בעירה עזה פרצה אמש בספריית הישיבה ההיסטורית בירושלים • לוחמי האש פעלו במרוץ נגד הזמן למניעת התפשטות האש לקומות העליונות • למרות הנזק הכבד, האירוע הסתיים ללא נפגעים | חוקרי דליקות בוחנים את הנסיבות (חרדים)
אסון כבד בהרי הקטסקילס בארה"ב, כוחות חירום והצלה רבים הוזעקו במהלך הלילה לזירת שריפת ענק שפרצה ביישוב בלומינגבורג שבניו יורק | עם שוכך הלהבות, התבררה גודל הטרגדיה, הרב יצחק דוד וואן ז"ל, בן 64, נספה בתוך המבנה הבוער | בתוך החורבן התגלה נס, ספרי התורה שהיו במקום חולצו ללא פגע (חרדים)
לוחמי אש חילצו חמישה ספרי תורה מבית כנסת שהוצת ברמלה |מפקד תחנת המשטרה: "נמצה את הדין עם הפורעים" | מפקד האירוע בכבאות והצלה: "הלוחמים פעלו בחירוף נפש בתוך העשן הסמיך כדי להוציא את ספרי התורה שלמים, תוך שהם בולמים את האש ומונעים אסון כבד" (בארץ)
17 בני אדם נפגעו בשריפה שפרצה במקלט בבניין מגורים ביבנה | חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ל-17 נפגעים עם סימני שאיפת עשן, בהם שני צעירים כבני 29 ו-25 במצב בינוני, ו-15 נפגעים נוספים במצב קל | קודם לכן פרצה שריפה במקלט בפתח תקווה, ללא נפגעים בחסדי שמים (בארץ)
לוחמי האש מתחנת נתניה פעלו במהלך היממה האחרונה בשתי זירות שריפה מורכבות בעיר, באחת מהן שאירעה בבניין בעיר נספו שני בני אדם ונפצעו כ-15 בני אדם, ובשנייה שאירעה בבית החולים 'לניאדו' נפצע אדם באורח קשה | חוקר דליקות בדק את נסיבות השריפות ואלו מסקנותיו הראשוניות (חדשות)
אדם שאושפז בבית החולים לניאדו בנתניה נפגע באורח בינוני בשריפה שפרצה באחת המחלקות, ומטופל נוסף נפגע באורח קל | לפי בית החולים, המאושפז ככל הנראה עישן בחדר | מערכת הכיבוי האוטומטית הופעלה במחלקה, והשריפה כובתה במהירות | לא נשקפת סכנה למטופלים נוספים והמחלקה לא פונתה (בארץ)
תביעת ענק בסך 4.5 מיליון ש"ח הוגשה נגד חברת החשמל בעקבות שריפת הענק בעין כרם. המחדל התשתיתי, שהוביל להשמדת מאות יצירות אמנות נדירות של איוון שוובל, נדון בבית המשפט המחוזי מרכז. משרד ההגנה הבריטי וחברת החשמל עומדים במוקד הסערה הציבורית והמשפטית בישראל (חוק ומשפט)
אישה בת 34 נהרגה, צעיר בן 22 פונה במצב קשה ו-7 נוספים נפצעו בדרגות שונות בשריפה גדולה במיוחד שפרצה הלילה בבניין מגורים בשכונת קווינס בניו יורק. "הכל בער כל כך מהר, זה היה נורא", תיאר אחד השכנים (בעולם)