בבלי
כמעט אסון

מודיעין עילית: שריפה פרצה בחדר ילדים, בני המשפחה הצליחו להימלט מהבית

שריפה פרצה הערב בדירה ברחוב פונביז' בעיר מודיעין עילית |  כוחות כיבוי והצלה שהגיעו למקום זיהו להבות ועשן כבד מדירה בקומה השלישית של הבניין | בני המשפחה הצליחו להימלט מהבית והצוותים פעלו לכיבוי השריפה ובמקביל ביצעו פעולות לשחרור עשן (בארץ)

זירת השריפה במודיעין עילית (צילום: כבאות והצלה)

בנס נמנע אסון: שריפה פרצה הערב (ראשון) בדירה ברחוב פוניבז' במודיעין עילית, לאחר שחדר הסמוך לחדר הילדים החל לעלות באש. בני המשפחה הצליחו להימלט מהדירה ללא פגע עוד לפני הגעת כוחות הכיבוי.

לוחמי אש ומתנדבים ממרחב בנימין שהוזעקו למקום זיהו להבות ועשן כבד הבוקעים מהדירה שבקומה השלישית בבניין. עם כניסת הכוחות לדירה התברר כי מוקד הבעירה היה בחדר שנבנה בבנייה קלה וצמוד לחדר הילדים, שהחל גם הוא לבעור.

הצוותים פעלו לכיבוי השריפה, לשחרור העשן מהמבנה ולביצוע סריקות כדי לוודא שאין לכודים במקום.

רשף יותם סלע, מפקד האירוע, אמר: "מדובר בשריפה שהייתה יכולה להיגמר עם נפגעים בגוף, אלמלא בני הבית לא היו יוצאים מהדירה עם פרוץ השריפה. אירוע זה מוכיח לנו פעם נוספת את חשיבות התקנת גלאי עשן בבית. גלאי העשן מתריע על פרוץ השריפה ומאפשר לנו להימלט ולמלט את היקרים לנו".

