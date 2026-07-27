מתחם הקאנטרי החדש והנוצץ שהוקם ברמת בית שמש ה' - נווה שמיר בעלות עתק של כ-40 מיליון שקלים, הפך בין לילה לזירת קרב משפטית וציבורית נפיצה המאיימת להצית מחדש את סוגיית צביונה של העיר. האם המרחב הציבורי שייך אך ורק לרוב המקומי, או שמא יש למצוא את הנוסחה שתאפשר לכולם ללכת בשלום אל המים? צפו במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ - עם כל הפרטים בהרחבה.

דין תורה מסעיר את רכסים

סערה מטלטלת את עולם הישיבות: לפני בערך חודש נחשף באתר "כיכר השבת" על מהלך דרמטי להעברת הניהול של הישיבה קטנה "כנסת חזקיהו" ברכסים לידיים חדשות. היום חושף אתר "בבלי" כי מאחורי הקלעים הרוחות בוערות. מלחמת עולם משפטית והלכתית פרצה בין הנהלות הישיבות, ומאיימת לטרף את כל הקלפים. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים.

טרגדיה בבעלזא

בחסידות בעלזא התבשרו היום על פטירתו של העסקן הבעלזאי הנמרץ ר' יעקב אהרן פרבר, שנפטר מהמחלה הקשה בגיל 32 בלבד, כשהוא מותיר אחריו משפחה אבלה וכואבת.

מי שמיהרו לשמוח ולעלוז על פטירתו של יענקי פרבר לאחר ייסוריו המרים, תוך שהם משמיצים את דמותו בכינויי גנאי - היו קווי התוכן הקיצוניים של הפלג הירושלמי ובראשם קו ההגנה שפרסם הודעות שמחה לאיד. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים.

סכנה בציון התנא

בזמן שאלפי נופשים גודשים את טבריה בעונת "בין הזמנים", חזית המאבק על קדושת המרחב הציבורי בטבריה עולה מדרגה ומאיימת לטלטל את הציבור החרדי. מכתב חריף ויוצא דופן ששיגר בימים האחרונים הגאון רבי יוסף משדי מציב גבולות ברורים ומזהיר מפני "התגברות הטומאה והחוצפה" באזור הסמוך לציונו של התנא רבי מאיר בעל הנס.

המכתב המלא, והתגובות - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו.

העירייה בעד סוכות

מתיחות חריגה סביב חג הסוכות שמפירה את השקט והשלווה באחד הבניינים בחולון. הסכסוך התחיל כשהדיירים בבניין ביקשו להוציא לפועל פרויקט הרחבה גרנדיוזי באמצעות "מרפסות מדלגות", אלא שאז קמה שכנה אחת והציבה קו אדום בוהק: לטענתה, הבנייה שמעל ראשה תסתום אחת ולתמיד את האפשרות להקים סוכה כשרה כמצוות החג. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם הפרטים במלאים.