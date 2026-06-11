אבל כבד בעולם התורה והדיינות: בשעה האחרונה הגיעה הבשורה המרה על פטירתו של הגאון רבי נחום שיינין זצ"ל, מחברי בית הדין הרבני הגדול, אב בית הדין האזורי בתל אביב לשעבר ומרבני העיר בני ברק, והוא בשנות השמונים לחייו.

המנוח זצ"ל היה דמות מוערכת ביותר בעולם הדיינות, ונודע כאחד מפוסקי ההלכה המובהקים בשאלות מורכבות שעמדו על פתחם של בתי הדין במשך עשרות שנים, לצד היותו איש חינוך, ראש כולל ומרביץ תורה שהעמיד תלמידים הרבה.

הגר"נ שיינין זצ"ל נולד לאביו, הגאון רבי מנחם מנדל שיינין זצ"ל, משגיח הרוחני של ישיבת רחובות, ולאמו מרת ציפורה ע"ה. בצעירותו התעלה במעלות התורה בישיבת 'אור ישראל' בפתח תקווה, ולאחר מכן בישיבת פוניבז' המעטירה בבני ברק, שם קנה את משנתו התורנית ונודע כאחד המוחות המבריקים בישיבה.

בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו תחי' לבית משפחת כהן, ועמה הקים בית מפואר של תורה ויראת שמיים בבני ברק.

במשך שנים ארוכות ישב על מדין ושימש ביד רמה כאב בית הדין הרבני האזורי של תל אביב, שם פתר עגונות והכריע בדינים סבוכים במקצועיות ובמאור פנים, עד לשנת ה'תשס"ז. בשנת ה'תשס"ח עלה לכהן פאר כחבר ודיין בבית הדין הרבני הגדול בירושלים.

לצד עבודתו השיפוטית המאומצת, הרביץ תורה להמונים בבני ברק. הוא כיהן כראש כולל "טוב התורה" וכרב בית הכנסת "היכל משה יצחק" בעיר, שם נקשר בעבותות אהבה למתפללים ולבני הקהילה.

החל משנת תש"פ החל להוציא מדי שבוע בשבוע את הגיליון התורני הפופולרי "משא נחום", בו הופצו ברבים חידושי תורתו ופסקיו ההלכתיים בהלכה ובאגדה, כאשר מדי תקופה אוגדו המאמרים לקונטרסים מיוחדים שהתקבלו בחיבה רבה בהיכלי התורה.

המנוח זצ"ל הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בניו הרב שמעון והרב אברהם, מנהלי "מכון אוצר הירושלמי. אחיו הצעיר הוא יבדל לחיים, הגאון רבי יוסף שיינין, הרב הראשי האשכנזי לעיר אשדוד.

מסע ההלוויה יצא היום (חמישי) בשעה 15:30 מבית מדרשו ברחוב בעל שם טוב 16 בבני ברק, לעבר בית החיים של נציבי ישיבת פוניבז' בעיר, שם ייטמן.

בני המשפחה יישבו שבעה בביתו ברחוב רש"י 16 בבני ברק.

ת.נ.צ.ב.ה.