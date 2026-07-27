ברוך דיין האמת | הרופא הדגול ואביו של האדמו"ר, הלך לעולמו במיתת נשיקה 

המונים ליוו אתמול (ראשון) למנוחות עולמים את הרה"ג רבי מאיר זאב פרידמן זצ"ל, איש ירא אלקים מורם מעם, נאמן לאלקיו ומדמויות ההוד המופלאות של דור דעה, שנפטר בליל שבת קודש פרשת 'ואתחנן' – שבת נחמו, כשהוא מזכך יסוריו באהבה ומשיב את נשמתו ליוצרה במיתת נשיקה.

המנוח זצ"ל נולד בעיר דנבר שבארצות הברית בשנת תרצ"ד, לאביו ר' אשר אנשיל דוד זצ"ל, אשר מתוך חולי, מכאוב ועוני כבד ששרר באמריקה של אותם ימים, מסר את נפשו להקמת תלמוד תורה וישיבה בדרך ישראל סבא.

בילדותו יצק מים על ידי זקניו ורבותיו הגדולים חסידים ואנשי מעשה מקוריים מתלמידי תלמידיו של הבעל שם טוב הקדוש זיע"א, אשר שמרו על צביון אירופה הישנה בלב אמריקה הגשמית ולא שינו ממנהגיהם כמלא הנימה.

זקנו ורבו מובהק היה הרב הצדיק רבי שלום שכנא פרידמן ממעז'יבוז' זצ"ל, מגזע קודש המיוחסים להרה"ק רבי שלום שכנא מפרובישט זצוק"ל, אשר היגר לאמריקה כדי להציל את בניו מגזירת הגיוס באוקראינה. הנכד, הרמ"ז זצ"ל, דבק בו יום יום וקיבל ממנו תורה ויראה ממקור נבע. זקנו השני היה הצדיק רבי יעקב אוורטיש ויינשטיין זצ"ל, מקאוולע נעשכיז, מראשי הקהילה בדנבר שטרח רבות למען ענייני הדת והמקוואות.

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בהמשך ימיו, כשאמר לכהן פאר בדנבר הרה"צ רבי בן ציון חיים שלמה משולם זושא טווערסקי מהארנאסטייפל זצ"ל, נתן המנוח את נפשו אליו, נהיה לתלמידו מובהק ולזכות גדולה נחשב לו שלימים אף זכה להשתדך עמו ולהיות מחותנו.

ברבות השנים נשא את רעייתו ע"ה, בת ר' יהושע דומאן זצ"ל, מגזע צדיקי פולין ובית קוצק, שגם הם היו מקושרים בעבותות אהבה לאדמו"ר מהארנאסטייפל זצ"ל.

על פי צוואת זקנו, שחשש מחילולי השבת השכיחים באותה תקופה באמריקה וביקש מצאצאיו ללמוד מקצוע חופשי כדי לא להיות תלויים באיש, למד המנוח את מקצוע הרפואה. הוא נעשה לאחד מגדולי ומומחי הרופאים, ועבד כרופא עצמאי כדי לשמור על עצמאותו ועל קודשי ישראל ללא מורא.

לצד מומחיותו הגדולה ומעמדו הרם, היה סמל של ענווה, שפלות ברך ושתקנות. עם זאת, כאשר הדבר נגע לכבוד שמיים, יצא מגדרו ועמד כחומה בצורה נגד פרצות וחילולי שבת בעיר. יחד עם יראים נוספים הקים בית כנסת כהלכתה ברוח סבא.

שקידתו בתורה הייתה לשם דבר: בין פגישה לפגישה בעבודתו הרפואית ובין גברא לגברא בבית הכנסת, היה הוגה בתורה ללא הפסק.

בגיל צעיר יחסית, מתוך כיסופים לקדושת ארץ ישראל, פרש מעסק רפואתו ועלה לארץ הקודש כדי להשתקע בה. בארץ הקדיש את כל עיתותיו לעמלה של תורה, זכה לסיים את הש"ס פעמים רבות, כמו גם מדרשים וספרי קודש רבים, והיה דבוק בשיעורי תורה יומיומיים.

המנוח הפציר בבניו ובצאצאיו להקדיש את כל חייהם לעמלה של תורה בלבד, והיה להם למשענת ולעזר מופלג. זכה להקים דור ישרים מבורך, בנים ובני בנים העוסקים בתורה ובמצוות, רבנים, ראשי ישיבות ומרביצי תורה, וזכה לראות בחייו את בנו הגדול האדמו"ר מהארנסטיפל, וכן זכה לראות דור חמישי.

בפטירתו הותיר אחריו חלל עמוק בלב בני משפחתו, צאצאיו ומכיריו הרבים.

מסע ההלוויה התקיים אתמול ב'הר המנוחות' בירושלים.

בנו, האדמו"ר מהארנסטייפל, יחד עם אחיו הרה"ג רבי יעקב, יושבים שבעה בבית המדרש הארנסטייפל, רחוב החוזה מלובלין 17, ביתר עילית.

זמני ניחום אבלים: בוקר: 11:00 – 13:00, אחה"צ: 17:00 – 19:00, ערב: 21:30 – 23:30.

ת.נ.צ.ב.ה.