו, חזר אזולאי על המסר המרכזי: "ולבני התורה אני אומר דבר אחד: תמשיכו, תלמדו תורה. ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יראה שהכוח הזה הוא המצליח. ובסייעתא דשמיא גם נמשיך וננצח".