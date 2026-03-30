המרוץ לפיצול סמכויות הייעוץ המשפטי בעיצומו - האם אנחנו עדים לשבירת הכלים האחרונה במגרש הפוליטי? | בין דילים פוליטיים חסויים לרפורמות, מוסד היועמ"ש עומד בפני צומת גורלי | ועד כמה כל זה קשור לחוק הגיוס ומשפט נתניהו? (מגזין בבלי)
מאות תלמידי ישיבת סלבודקה התכנסו אמש למסיבת חנוכה המסורתית שנערכה בראשות ראשי הישיבה הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש | במהלכה, התחוללה דרמה של ממש כאשר הגר"ד לנדו הורה לשנות את מילות השיר אותו נוהגים מדי שנה לשורר במסיבה - כך שמילותיו יכוונו נגד היועצת המשפטית לממשלה שמתנכלת באופן תדיר וממושך לעולם התורה (חרדים)
אחרי ששופטי בג"ץ פרסמו היום את הפסיקה בה כתבו, כי היועמ"שית תמשיך בתפקידה ולממשלה לא הייתה סמכות לפטר אותה, השר לוין קורא לא לכבד את הפסיקה: ״הממשלה חייבת לדחות את ההתערבות הבלתי חוקית בסמכותה״ (חדשות)
היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה החרימה הבוקר את הדיון המיוחד בכנסת על פרשת הפצ"רית וטענה כי קיום הדיון הוא 'שיבוש חקירה' | היא התייחסה לפרשה וטענה כי "חשד לעבירות פליליות לא היה בידי רשויות אכיפת החוק קודם לכן" (חדשות)
למעלה מ-70 צעירים חרדים יישארו במהלך ימי ראש השנה מאחורי סורג ובריח בבתי הכלא הצבאיים | העצורים, תלמידי ישיבה צעירים שלא התייצבו בלשכות הגיוס | רובם ככולם נעצרו בשדה התעופה לאחר שניסו לצאת מהארץ לציון רבי נחמן באומן |דרעי וגפני מאשימים את הצעירים שהגיעו לנתב"ג| פרוש השתתף במעמד סליחות מול בית היועמ"שית, גולדקנופף פנה לנתניהו (חרדים)
היועצת המשפטית לממשלה התייחסה הבוקר למסמך ההנחיות של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וטענה שלבן גביר אין סמכות, בן גביר לא נותר חייב והשיב אש ליועמ"שית | "ניסיונכם להלך אימים ולבצע ניסיון סחיטה של ממש באמצעות האיום בדבר שינוי עמדתכם בבג"ץ מעיד כאלף עדים על הפוליטיזציה הפסולה שבה נגוע הייעוץ המשפטי לממשלה", כתב השר ליועצת (חדשות)