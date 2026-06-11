כביש 4 נחסם הערב (חמישי) לחלוטין לתנועה במקטע שבין מחלף השבעה למחלף מסובים, זאת במסגרת הפגנות הפלג הירושלמי שהגיעו לשיא חדש של עצימות. בנוסף, נחסם הכביש באזור צומת גהה בידי מפגינים.
גם כביש 444 בסמוך לעיר אלעד נחסם כעת בידי מפגינים. במקביל, לפני שעה קלה החלה חסימה אזור מחלף בן שמן בכביש 6, כאשר המוחים הגיעו באמצעות אוטובוסים ייעודיים.
המשטרה הודיעה כי כביש 6 סגור לתנועת כלי רכב במנהרת חדיד בשני הכיוונים, כביש 1 למערב במחלף גנות וכביש 4 במחלף השבעה-מסובים חסומים לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים.
הפלג הירושלמי חסמו גם את המסילה בתחנת ת"א ההגנה, ומקטע הרכבת בין התחנה לבין לוד נסגר. מרכבת ישראל נמסר כי "בשל כניסת מפגינים לשטחי המסילה באיזור גנות בניגוד להנחיות ותוך סיכון משמעותי לבטיחותם, הופסקה זמנית בהנחיית המשטרה תנועת הרכבות באיזור וחלים עיכובים ושיבושים בקווי הנסיעה ברחבי הארץ, וכן נרשמים עומסים. התנועה תחודש עם פינוי המפגינים משטחי המסילה".
במקביל, כוחות משטרה גדולים ממחוז ירושלים נפרסו ליד בית נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית ביישוב מבשרת ציון, כלקח מהפארסה של מחוז ש"י בטיפול בהתפרעויות בבית השופט סולברג בגוש עציון. המשטרה כבר הציבה מחסומים ברחובות הסמוכים כדי למנוע הגעה לבית השופט, לפי שעה אין נוכחות של מפגינים במקום.
סגן מפקד מרחב השליטה באגף התנועה, רפ״ק שלמה בנו אומר בשיחה עם ״בבלי״: “משטרת ישראל ערוכה לאפשר את חופש המחאה, אך גם לשמור על חופש התנועה. הציבור צריך להבין שביום חמישי אזור המרכז וגוש דן עמוסים ממילא. כל עוד נשמר האיזון בין הזכויות נאפשר להפגין, אך אם חופש התנועה ייפגע נפעל באגרסיביות כדי לשמור על זכות הציבור להגיע ממקום למקום”.
דיווחים שוטפים:
18:44 - דוברות מד"א: בשעה 18:38 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון על הולך רגל שנפגע מרכב בדרך ז'בוטינסקי בפתח תקווה, בסמוך למחלף גהה. חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח בילינסון גבר כבן 70 במצב בינוני עם חבלת ראש.
18:48 - גדי איזנקוט: מדינת ישראל משותקת בערב חמישי, תחת הקריאה: ״נמות ולא נתגייס״. ככה נראית מדינה שמובלת ע׳׳י ממשלה הנסחטת ע׳׳י עסקנים חרדים ושמשיקולים פוליטיים מונעת את חיזוק צה׳׳ל בשעת מלחמה. שום דבר לא ירתיע אותנו מלעשות את הדבר הנכון בממשלה שלנו - העברת חוק גיוס שיחזק את ייעוד צה׳׳ל להגנה על ישראל, להבטחת קיומה ולניצחון במלחמה.
18:30 - שמשת רכבו של דובר שרת התחבורה מירי רגב נופצה בהפגנה בבן שמן.
18:24 - יאיר לפיד: החרדים משביתים את המדינה ויוצרים כאוס רק כדי להימנע משירות לצד שאר אזרחי ישראל בהגנה על המדינה שלנו. נתניהו חסר אונים מולם. הוא תלוי במפלגות החרדיות ומוכן לאפשר להן לשתק את הרכבות, לחסום את הכבישים ולפגוע בכלכלה. את הכאוס הזה חייבים לעצור. רק ביחד נגייס אותם ונעשה סדר.
18:20 - זריקת רימונים ישירות לעבר מפגינים בכביש 4, בניגוד לחוק, שלושה פצועים קל.
18:04 - מכות בין נהגים למפגינים בכביש 4.
18:02 - דוברות המשטרה: לפני זמן קצר החלו עשרות מפרי סדר לחסום את צומת המזלג (כבישים 34 ו-25) סמוך לעיר נתיבות. כתוצאה מכך קיימים שיבושי תנועה במקום. כוחות משטרה במחוז הדרומי ולוחמי מג"ב נערכים לפיזור מפרי הסדר, במטרה להשיב את הסדר הציבורי ולהחזיר את התנועה לסדרה. ציבור הנהגים ומשתמשי הדרך מתבקש להישמע להנחיות השוטרים במקום. יש להימנע מהגעה למקום ולבחור בדרכים חלופיות.
17:59 - החסימות ע"י מפגינים, נכון לעכשיו: כביש 6, מנהרת חדיד, חסום לשני הכיוונים. כביש 1, גנות, חסום לשני הכיוונים. כביש 4, השבעה-מסובים, חסום לשני הכיוונים. ירידת מפגינים חרדים למסילות הרכבת בגנות. תנועת הרכבות הופסקה.
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