כביש 4 נחסם הערב (חמישי) לחלוטין לתנועה במקטע שבין מחלף השבעה למחלף מסובים, זאת במסגרת הפגנות הפלג הירושלמי שהגיעו לשיא חדש של עצימות. בנוסף, נחסם הכביש באזור צומת גהה בידי מפגינים.

גם כביש 444 בסמוך לעיר אלעד נחסם כעת בידי מפגינים. במקביל, לפני שעה קלה החלה חסימה אזור מחלף בן שמן בכביש 6, כאשר המוחים הגיעו באמצעות אוטובוסים ייעודיים.

המשטרה הודיעה כי כביש 6 סגור לתנועת כלי רכב במנהרת חדיד בשני הכיוונים, כביש 1 למערב במחלף גנות וכביש 4 במחלף השבעה-מסובים חסומים לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים.

הפלג הירושלמי חסמו גם את המסילה בתחנת ת"א ההגנה, ומקטע הרכבת בין התחנה לבין לוד נסגר. מרכבת ישראל נמסר כי "בשל כניסת מפגינים לשטחי המסילה באיזור גנות בניגוד להנחיות ותוך סיכון משמעותי לבטיחותם, הופסקה זמנית בהנחיית המשטרה תנועת הרכבות באיזור וחלים עיכובים ושיבושים בקווי הנסיעה ברחבי הארץ, וכן נרשמים עומסים. התנועה תחודש עם פינוי המפגינים משטחי המסילה".

במקביל, כוחות משטרה גדולים ממחוז ירושלים נפרסו ליד בית נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית ביישוב מבשרת ציון, כלקח מהפארסה של מחוז ש"י בטיפול בהתפרעויות בבית השופט סולברג בגוש עציון. המשטרה כבר הציבה מחסומים ברחובות הסמוכים כדי למנוע הגעה לבית השופט, לפי שעה אין נוכחות של מפגינים במקום.

סגן מפקד מרחב השליטה באגף התנועה, רפ״ק שלמה בנו אומר בשיחה עם ״בבלי״: “משטרת ישראל ערוכה לאפשר את חופש המחאה, אך גם לשמור על חופש התנועה. הציבור צריך להבין שביום חמישי אזור המרכז וגוש דן עמוסים ממילא. כל עוד נשמר האיזון בין הזכויות נאפשר להפגין, אך אם חופש התנועה ייפגע נפעל באגרסיביות כדי לשמור על זכות הציבור להגיע ממקום למקום”.

דיווחים שוטפים:

18:44 - דוברות מד"א: בשעה 18:38 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון על הולך רגל שנפגע מרכב בדרך ז'בוטינסקי בפתח תקווה, בסמוך למחלף גהה. חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח בילינסון גבר כבן 70 במצב בינוני עם חבלת ראש.