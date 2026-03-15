כיממה אחרי התאונה, שבה נפצעה קשה אישה בת 38 ונפצעה קל ילדה בת 8, הגיע לתחנת המשטרה תושב טייבה וטען כי הוא הנהג שהיה מעורב בתאונה. אלא שחקירת המשטרה העלתה כי החשוד האמיתי הוא בכלל אדם אחר | אתמול החשוד, שב"ח מחברון, נעצר ביפו | כל הפרטים (בארץ)
המשטרה עצרה בביתו בתל אביב חשוד בפריצה סדרתית לחנויות ועסקים באזור העיר חולון במרכז הארץ. החשוד תועד מתקרב באופניים, רעול פנים, אל החנות ובתוך שנייה פורץ את הדלת. הוא גנב כסף וטלפונים ניידים (בארץ, משפט)
חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, ביקש לומר שלושה פרקי תהילים לישועת אחד מאברכי הכולל שבתו המבוגרת ממתינה שנים רבות לזיווגה, ולאחר מכן הפתיע הגר"י והבטיח לתלמידיו, כי מי שיזכה להציע הצעה שתבוא לידי גמר, יקבל ממנו כסף, מלבד דמי השדכנות שיקבל משני הצדדים | האזינו (חרדים)
בעלי בית בחולון שהו בחופשה בחו"ל בסוף השבוע הבחינו באמצע החופשה שמצלמות האבטחה בדירה הוסטו. הם דאגו שדיווח על כך יועבר למשטרה, ושוהה בלתי חוקי שניסה לפרוץ לדירה נתפס. הוא ניסה לברוח וקפץ מהקומה הראשונה למטה (משטרה)
אירוע חריג התרחש היום בחולון כאשר אוטובוס התנגש בחומה בעיר | 10 בני אדם נפצעו באורח קל, צוותי הרפואה מטפלים בהם במקום | כעשרה מנוסעי האוטובוס ירדו ממנו לאחר שדלת האוטובוס נפרצה, ולדבריהם הם לא נפגעו פיזית (בארץ)