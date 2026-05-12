השריפה בכביש 444 ( צילום: כבאות והצלה )

בתלמוד תורה בבית שמש, חדר לפני זמן קצר (שלישי) עשן למבנה כתוצאה משריפה שפרצה מחוץ למוסד. מעל 100 תלמידים פונו במהירות מהמקום בסיוע הצוות הפדגוגי, בעקבות הנחיות מוקד השליטה של כבאות והצלה.

בשעה 14:09 התקבל דיווח במוקד 102 על שריפה באזור תלמוד תורה בבית שמש. מיד עם קבלת הדיווח, הוזנקו למקום שישה צוותי כיבוי ממרחב בית שמש, שהחלו בפעולות מהירות לכיבוי האש ולמניעת התפשטותה למבנים הסמוכים. במקביל לפעולות הכיבוי, הנחה מוקד השליטה את הצוות הפדגוגי במוסד לפנות באופן מסודר ובטוח את כלל התלמידים אל אזור סטרילי הרחק מהעשן. הפינוי בוצע בצורה מהירה ויעילה, כאשר התלמידים הובלו למקום בטוח בהנחיית המורים. לוחמי האש פעלו בנמרצות לכיבוי מוקד השריפה שהתלקח מחוץ למבנה התלמוד תורה. הצוותים התמקדו במניעת התפשטות הלהבות למבנים הסמוכים, תוך שימת דגש על הגנה על מוסדות החינוך והמגורים באזור.

השריפה בבית שמש ( צילום: כבאות והצלה )

4 צוותי כיבוי פועלים כעת בשריפת קוצים וחורש המתפשטת בשטח פתוח סמוך לנחשונים, לאורך כביש 444.

עשן כבד מורגש באזור ומיתמר מעל ציר התנועה, כאשר בשל תנאי השטח והרוחות קיימת סכנת התפשטות מהירה של האש. בעקבות האירוע, נתיב אחד בכביש נחסם לתנועה ונרשמים עומסי תנועה כבדים במקום.

לוחמי האש פועלים במספר גזרות במאמץ לבלום את חזית האש ולמנוע את התפשטותה לעבר אזורים סמוכים ותשתיות. במקביל מבוצעות פעולות כיבוי אינטנסיביות לצד סריקות והגנה על המרחב. כוחות הכיבוי ממשיכים לפעול בזירה.

כמו כן, צוותי כיבוי וחילוץ פועלים בשעה זו בשריפה בשטח פתוח ברחוב המרכבה בחולון (מאחורי חצי חינם) עשן שחור סמיך נראה למרחוק. לוחמי האש פועלים בכמה גזרות על מנת לבלום את התפשטות האש.