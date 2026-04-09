ברוך דיין האמת: בערב שביעי של פסח השיב את נשמתו ליוצרה ר' עמרם אלבז ז"ל מטבריה, אחיו הבכור של יבלחט"א חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת 'אור החיים' הגאון רבי ראובן אלבז • נפטר ביום היארצייט של אמו ע"ה • ראש הישיבה ישב שבעה בימים הראשונים בירושלים (דיין האמת)
ברוך דיין האמת: אבל כבד ירד על עולם התורה בעיר אשדוד עם הסתלקותו הפתאומית של זקן ראשי הישיבות בעיר, הגאון רבי אברהם אלטמן זצ"ל, שהקים עולה של תורה באשדוד ומסר נפשו למען האברכים • בן 94 היה בפטירתו • מסע הלוויה הערב מהיכל הישיבה (דיין האמת)
ארונה של אשת החסד לאה זינגר ע"ה נחת בישראל בשעה 02:54 | הלוויתה צפויה להתקיים עוד היום | המנוחה נהרגה בתאונת דרכים מחרידה בדרך לתפילה בציון הרה"ק רבי אליעזר פאפו זי"ע בעיר סיליסטרה שבבולגריה (דיין האמת)
הטרגדיה בדרך מציון ה'פלא יועץ': נקבע מותה של האישה הצעירה מרת לאה זינגר ע"ה, מעיה"ק ירושלים והיא בת 36 בלבד • המנוחה ע"ה בתו של העסקן הנודע חיים כהן מארגון 'לינת החסד' • משרד החוץ וזק"א בפעילות קדחתנית להשבת גופתה לקבורה בארץ ישראל לפני שביעי של פסח • המנוחה ע"ה לא זכתה לפרי בטן • הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל עבור שאר הפצועים (דיין האמת)
בבני ברק נפטר אמש בגיל 72 הגאון החסיד רבי משה אהרן לכוביצקי זצ"ל • המנוח ז"ל היה ממקורביו של האדמו"ר ה'ברכת אברהם' מסלונים ולמד בחברותא עם הגאון רבי גדליה נדל • בחייו שילב את עולם המעשה יחד עם שקידה עצומה בתורה • נטמן אמש בבית העלמין בירקון (דיין האמת)
אבל בחב"ד: הבוקר הלך לעולמו בשיבה טובה הרה"ח ר' יחיאל ירחמיאל נפרסטק ז"ל, מראשוני המתיישבים בכפר חב"ד ומזכיר סמינר 'בית רבקה' המיתולוגי • המנוח ז"ל שרד את תלאות השואה והרעב ברוסיה, למד במחתרת ועלה לארץ הקודש • לפני חצי שנה נפטר אחיו שגם היה מזקני תושבי הכפר • תולדות חייו (דיין האמת)
ברוך דיין האמת: בבורו פארק הלך לעולמו הנגיד החשוב הרב חיים קארן ז"ל, מגדולי עמודי התווך של חצר הקודש גור, וממשיך שושלת הצדקה המשפחתית, שהלך לעולמו בגיל 77 • צוואתו האחרונה: להיפרד מהיכל בית המדרש הגדול של החסידות בירושלים, אליו היה קשור בלב ונפש מאז ימי הרבי ה'בית ישראל' זי"ע • ההלוויה מחר בירושלים • (דיין האמת)
ברוך דיין האמת: הלם כבד בישיבת 'אור ישראל' עם קבלת הבשורה המרה על פטירת החתן בנימין ידידיה שטרית ז"ל, בגיל 22 בלבד | במהלך שהותו לימי חג הפסח בצרפת, התמוטט החתן הצעיר שנשא אך לפני שבועות ספורים | כל הפרטים על האסון המטלטל (דיין האמת)
הלם בעולם התורני, בצאת החג הראשון של פסח הגיעה הבשורה המרה על פטירתו של הרה"ח הנודע רבי יוסף שלום ויינפלד ז"ל, בעל מחבר פירוש 'יסוד מלכות' ומנהל הוצאת הספרים המיתולוגית 'אשכול' והוא בן 82 בפטירתו • לפני כשבוע עבר צנתור בליבו ולא התעורר • המנוח ז"ל הנגיש את התפילה לכל יהודי (דיין האמת)
