המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, ד"ר גיל לימון, הפנה הבוקר (ראשון) מכתב חריף לממשלה בו הוא דורש קבלת החלטות אופרטיביות מיידיות להטלת סנקציות נוספות על בני ישיבות ואברכי כוללים. המכתב מגיע על רקע פסק דין של בית המשפט העליון שחייב את הממשלה לפעול בנושא, אך עד כה לא יושם.

"בחלוף חמישה חודשים מהמועד בו ניתן פסק הדין, נבקש להדגיש כי על הדיון שיתקיים היום בממשלה להסתיים בקבלת החלטות אופרטיביות", כתב לימון במכתב שהופץ לשרים. לדבריו, הממשלה נדרשת להנחות את משרדי הממשלה "לפעול בהקדם האפשרי לקידום צעדים ממשיים ליישום חובת הגיוס לצה"ל בקרב המשתמטים ממנה".

"אתם מטביעים אותנו בבירוקרטיה"

המכתב מפרט את השתלשלות העניינים מאז ניתן פסק הדין ביום 4.1.2026. על פי הנתונים שמציגה לימון, הממשלה הקימה צוות שרים שהיה אמור להגיש המלצות תוך 30 ימים, אך המועד חלף ביום 18.2.2026 "מבלי שהוגשה ולו המלצה אחת לראש הממשלה".

בדיון שהתקיים בבית המשפט העליון ביום 12.4.2026, טען מזכיר הממשלה כי פסק הדין מתבסס על עבודת מטה שלא נעשתה. תגובת השופטים הייתה חריפה במיוחד. השופטת וילנר הבהירה כי "פסק הדין הוא חלוט והוא מחייב כל אחד ואחד במדינת ישראל", בעוד המשנה לנשיא, השופט סולברג, תקף: "מה שאתם עושים זה להטביע את כולנו בים הבירוקרטיה מבלי להצביע על הפתרון האמיתי".

הבעיות המשפטיות והטכניות

כפי שדווח כאן באתר 'בבלי', אתמול פורסם המסמך המלא שהופץ לשרים עם הבעיות המשפטיות והטכניות שביצוע סנקציות נוספות מעורר. עם זאת, היועצת המשפטית מתעקשת כי למרות הקשיים - יש להטיל סנקציות נוספות באופן מיידי.

במכתב מודגש כי הצעדים נדרשים "לאור פסיקת בית המשפט העליון, לאור חובת השוויון, ולאור צורכי הצבא הדוחקים בכוח אדם סדיר".

המכתב הסתיים באמירה כי: "נבקש להדגיש כי על הדיון שיתקיים היום בממשלה להסתיים בקבלת החלטות אופרטיביות ובהנחיית משרדי הממשלה לפעול בהקדם האפשרי לקידום צעדים ממשיים ליישום חובת הגיוס לצה"ל בקרב המשתמטים ממנה. הדבר מתחייב לאור פסיקת בית המשפט העליון, לאור חובת השוויון, ולאור צורכי הצבא הדוחקים בכוח אדם סדיר, כפי שהוצגו פעם אחר פעם".

זעם בסיעות החרדיות: "רדיפה חסרת תקדים"

במפלגות החרדיות לא נותרו חייבים למשמע תוכן המכתב. גורם ביהדות התורה מסר ל'כיכר השבת': "מדובר בניסיון בוטה להפוך את שרי הממשלה לשוטרים נגד הציבור החרדי. במקום לחפש פתרונות בהידברות, הייעוץ המשפטי דוחף להרעבת משפחות ולפגיעה בלומדי התורה".

ישיבת הממשלה הקרובה צפויה להיות סוערת במיוחד. בעוד השרים צפויים להתנגד בתוקף לכל החלטה הכוללת סנקציות, הלחץ מהכיוון המשפטי מציב את הקואליציה במבוי סתום. השאלה המרכזית היא האם הממשלה תיכנע לדרישת היועמ"שית ותחל בקיצוץ קצבאות והטבות, או שתמצא דרך לעקוף את הדרישה.