ברוך דיין האמת: בצאת החג הראשון של פסח, הגיעה הבשורה המרה והקשה מירושלים על פטירתה של האישה החשובה מרת גיטל ויינברגר ע"ה, כשהיא בת 70 בפטירתה | המנוחה היא אמו של בעל המנגן המפורסם ר' זאנוויל ויינברגר (דיין האמת)
בארה"ב הסתלק הבוקר בשיבה טובה, הרה"ח רבי נפתלי ברקוביץ ז"ל, מזקני וחשובי חסידי סאטמר, שזכה לשמש בקודש פנימה ולכתוב את דברי תורתו של רבו, הרה"ק בעל ה'ויואל משה' זי"ע • המנוח, אחיו של האדמו"ר מניקלשבורג, היה נואם בחסד ודמות של מסירות נפש לתורה • הלווייתו תצא הבוקר מוויליאמסבורג לבית החיים בקריית יואל (דיין האמת)
אבל בבני ברק: הלך לעולמו הרב משולם מנחם לרר ז"ל, מי ששימש במשך שנים כחזן הצבאי הראשי והיה דמות אהובה על הבריות • המנוח, אביו של הצלם החרדי ר' שוקי לרר, נפטר לאחר מחלה קשה והוא בן 80 • הלווייתו תצא היום בשעה 13:00 מהיכל התורה 'עטרת זהבה' בשיכון ה' לעבר בית החיים סגולה (דיין האמת)
טרגדיה בקהילת ערלוי באלעד, הילדה רחל ע"ה, התמוטטה בליל שבת בביתה שברחוב ברטנורא לאחר דום לב פתאומי | כוחות ההצלה נאבקו על חייה, אך בבית החולים נאלצו הרופאים לקבוע את מותה | הלווייתה תצא הלילה באלעד (דיין האמת)
לאחר שנות ייסורים קשים, נפטר הלילה הרה"ח רבי גבריאל צבי גרינוולד זצ"ל, מדמויות ההוד של ישיבת מיר ובעל חסד אדיר שפעל רבות בסתר | המנוח היה מגדולי בעלי הצדקה בדורנו בהצנע לכת | ההלוויה הבוקר בירושלים (דיין האמת)
אבל כבד בחצר הקודש ברסלב, לפני שעה קצרה השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה הגאון הצדיק רבי נתן ליברמנש זצ"ל, מזקני וחשובי המשפיעים בחסידות, והוא בן 88 בפטירתו | המנוח חולל את מהפכת הליטאים בברסלב והעמיד דורות של משפיעים (דיין האמת)
בבני ברק נפטר הבוקר, הרב אליעזר אברהם עציוני ז"ל, מזכ"ל 'ועד הישיבות' ויו"ר הסמינר החדש בתל אביב | השיב את נשמתו ליוצרה לאחר ייסורים קשים והוא בן 63 בפטירתו • תלמיד חכם מובהק, מחשובי המקורבים בחצר הקודש סאדיגורה ודמות אהובה בבני ברק • עשה תורתו קבע ומלאכתו עראי (דיין האמת)
ברוך דיין האמת | בימים בהם רבבות לומדים בתורתו ובהגדותיו לקראת החג, מגיד המישרים ומחבר מאות הספרים מבני ברק הרה"ג רבי שלום מאיר וולך זצ"ל השיב את נשמתו לאחר מחלה קשה • אבל כבד בעולם התורה והספרות התורנית עם הסתלקותו של הגשר בין החוגים • הלוויה הלילה בבני ברק (דיין האמת)
אסון כבד בהרי הקטסקילס בארה"ב, כוחות חירום והצלה רבים הוזעקו במהלך הלילה לזירת שריפת ענק שפרצה ביישוב בלומינגבורג שבניו יורק | עם שוכך הלהבות, התבררה גודל הטרגדיה, הרב יצחק דוד וואן ז"ל, בן 64, נספה בתוך המבנה הבוער | בתוך החורבן התגלה נס, ספרי התורה שהיו במקום חולצו ללא פגע (חרדים)
ברוך דיין האמת, בשעות הצהריים הלכה לעולמה האישה החשובה מרת אסתר וייץ ע"ה, אשת הרה"ח ר' יששכר דב וייץ, מחשובי חסידי גור באשדוד וחיפה, והיא בת 72 בפטירתה | המנוחה הייתה גיסתו של יבלחט"א האדמו"ר מגור (דיין האמת)